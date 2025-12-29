Самые опасные годы: когда история человечества могла оборваться навсегда

От вулканической зимы, когда предки людей балансировали на грани вымирания с всего 1280 размножающимися особями 900 тысяч лет назад, до Карибского кризиса 1962 года, где один отказ офицера Василия Архипова от запуска ядерной торпеды спас мир от апокалипсиса.

© Гюстав Доре «Тьма египетская»

Человечество неоднократно заглядывало в бездну: супервулкан Тоба, Чёрная смерть, унёсшая до 200 миллионов жизней, и солнечная буря 1859 года, которая сегодня парализовала бы всю планету.

Эти моменты — не просто катастрофы, а точки, где история могла оборваться навсегда.

900 тысяч лет назад: бутылочное горлышко

Генетический анализ 2023 года в журнале Science выявил тяжёлое узкое место (так называемое бутылочное горлышко) в популяции предков современных людей между 930 и 813 тысячами лет назад. Число размножающихся особей сократилось до 1280. Это длилось 117 тысяч лет. Потеряно 65,85% генетического разнообразия. Причины — ледниковый период, засухи, вымирание других видов. Окаменелости в Африке и Евразии редки именно в этот период.

74 тысячи лет назад: супервулкан Тоба

Извержение Тобы в Индонезии выбросило 2800 кубических километров пепла. Сила взрыва — 8 по шкале вулканических извержений. Вызвало вулканическую зиму на 6–10 лет. Температура упала на 3–5 °C. Теория катастрофы связывала событие с узким местом в популяции до 3000–10 000 человек. Но раскопки в Индии и Африке показывают непрерывность поселений. Генетика указывает на эффект основателя — снижение разнообразия при миграции из Африки. Тоба усугубила климат, но не привела к вымиранию.

VI век: чума Юстиниана

Первая пандемия бубонной чумы началась в 541 году в Египте. Достигла Константинополя в 542-м. Прокопий Кесарийский описывал до 10 000 смертей в день. Современные оценки — 5000. Унесла жизни 25–50 миллионов человек. До 50% населения Византии и Средиземноморья. Ослабила империю Юстиниана. Вызвала экономический спад.

1347–1351 годы: Чёрная смерть

Вторая пандемия чумы убила 75–200 миллионов человек. В Европе — 30–60% населения. Флоренция потеряла половину жителей: с 110–120 тысяч до 50 тысяч. Лондон — до 60%. Гамбург и Бремен — 60%. Египет — 40%. Каир потерял треть–половину из 600 тысяч. Изменила общество: выросли доходы, закончилось крепостное право в Европе.

Октябрь 1962: Карибский кризис

Мир ближе всего подошёл к ядерной войне. На подводной лодке Б-59 американцы сбрасывали глубинные бомбы. Капитан Савицкий готовил запуск ядерной торпеды мощностью 10 килотонн. Василий Архипов отказался дать согласие. Это предотвратило эскалацию. Риск глобальной войны — до 50% по оценкам историков.

1859 год: событие Каррингтона

Самая мощная геомагнитная буря за всю историю наблюдений. Вызвала пожары в телеграфных линиях. Северные сияния наблюдали до тропиков. Сегодня такая буря повредила бы трансформаторы. Привела бы к отключению электричества на месяцы–годы. Ущерб — триллионы долларов. Вышли бы из строя спутники и системы навигации.