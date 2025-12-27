Чей череп изображен на пиратском флаге

Белый череп и скрещённые кости на чёрном фоне — этот образ, известный как «Весёлый Роджер», стал универсальным символом пиратства. Но история настоящих пиратских флагов куда сложнее и интереснее голливудских клише. Каким он был на самом деле и что на самом деле означал этот жуткий символ?

© Freepik

Миф о едином флаге

Представление о едином пиратском флаге — самое большое заблуждение. У каждого уважающего себя пиратского капитана был свой собственный штандарт, служивший и опознавательным знаком, и инструментом психологической войны. Некоторые действительно использовали вариации черепа со скрещёнными костями. Такой флаг был у Эдварда Инглэнда. Флаг Калико Джека украшали не кости, а две скрещённые сабли.

Легендарный Эдвард Тич («Черная Борода») и вовсе использовал сложную аллегорию: скелет с песочными часами в одной руке и копьём, готовым пронзить алое сердце, — в другой. Это был целый рассказ: «Время вашей жизни истекает, и смерть ждёт вас». Фон не всегда был чёрным. Например, Кристофер Муди поднимал кроваво-красное полотнище с черепом, костями и песочными часами. Красный цвет исторически означал, что пощады не будет.

Таким образом, «Весёлый Роджер» был не единым флагом, а целым жанром устрашающей геральдики.

Чей это череп? Главные версии происхождения символа

Это человеческий череп, но кому-именно он принадлежал и почему был выбран в качестве символа пиратства однозначно ответить сложно. По основной версии, это череп принадлежит основателю Сицилийского королевства Роджеру II.

Есть мнение, что таким образом пираты хотели навести ужас на своих противников, предупреждая о том, что в случае неповиновения их ждет гибель. Ведь у многих народов еще с древних времен череп и кости являются символом смерти.

Возможно, по этой же причине некоторые известные морские разбойники добавляли на свой флаг и изображение песочных часов, тем самым предупреждая других моряков, что времени на раздумье у них очень мало и оно истекает. По другой версии череп и кости служили символом того, что пираты были храбрыми войнами и не боялись смерти, а значит, если придется, то были готовы погибнуть в бою.

Так же нельзя не принять во внимание предположение, что пираты были религиозными людьми и череп символизирует голову первого человека на земле — Адама. Дело в том, что в христианстве череп является распространенным символом. К примеру, очень много общего с пиратским «Веселым Роджером» имел и черный флаг генерала Бакланова — героя Кавказской войны и полководца времен Российской Империи. Будучи человеком религиозным, русский генерал использовал аналогичное изображение черепа и костей.