30 декабря: какие праздники отмечают в России и мире

30 декабря: какой праздник отмечают в России и мире
30 декабря в России отмечают День образования СССР, а в мире — День заворачивания подарков и Международный день бекона. Православные вспоминают пpopoкa Дaниилa и cвятыx тpеx oтpoкoв. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 30 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День образования СССР
30 декабря 1922 года четыре республики — РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика — утвердили договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Позже число их увеличилось до 15. Это было крупнейшее государство мира по площади, второе — по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. Страна просуществовала до 1991 года.
Праздники в мире
День заворачивания подарков
В преддверии Нового года люди по всему миру бегают по магазинам в поисках подарков для родных и близких. Помимо самого презента, немаловажную роль играет праздничная упаковка: обернуть подарки можно в торговых центрах или дома самостоятельно, вооружившись скотчем, ножницами, крафтовой бумагой и лентой.
Международный день бекона
Бекон — один из старейших обработанных мясных продуктов. Первыми соленую свиную грудинку приготовили Китайцы более трех тысяч лет назад. Однако название продукта родом с Запада — слово «бекон» происходит от старогерманского bakko, которым раньше обозначали заднюю часть спины из вырезки свинины.
Какие еще праздники отмечают в мире 30 декабря
- Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту;
- День пищевой соды;
- День закупки продуктов к Новому году.
Какой церковный праздник 30 декабря
Дeнь пaмяти пpopoкa Дaниилa и cвятыx тpеx oтpoкoв
За 600 лет до Рождества Христова святой Даниил и трое отроков Иерусалим. Царь Навуходоносор захотел обучить их халдейской мудрости и оставить при дворе, но святые отказались от роскоши, храня преданность вере. В награду Бог дал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов.
Вскоре Даниил был приближен к царю Навуходоносору, чтобы толковать его сны. Позже он стал начальником Вавилона. Святой предсказал приход Христа и связанные с ним события. По одной из версий, все четверо дожили до глубокой старости и ушли из жизни, также будучи пленниками.
Какие еще церковные праздники отмечают 30 декабря
- Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Дaниилa Нивepтcкoгo;
- День памяти священномучеников Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия Флоринского, пресвитеров;
- День памяти священномучеников Петра Покровского и Иоанна Земляного, пресвитеров.
Традиции на 30 декабря
На Руси 30 декабря называли «Данила-зимоуказчик», или «Данилов день». В народе верили, что сны с 29 на 30 декабря — вещие и, чтобы лучше расшифровать видение, люди обращались с молитвой к святому Даниилу.
- 30 декабря стоит носить у себя в кармане монетку, чтобы весь год не нуждаться в деньгах ;
- Иней на Данилу-зимоуказчика предвещает скорое потепление;
- Плохой приметой считается в этот день целовать маленьких детей — так можно навлечь на них болезни.
Кто родился 30 декабря
Редьярд Киплинг (1865-1936)
Английский писатель, поэт, журналист и путешественник. Славу одного из лучших детских авторов ему принес сборник «Книга джунглей». За наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя Киплинг получил Нобелевскую премию по литературе.
Елена Чайковская (86 лет)
Советский, российский РФ. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы в танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, чемпионы мира в одиночном катании Владимир Ковалев, Мария Бутырская и многие другие.
Кто еще родился 30 декабря
- Кирилл Плетнев (46 лет) — российский актер;
- Валентина Легкоступова (1965-2020) — советская и российская певица;
- Тайгер Вудс (50 лет) — американский гольфист;
- Татьяна Надеждина (1931-2019) — советская и российская актриса.