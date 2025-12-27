Почему на Руси не ели крольчатину

Сегодня крольчатина — символ здорового питания: минимум холестерина, максимум белка и витаминов. Но так было не всегда. На протяжении веков на Руси это мясо было под строгим религиозным запретом, и его разрешение стало следствием не медицинских открытий, а одного из крупнейших церковных расколов в истории.

Современный взгляд: Почему кролик — это суперфуд

С точки зрения диетологии крольчатина — настоящая находка. Это мясо богато витаминами (группа В, С, никотиновая кислота) и микроэлементами (железо, фосфор, кобальт), содержит минимум холестерина и является отличной профилактикой атеросклероза, считается гипоаллергенным и легкоусвояемым, часто рекомендуется для детского и диетического питания.

По многим параметрам оно превосходит говядину и свинину. Но путь к нашему столу для этого мяса был долгим и тернистым. Почему кролик был «нечист» Корни запрета уходят в глубокую древность, в Ветхий Завет (Книга Левита, глава 11). Там чётко указано: в пищу можно употреблять только животных, которые одновременно жуют жвачку и имеют раздвоенные копыта. Кролик (как и заяц) под эту категорию не подпадал: жвачку он не жуёт, а копыт у него вовсе нет. Вместе с верблюдом и свиньёй он попал в список «нечистых» тварей. Считалось, что употребление их мяса оскверняет не только тело, но и душу человека.

На Руси, перенявшей византийские церковные каноны, этот запрет соблюдался неукоснительно. Крольчатину приравнивали к мясу кошек и собак — есть её было немыслимо для православного христианина.

Как церковный раскол «разрешил» кролика

Всё изменилось в середине XVII века, когда патриарх Никон начал масштабную церковную реформу. Одной из её целей было унификация русских обрядов по греческому образцу. В ходе этих преобразований многие старые устои были пересмотрены, включая и пищевые запреты. Около 1650-х годов запрет на крольчатину был официально снят для последователей новой, реформированной церкви. Это решение стало ещё одним камнем преткновения между никонианами и старообрядцами, которые отвергли реформы. Для них кролик остался «нечистым». Старообрядцы, преданные анафеме в 1660-х, соблюдают этот запрет и по сей день как в России, так и в общинах по всему миру.