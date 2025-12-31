«Здесь погребена собака»: куда на самом деле исчез труп Распутина

Убийство Григория Распутина в декабре 1916 года положило конец его жизни, но стало началом новой тайны. Куда делось его тело? Почему у столь известной личности нет общеизвестной могилы? Вопросы эти породили множество версий, от официальных документов до конспирологических слухов.

Захоронение в Царском селе

Изначально царская семья, опасавшаяся народных волнений, отказалась от плана похоронить Распутина в его родном селе Покровском. Вместо этого для тайного погребения выбрали уголок в Царском Селе. Как вспоминал начальник дворцовой охраны Александр Спиридович, гроб опустили в заранее подготовленную могилу на участке, принадлежавшем Анне Вырубовой. Место не афишировалось, но быстро стало известно, превратившись в объект паломничества уже к началу 1917 года.

Март 1917: два сценария уничтожения

Судьба останков резко изменилась после Февральской революции. Существуют два основных свидетельства об их уничтожении, причем оба датированы 10–11 марта 1917 года. Согласно воспоминаниям дочери Распутина, Матрены, могилу в Царском Селе осквернили пьяные солдаты. Они извлекли тело и сожгли его, оставив на деревьях зловещие надписи-свидетельства: «Здесь погребена собака» и «Тут сожжен труп Распутина…».. Альтернативная, и, казалось бы, более документированная версия гласит, что тело было эксгумировано по приказу Временного правительства.

Сам Александр Керенский заявлял, что «пока его кости не истлеют, не будет спокойствия на Руси». Согласно официальному акту, гроб с телом Распутина был кремирован в топке парового котла Петроградского политехнического института.

Конспирология и исчезнувшие улики

Правда, этим предположения о том, что же случилось с телом Григория Распутина, не исчерпываются. Так, по свидетельству жандарма по фамилии Краузе, пьяные солдаты, о которых рассказывала Матрена Распутина, сожгли труп вовсе не ее отца. Как утверждал Краузе, останки Распутина еще до погребения в Царском селе были подменены трупом какого-то бродяги, имя которого так и осталось неизвестным, так как тот не имел документов. Настоящее же тело Григория Распутина вывезли в обыкновенном деревянном гробу и глубокой ночью похоронили на пустоши в районе Пулковской горы. Говорят, когда тело опускали в могилу, веревки лопнули, и гроб рухнул на дно ямы.

Правда, документальных подтверждений словам Краузе не нашлось. Впрочем, скорее всего, их и не должно было быть, потому что похороны «старца» происходили в обстановке строжайшей секретности. А вот акт о сожжении трупа в Политехническом институте – это все же документ. Однако существует мнение, что и до институтской топки останки Григория Распутина не довезли. Уже по дороге кому-то пришла в голову идея сжечь труп прямо в лесу. Именно после этого на деревьях и появились надписи: «Здесь погребена собака» и «Тут сожжен труп Распутина Григория в ночь с 10 на 11 марта 1917 года». Примечательно, что первая надпись была сделана на немецком.