Отбор манекенщиц в СССР: каких красивых девушек «браковали»

В СССР профессия манекенщицы не была ни престижной, ни высокооплачиваемой. В официальных документах она скромно именовалась «демонстратор одежды» и приравнивалась к рабочему пятого разряда — с окладом на уровне уборщицы. Однако путь на подиум даже в этой «рядовой» профессии был непростым и регулировался особыми, часто негласными правилами.

Подиум как производство

Появление профессии историк моды Александр Васильев относит к 1944 году — моменту открытия Общесоюзного Дома моделей на Кузнецком Мосту. Её расцвет пришёлся на 60–80-е годы. Главной задачей советской лёгкой промышленности было не творческое самовыражение, а создание типовых образцов для массового пошива. Поэтому ключевым критерием для демонстратора было соответствие самым ходовым размерам по ГОСТу — 44, 46 и 48. Фигура должна была быть усреднённо-стройной, но без жёстких параметров. Удивительно для современного восприятия, но отсутствовал и возрастной ценз: на показ могли выйти и двадцатилетняя девушка, и сорокалетняя женщина, ведь одежда создавалась «для всех».

Работа была тяжёлой: ненормированный день до 10 часов, отсутствие сверхурочных и зачастую — профсоюзной защиты. Это была не карьера, а скорее «обычная работа для простой советской женщины», как о ней отзывались.

«Северный» эталон и идеология внешности

Иконой стиля советского подиума стала первая звезда — Валентина Яшина, начавшая карьеру в 18 лет. Её «северная» внешность (светлые волосы, голубые глаза, спокойное, отстранённое выражение лица) задала тон на десятилетия. Яшина демонстрировала одежду до 65 лет, а её пропорции служили эталоном для массового пошива, в том числе и для гардероба Валентины Терешковой.

С распространением Домов моделей по крупным городам — от Ленинграда до Одессы — спрос на кадры вырос, но штатных единиц было катастрофически мало. Например, в 80-е в Одесском доме моделей на весь регион было лишь шесть ставок демонстраторов. Отбор вёл не модельный скаут, а скорее, комиссия, искавшая не индивидуальность, а «тип советской работницы». Предпочтение отдавалось сдержанному, даже несколько холодноватому и «скучноватому» облику. Яркая, «западная» или аристократичная внешность часто признавалась «неправильно-советской» и браковалась. Девушка на подиуме должна была раствориться в платье, чтобы каждая зрительница могла представить его на себе.

Неформальные тропинки к подиуму

При отсутствии чётких внешних стандартов решающую роль часто играли связи и случай. На кастинги чаще всего приходили студентки театральных училищ и их подруги. Устроиться можно было «по блату», за «благонадежность» или благодаря дружбе с модельером. Иногда на подиум попадали совсем из других сфер: как Елена Суховерхова, бывшая циркачка, сменившая арену на подиум после травмы, или привлекательные продавщицы, случайно замеченные кем-то из «большого начальства».

Таким образом, советский подиум был особым микромиром, где переплетались плановая экономика, идеология и житейские обстоятельства. Демонстраторы одежды не блистали, а добросовестно выполняли свою работу — показывали образцы грядущего массового шитья, оставаясь незаметными, но необходимыми винтиками большой машины советской моды.