Почему Китай называют Поднебесной и что это значит на самом деле

Почему Китай называют красивым словом «Поднебесная»? За ним стоит целая философская картина мира, которая формировала сознание народа тысячелетиями. Чтобы понять ее, нужно вернуться к истокам.

© ГлагоL

Самоназвание Китая — Чжунго, что значит «Срединное государство» или «Срединный мир». А «Поднебесная» является прямым переводом древнего термина «Тянься», то есть «все, что под небом». Он появился еще в эпоху династии Шан, более трех с 3,5 тыс. лет назад. Для древних китайцев их страна была не просто территорией. Это был центр мироздания, цивилизованный мир в окружении «варваров». Мир оин воспринимали как круг, в центре император, получивший власть по воле высших сил, затем чиновники, народ, лояльные вассалы и, наконец, все остальные.

Эта система была очень гибкой. Право на власть, «мандат Неба» не было вечным. Пока император правил мудро и страна процветала, мандат сохранялся. Но если начинались бедствия или смута, народ это воспринимал как знак, что Небо отозвало свое доверие. Поэтому смену династий в Китае не считали трагедией, а как естественным обновлением. Даже завоеватели, вроде монголов или маньчжуров, чтобы удержать власть, вынуждены были принять эту систему. Культура ассимилировала завоевателей, а не наоборот.

Со временем, особенно после объединения Китая при династии Цинь, значение «Тянься» сузилось от «всего мира» до границ империи. Но идея центральности и особого пути осталась.

В русский язык слово «Поднебесная» пришло как буквальный перевод из философских трактатов в XIX веке. В Европе же Китай чаще знали как «Страну шелка». Сегодня официальное название — Китайская Народная Республика, но концепция «Поднебесной» никуда не делась. Она живет в культуре и даже в современных политических проектах.

Эта философия, возможно, даже повлияла на ход истории. Некоторые исследователи считают, что именно чувство завершенности и самодостаточности «Срединного мира», где уже есть все необходимое, могло стать одной из причин, почему эпоха Великих географических открытий и научный прорыв произошли в постоянно соперничающей и ищущей Европе, а не в технологически продвинутом Китае. Если ты и так живешь в центре всего сущего, то искать что-то за его пределами нет особой необходимости.

Начать изучение Поднебесной можно с книги! В книге «Великая китайская кухня» рассказывается об особенностях местной географии и истории, а еще в ней есть 300 рецептов от дворцовой кухни Пекина до чайных домов южного Китая. Книга Терри Тана может стать полноценным гастрономическим туром по всем регионам Китая.