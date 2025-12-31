«Российский Бермудский треугольник»: какие катастрофы там происходят

Народная молва давно окрестила окрестности Иркутска «Российским Бермудским треугольником». Концентрация крупных авиакатастроф здесь настолько высока, что закономерность кажется зловещей. Откуда берутся эти трагедии — в загадочных аномалиях или в суровой совокупности земных факторов?

© Freepik

Хроника «чёрных» дней: катастрофы, определившие репутацию

Список трагедий под Иркутском читается как печальная летопись.

1994 год. Ту-154 (рейс Иркутск-Москва) падает через 12 минут после взлёта. Погибают 125 человек.

Ту-154 (рейс Иркутск-Москва) падает через 12 минут после взлёта. Погибают 125 человек. 1997 год. Транспортный гигант Ан-124 «Руслан» рушится на жилые дома через 20 секунд после отрыва от полосы. 76 жертв.

Транспортный гигант Ан-124 «Руслан» рушится на жилые дома через 20 секунд после отрыва от полосы. 76 жертв. 2001 год. Ту-154 (рейс Екатеринбург-Иркутск-Владивосток), заходя на посадку, неожиданно срывается в плоский штопор и разбивается у деревни Бурдаковка. Погибают все 145 человек на борту.

Ту-154 (рейс Екатеринбург-Иркутск-Владивосток), заходя на посадку, неожиданно срывается в плоский штопор и разбивается у деревни Бурдаковка. Погибают все 145 человек на борту. 2006 год. Airbus A310 при посадке в Иркутске сходит с ВПП и врезается в гаражный комплекс. Погибают 125 из 203 человек на борту.

Airbus A310 при посадке в Иркутске сходит с ВПП и врезается в гаражный комплекс. Погибают 125 из 203 человек на борту. 2009 год. В урочище Малышкино разбивается вертолёт Bell 407 с губернатором Иркутской области Игорем Есиповским и другими высокопоставленными лицами.

В урочище Малышкино разбивается вертолёт Bell 407 с губернатором Иркутской области Игорем Есиповским и другими высокопоставленными лицами. 2013 год. Под Иркутском падает Ан-12, унося жизни 9 человек.

Эта череда катастроф, многие из которых происходили на взлёте или посадке, и породила мистическую репутацию региона.

Народная молва давно окрестила окрестности Иркутска «Российским Бермудским треугольником». Концентрация крупных авиакатастроф здесь настолько высока, что закономерность кажется зловещей. Откуда берутся эти трагедии — в загадочных аномалиях или в суровой совокупности земных факторов?

Причины трагедий

Глядя на длинные списки погибших в Иркутской области, трудно поверить в то, что «все объясняется лишь совпадением «человеческого фактора» и отказа авиационной аппаратуры». Тем не менее многие специалисты отрицают существование «Российского Бермудского треугольника», заявляя, что Иркутск является главным перевалочным пунктом на сложном транссибирском маршруте, отсюда, мол, и такое количество авиакатастроф. Впрочем, при этом они не отрицают, что причинами трагедий становятся и ошибки диспетчеров, и неверные действия пилотов, и неважное состояние техники.

И все же есть версия, согласно которой крушения самолетов могут происходить также и из-за разломной деятельности Байкальского рифта, вследствие чего случаются выбросы метана в атмосферу. Возможно, метан каким-то образом влияет на пролетающие самолеты. Мистики уверяют, что все дело в том, что Иркутск обладает особой отрицательной энергетикой, так как именно сюда ссылали раньше осужденных за различные преступления. Другие считают, что катастрофы случаются потому, что посадочная площадка аэродрома в Иркутске находится на месте огромного захоронения. Под аэродромными плитами якобы лежат тела людей, расстрелянных много лет назад.