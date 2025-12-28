Почему Сталина побоялись хоронить на Новодевичьем кладбище

5 марта 1953 года закончилась эпоха. Тело Иосифа Сталина, забальзамированное по образцу Ленина, заняло место в Мавзолее рядом с самим Ильичём. Но всего через восемь лет, в 1961 году, его в спешке и тайне перезахоронили у Кремлёвской стены. Эта операция стала последним актом десталинизации.

Конфликт интересов

Вопрос о выносе тела назрел после XXII съезда КПСС, где курс на десталинизацию был окончательно закреплён. Инициативу проявили партийные руководители Ленинграда и Москвы. Никита Хрущёв первоначально предлагал похоронить Сталина на Новодевичьем кладбище, рядом с женой Надеждой Аллилуевой, и даже лично выбирал место.

Однако ключевой фигурой в этом вопросе стал Василий Мжаванадзе, первый секретарь ЦК Компартии Грузии. Он оказался между двух огней: партийная дисциплина требовала поддержать Хрущёва, но на родине Сталина к вождю ещё относились как к национальному герою. Вспоминая кровавые тбилисские беспорядки 1956 года, Мжаванадзе опасался нового взрыва.

Его решение было гротескным. Получив инструкции выступить «за», он в последний момент симулировал болезнь, демонстративно обмотав шею шарфом и заявив о потере голоса. Выходить к трибуне пришлось премьеру Грузии Гиви Джавахишвили, что лишь подчеркнуло нервозность момента. Решение о выносе тела было принято единогласно, но вопрос «где хоронить?» вызвал новый спор.

Почему не Новодевичье

Хрущёв, Микоян и Козлов настаивали на Новодевичьем кладбище. Но против резко выступил секретарь ЦК Нуритдин Мухитдинов. Его аргумент был прост и жутковат: могила на общедоступном кладбище может стать местом паломничества, а фанатичные сталинисты могут попытаться выкрасть тело. Этот страх превысил и было решено похоронить Сталина там, куда посторонним доступ закрыт — в некрополе у Кремлёвской стены.

«Спецоперация» у стен Кремля

30 октября 1961 года в Мавзолей прибыли члены комиссии по перезахоронению Иосифа Сталина. Гроб вынесли восемь офицеров Кремлевского полка, в трех метрах от них двигались сопровождающие. В этом время на Красной площади проходила репетиция перед парадом 7 ноября. Считается, что ее специально назначили именно на этот день, чтобы на площади не бродили зеваки.

После того, как гроб опустили в могилу, старшие по рангу по традиции бросили горсти земли — и на этом все закончилось. Никто не произнес ни единой речи, и «спецоперация» в общей сложности заняла не более часа. Существует легенда, что золотые пуговицы со сталинского мундира разобрали «на сувениры», однако она не соответствует действительности. Пуговицы по сей день хранятся в специальной Охранной комнате Кремля вместе с наградами всех захороненных у Кремлевской стены. Родственники на церемонии не присутствовали, и Сталин оказался единственным государственным деятелем советской эпохи, чей прах предали земле без оркестра, прощальных речей или орудийных залпов.