Тайная канцелярия – самое загадочное ведомство России

Петровские реформы привели к коренному изменению всех органов государственной власти. Но ни одно из них обладало такими полномочиями и правами как Тайная канцелярия – всемогущая спецслужба России XVIII века. Окутанная тайнами, загадками и, порой, мистическими легендами она всегда будоражила даже самые образованные умы, прочно вошла в литературу, искусство, а потом и кино.

Сопротивление преобразованиям с самого начала заставила Петра создать учреждение, которое бы выявляло саботажников и недругов. А враги были более чем реальные – царь это помнил еще по беспокойному детству. Прямая угроза жизни привела к бегству в Троицкую лавру и событиям, которые свергли правление царевны Софьи, но всегда оставались активные сторонники «московской старины».

Поэтому и само царствование Петра началось с создания Преображенского приказа, который возглавил верный боярин Федор Юрьевич Ромодановский – самый страшный «человек на Москве». Это учреждение наводило такой ужас, что даже когда появились коллегии, все равно продолжало называться по-старинному – приказ.

Но оно сохранило не только название, но и организационную суть всех прежних приказов. Главным из которых была расплывчатость структуры и полномочий. Приказу и приказным людям могли поручить дело, которое вовсе не относилось к их прямым обязанностям. А все это распыляло силы и средства – бюрократия в те времена не в пример нынешней была малочисленной.

Поэтому Петр давно уже задумывался о создании новой структуры политического сыска, но все время руки не доходили. Катализатором послужило дело царевича Алексея, который оказался не просто беглецом и ослушником родительской воли, а причастным к делам, которые квалифицировались как государственная измена.

А тут еще первый начальник Петербургского Адмиралтейства Александр Кикин и свой заговор составил. Все это очень встревожило Петра и заставило ускорить процесс. Современники отмечали, что его тревожность и мнительность достигли предела.

Еще продолжалось следствие по этим двум делам, когда в 1718 году выходит указ об учреждении Канцелярии тайных розыскных дел. Само ведомство расположилось в Петропавловской крепости, а возглавил ее сподвижник Петра, человек, который и вел дело царевича Алексея, Петр Андреевич Толстой.

Преображенский приказ, а потом Преображенская канцелярия, продолжали существовать, но все важнейшие дела стали попадать в руки Толстого. Были среди них не только политические, но и уголовные, ими ведал Андрей Ушаков. Толстой на основании следствия составлял «экзерсисы» — краткое содержание дела и докладывал царю вместе с проектом приговора. Тот выносил окончательное решение.

После смерти императора в 1725 году Толстой приобрел неограниченную власть при Екатерине I и стал тяготиться обязанностями еще и руководителя Тайной канцелярии. Поэтому по его предложению два параллельных ведомства в 1726 году слили в одно, название «Тайная канцелярия» на время исчезло. Может и зря он так сделал, при воцарении Петра II Петр Андреевич сам попал под следствие и подвергся опале.

Возродилась Тайная канцелярия уже при императрице Анне Иоановне. Прибыв в Москву, она осмотрелась, поняла, что аристократов, которые навязали ей Кондиции и ограничение власти дворянство не поддерживает. Она разрывает их и начинает править самодержавно.

Одновременно с этим реорганизует и государственный аппарат, среди новых учреждений в марте 1731 года вновь появляется Канцелярия тайных и розыскных дел, которую возглавил генерал Андрей Ушаков. Кстати, это действительно родственник адмирала Федора Ушакова, великий русский флотоводец доводился ему внучатым племянником.

Возрождение Тайной канцелярии имело прямой практический смысл. При малолетнем Петре II весь политический сыск был передан Верховному тайному совету, где властвовали князья Долгорукие и другие старые аристократические роды. Потому их и называли «верховниками». Именно они подвинули в правах на престол Елизавету Петровну и пригласили не чаявшую никого трона Анну Иоановну в надежде править безгранично. Распустив Верховный тайный совет, новая императрица забирала его власть себе.

А функции тайной полиции передала человеку, которому всецело доверяла. Ее указ даже так и назывался – «О передаче дел бывшего Преображенского приказа в ведение генерала Ушакова». Было предложение передать их Сенату, но Анна Иоановна отказалась, сказав, что у сенаторов и так обязанностей полно. Хотя в реальности те маялись от безделья. В апреле того же 1731 года велено именовать учреждение Канцелярией тайных разыскных дел.

Анне Иоановне нужно было, чтобы тайные дела и сыск оказались в руках верного ей человека, а Ушаков подходил как нельзя лучше. Это был совершенно безродный дворянин, который начал карьеру солдатом и дослужился до генерала. А значит целиком и полностью зависел от императорской милости, не связан родством ни с каким из великих родов. К тому же был заместителем Толстого в петровской Тайной канцелярии, а значит отлично знал порученное ему дело.

Ушаков, если уж каламбурить, действительно оказался ушлым чиновником. И совершенно циничным, а доказав верность императрице получил ее безграничное доверие.

Он вместе с Артемием Волынским судил князей Долгоруких. Потом вместе с Бироном пытал самого Волынского. Когда свергли Бирона вместе с Минихом вел следствие в отношении этого фаворита, а вскоре судил самого Миниха. Вместе с Лестоком пытал Ивана Лопухина, а как только Лесток вышел из доверия, то и того тоже.

Так что вопреки показанному в знаменитом фильме С. Дружининой «Гардемарины, вперед!», Тайной канцелярией руководил не Лесток, а Ушаков. Просто на тот момент лейб-медик был фаворитом и мог указывать начальнику ведомства.

Таким образом можно смело утверждать, что практически вся история Тайной канцелярии, во всяком случае ее самая знаменитая часть, — это история генерала графа Андрея Ивановича Ушакова.

Он благополучно доживет до глубокой старости и только в 1746 году, за год до кончины, передаст все дела Александру Шувалову, брату фаворита Елизаветы Петровны Ивана Шувалова.

После Ушакова значение Тайной канцелярии не упало, но с исторической сцены оно постепенно сошло. Петр III и вовсе упразднил это ведомство. Сменившая его Екатерина II восстановила, но уже в качестве Тайной экспедиции при Сенате.