Таинственная смерть поэта: как умер Сергей Есенин

28 декабря 2025 года со дня смерти русского поэта Сергея Есенина исполняется 100 лет. Родившийся в глубинке талант оставил значительное творческое наследие. Его гибель вызвала много вопросов как у современников, так и у поклонников в наши дни. Не всем легко поверить в то, что талантливый поэт покончил с собой в возрасте всего 30 лет. Какие версии его смерти существуют и что с ним случилось на самом деле, выясняла «Вечерняя Москва».

Официальная версия смерти поэта

Незадолго до своей гибели, 24 декабря 1925 года, Есенин прибыл в Ленинград. Он не говорил о том, зачем едет в город, да и свой приезд не афишировал. Поэт попросил друга, переводчика Вольфа Эрлиха, найти ему квартиру на время визита. Однако тот не успел этого сделать, и тогда Есенин остановился в гостинице «Англетер». В течение следующих трех дней после приезда Есенин часто принимал гостей в своем номере. К нему нередко приходили друзья.

27 декабря Есенин передал Эрлиху листок со стихотворением и попросил товарища прочесть его, когда будет один. На нем было произведение, ставшее последним в жизни поэта: «До свидания, друг мой, до свидания...». По свидетельствам Эрлиха, в тот день он оставил Есенина в обществе гостей. Спустя время, когда все разошлись, переводчик вернулся в номер поэта за забытым портфелем. Есенин писал стихи и выглядел спокойным. Казалось, что все идет своим чередом. Но на следующее утро, 28 декабря 1925 года, поэта обнаружили мертвым.

В газетах написали, что Есенин совершил самоубийство. Согласно результатам экспертизы, смерть поэта наступила в результате кислородного голодания.

Журналисты отмечали, что у Есенина могли быть депрессия и творческий кризис, а алкоголизм усугубил его состояние. За неделю до гибели он проходил лечение в психоневрологической клинике.

Версия об убийстве

Официальная версия гибели поэта вызвала у многих сомнения. Известно, что судмедэксперты зафиксировали на лбу Есенина широкую вмятину. Кроме того, ряд источников утверждал, что под левым глазом поэта был синяк, на его ногах — кровоподтеки, а на руках — порезы. В номере погибшего были перевернуты тумба и канделябр. Примечательно, что перед похоронами все повреждения на теле поэта тщательно замаскировали гримом.

Художник Василий Сварог, который создал посмертный портрет Есенина, заметил на теле поэта травму от удара, предположительно, нанесенного рукояткой нагана. Также якобы много пыли было на лице и одежде погибшего. Тогда Сварог предположил, что поэта уже мертвого завернули в ковер, а затем сымитировали самоубийство. Он выдвигал версию, что к смерти поэта может иметь отношение его друг Эрлих: якобы тот подсыпал Есенину яд или снотворное. По мнению Сварога, в номере якобы было несколько убийц, а после случившегося Эрлих остался, чтобы замаскировать все под самоубийство.

— Мне кажется, этот Эрлих что-то ему подсыпал на ночь, ну... может быть, и не яд, но сильное снотворное. Не зря же он «забыл» свой портфель в номере Есенина. И домой он «спать» не ходил — с запиской Есенина в кармане. Он крутился не зря все время неподалеку, наверное, вся их компания сидела и выжидала свой час в соседних номерах, — рассказывал Сварог в 1927 году.

Также ходили слухи о том, что убийство Есенина якобы организовали советские спецслужбы. Согласно этой версии, поэт мог быть неугодным властям как по своей идеологии, так и из-за скандального поведения. После гибели Есенина его произведения стали печатать в крайне ограниченных тиражах.

Другие странности в гибели Есенина и событиях после нее, которые подмечали исследователи и его близкие:

необычная поза тела с согнутой рукой (будто он сначала хотел покончить с собой, а затем передумал и в последний момент попытался выбраться из «ловушки», в которой оказался);нарушения в оформлении документов;отказ в возбуждении уголовного дела;захоронение якобы другого гроба в могиле поэта.

Племянница Есенина Светлана утверждала, что в могиле был якобы захоронен другой гроб, не с телом литератора. Были сообщения и о том, что тело Есенина выкопали сразу после похорон. А когда родственники потребовали эксгумации, власти отказались и залили могилу бетоном.

Так как умер поэт

Председатель Международного Есенинского общества «Радуница», кандидат филологических наук, историк литературы, сотрудник Института мировой литературы имени Горького Максим Скороходов отметил, что официальная версия смерти Есенина появилась сразу же после его гибели и никем не была опровергнута.

— Действительно, существуют разные точки зрения. Но доказательства того, что имело место убийство, отсутствуют. Все версии, кроме официальной, остаются только домыслами. Были попытки опровергнуть разные события, предшествовавшие гибели поэта: например, что он якобы не проживал в гостинице «Англетер». Но оказалось, что у племянницы поэта сохранился счет из этой гостиницы. То есть существуют подтверждения того, что Есенин действительно там жил и встречался с друзьями, — подчеркнул собеседник «ВМ».

В Институте мировой литературы хранятся подлинники документов, связанные со смертью поэта: различные акты, опросы свидетелей, которые первыми увидели погибшего, прочие материалы.

— И еще в конце прошлого века была проведена серьезная экспертиза всех связанных документов, всех обстоятельств смерти Есенина. В ней принимали участие специалисты из Генпрокуратуры, следователи, патологоанатомы, люди, которые занимаются раскрытием убийств, в том числе резонансных, — рассказал Скороходов. — Эта экспертиза не нашла никаких доказательств того, что гибель поэта наступила в результате убийства, а не самоубийства. Есть такая книга «Смерть Сергея Есенина», которая издана в Институте мировой литературы. Хотя она вышла уже довольно давно, в ней есть все известные сведения. После этого никаких серьезных исследований специалистами высокого уровня не проводилось.

Интересный факт

Здание гостиницы «Англетер» на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы было построено в начале XIX века. Затем его неоднократно перестраивали. В гостинице останавливались многие знаменитые люди, в числе которых писатель Антон Чехов, поэт Осип Мандельштам и танцовщица Айседора Дункан.

Первоначальное здание «Англетера» более не существует: в 1985 году его признали аварийным, а два года спустя решили снести и перестроить с воссозданием оригинальных фасадов. Новое здание было открыто в январе 1991 года.

