Подземная бойня: как красноармейцы воевали в берлинском метро

Берлинская наступательная операция, начавшаяся 16 апреля 1945 года, стала последним рывком Красной Армии на Запад. Город был превращён в крепость: три линии обороны, минные поля, баррикады и укреплённые районы в пригородах. Но самая необычная и опасная война развернулась не на улицах, а под ними — в тоннелях берлинского метрополитена.

Подземный фронт

Немцы использовали разветвлённую сеть U-Bahn, построенную ещё в начале века, не только как бомбоубежище. В метро располагались госпитали, штабы, склады; по путям курсировали составы с ранеными, а солдаты вермахта перемещались между районами, совершая внезапные вылазки. Как отмечали в отчётах немецкие офицеры, некоторые линии, например от станции «Bahnhof Zoo» до «Ruhleben», служили секретными путями для выхода из окружённого города.

«Немцы опять скрылись в подземелье», — писали в конце апреля 1945 года военные корреспонденты «Красной звезды» Леонид Высокоостровский и Павел Трояновский.

Бои в метро оказались для советских войск новым и крайне сложным испытанием.

Методы подземной войны

Столкнувшись с противником, который мгновенно исчезал под землёй, красноармейцам пришлось осваивать тактику подземных боёв. Чаще всего использовались два метода.

Обрушение тоннелей. Сапёры находили подходящие участки и подрывали своды, замуровывая немцев в ловушке.

«Свод рухнул за спиной у немцев. Тогда вражеские солдаты и офицеры вышли из тоннеля и подняли руки», — описывался в «Красной звезде» один из таких эпизодов.

Блокировка и осада. Если взрыв был рискованным, выходы из метро замуровывали, оставляя группе противника лишь один путь — сдаться. В одном из случаев заблокированные немцы продержались два дня, а на третий вышли с поднятыми руками: в плен попали 120 солдат и 4 офицера.

Каждый спуск — как последний

Захватить подземку оказалось не так-то просто даже после всех остальных успехов Красной Армии. В архиве сохранилась фотография, на которой запечатлены советские солдаты, спускающиеся в берлинское метро на станцию «Frankfurter Allee». Эта станция метро находилась в районе городского оборонительного обвода в оборонительном секторе No2. Окрестности станции были заняты советскими войсками еще до 26 апреля 1945 года, а вот каждый шаг вниз на станцию для этих бойцов мог стать последним.

В таких случаях советское командование применяло один из двух способов ведения боя. Первый заключался в том, чтобы устраивать подрывы, тем самым обваливая тоннели. Сделать это было нетрудно, учитывая глубину заложения U-Bahn. В большинстве случаев метод действовал безотказно.

«Продолжали бить немецкие пушки и пулеметы из глубины чернеющих входов в тоннель. Пришлось обвалить тоннельное перекрытие. Были вызваны саперы, которые нашли наиболее подходящее место и заложили взрывчатку. Свод рухнул за спиной у немцев. Тогда вражеские солдаты и офицеры вышли из тоннеля и подняли руки», — описывали все в той же статье в «Красной звезде» подполковник Высокоостровский и подполковник Трояновский.

Второй способ борьбы с противником, который старался использовать тоннель метро в своих интересах, заключался в том, чтобы вовремя замуровать обнаруженных немцев. Сделать это нужно было так, чтобы враги не имели возможности ни продвигаться вперед, ни отходить назад. Оставалось только караулить. Корреспонденты «Красной звезды» приводили в качестве примера конкретный случай — заблокированные гитлеровцы пребывали в таком состоянии два дня, а на третий решили все-таки сдаться. Так было взято в плен 120 рядовых и 4 офицера.

С врагом, прочно засевшим в тоннелях берлинского метрополитена, боролись все рода войск.

«В метро уже действуют и артиллеристы, и саперы. В одном месте наши бойцы устроили в тоннеле такую дымовую завесу, что наше подразделение подошло к неприятелю незамеченным буквально на 15-20 метров», — пишет «Красная звезда».

Но при всех успехах советских солдат, у немцев в так называемых «подземных боях» было одно весомое преимущество — свое метро они знали значительно лучше, а значит никаких проблем с тем, чтобы спрятаться или устроить ловушку, не возникало. От советских солдат требовалась максимальная осторожность и постоянная бдительность.