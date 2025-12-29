Легендарный рождественский козел не дожил до Нового года

Огромный соломенный козел из шведского города Евле снова не дожил до Нового года. Об этом сообщает Metro.

Виновником произошедшего стали не вредители, которые норовят его поджечь или украсть, и не птицы, склевавшие всю солому в 2023 году. На этот раз легендарный козел не устоял из-за непогоды.

В субботу, 27 декабря, на Швецию обрушился ураган «Йоханнес». 13-метрового соломенного козла сдули порывы ветра, скорость которых в Евле приближалась к 18 метрам в секунду.

Козла строят каждый год за несколько недель до Рождества. За 59 лет существования этой традиции ему удалось устоять лишь 19 раз. В подавляющем большинстве случаев его уничтожали вандалы.

Первый евльский козел, сооруженный в 1966 году, сгорел в новогоднюю ночь. Городские власти поставили ограду, но в 1969 году козла снова подожгли. Следующий козел запылал всего через шесть часов после постройки.

В 1971 году спонсоры строительства устали от поджогов и решили свернуть проект, но его возродили школьники из гимназии Vasaskolan. Они возвели соломенного козла несколько меньшего размера, но его тут же сломали.

Козла, построенного в 1973 году, похитили, в 1975-м он рухнул, в 1976-м был уничтожен в результате столкновения с автомобилем, в 1978-м его разрушили злоумышленники. Нового козла, которого начали возводить через год, огонь уничтожил еще во время строительства. Ему тут же построили замену, но вандалы разгромили и ее.

В 1983 году очередному евльскому козлу сломали ноги. В 1998 году сооружение сгорело дотла, несмотря на сильнейший буран. В 2000 году вредители подожгли, а потом сбросили в реку малого козла гимназии Vasaskolan.

В 2005 году евльского козла атаковали злоумышленники, переодетые Санта-Клаусом и пряничным человечком, однако их атаку удалось отбить. В 2009 году в Евле построили трех соломенных козлов. В итоге устоял только один, другой сгорел, а третьего воры погрузили на грузовик и увезли в неизвестном направлении.

В 2010 году злоумышленник пытался подкупить охрану, чтобы поднять евльского козла при помощи вертолета и перенести в Стокгольм. Кража была предотвращена.

В 2019 году от поджога пострадал малый козел, возведенный клубом естественных наук при гимназии Vasaskolan. Пламя удалось потушить до того, как сгорел весь козел. Злоумышленника задержали.

Последний поджог случился в 2021 году. Его виновником оказался 40-летний мужчина, приехавший из шведского города Кальмар.

В 2023 году евльский козел не сгорел, потому что всю солому склевали голодные галки. К Новому году от него остался один каркас.