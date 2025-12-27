Как живут оленеводы Севера

Полуостров Ямал находится на северо-западе Сибири, и переводится с ненецкого как «край земли». В этом суровом регионе с бескрайней тундрой, тайгой и ледяными побережьями живут ненцы и ханты. Жизнь коренных народов Севера неразрывно связана с оленеводством, кочевым образом жизни, который сохраняется здесь и сегодня.

Природа Ямала поражает. Летом тундра расцветает яркими красками, а зимой погружается в белое безмолвие. Это территория белых медведей, северных оленей и множества птиц. Реки полны рыбы, а недра — природного газа и нефти. Но для местных жителей главное богатство — не ресурсы, а олени и вековые традиции.

Фотограф-путешественник Александр Мазуров, много раз побывавший на Ямале, поделился своими впечатлениями в своем блоге «В поисках света». Он побывал в природном парке «Ингилор», где с другими участниками экспедиции жил в палаточном лагере на реке без связи и интернета. Каждый день он проходил по 20-30 км, снимая потрясающие северные пейзажи.

Самое сильное впечатление на него произвело стойбище оленеводов-хантов. Они живут в чуме, временном жилище из шестов и оленьих шкур. В одном чуме могут жить сразу две-три семьи. Но самое удивительное: примерно раз в одну-две недели оленеводы полностью разбирают дом, собирают вещи и переезжают на новое место вместе со стадом.

Причина таких постоянных переездов проста: олени быстро выедают ягель на пастбище, и чтобы сохранить кормовую базу, стаду необходимо постоянно двигаться. А люди следуют за ними. Кочевка не является спонтанной. Это тщательно спланированное движение на север весной и обратно на юг осенью.