Серый волк совершил побег в японском зоопарке

Зоопарк Тама в японском западном Токио был закрыт большую часть дня в воскресенье из-за покинувшего вольер европейского волка. Как сообщает Kyodo, посетителей эвакуировали, после того как хищника обнаружили на общедоступной дорожке в половине десятого утра.

В течение почти пяти часов совершивший побег волк находился на свободе и был пойман в 14:20 в зарослях на территории зоопарка. Хотя гостям и пришлось «спасаться бегством в здания», пострадавших в результате происшествия обнаружено не было, говорится в материале.

Евразийский, или европейский волк, — подвид волка серого, напоминающий по общему виду крупную остроухую собаку. Его представители охотятся на копытных животных средних размеров, но бывают готовы есть и более мелкую добычу вроде лягушек и зайцев. Ученые различают более 10 мимических выражений морды хищника. Среди них гнев, злоба, покорность, ласка, веселье, настороженность, угроза, спокойствие, страх.

