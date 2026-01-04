Города из ничего: какие крупные центры СССР построил с нуля

В Советском Союзе умели делать удивительные вещи — на территориях неиссякаемых лесов и ледяных равнин строить многотысячные города. Автор канала GadgetPage рассказывает, зачем это было нужно и в чем была их проблема.

Стране требовалось большое количество заводов и комбинатов для наращивания темпов индустриализации, нужно было заселять отдаленные регионы. Проблема таких городов была в том, что все они были привязаны к одному предприятию, став «моногородами». Многие из них существуют и сегодня.

Например, Норильск (с 1935 года) построили напротив богатейших залежей никеля и меди, несмотря на вечную мерзлоту и полярные ночи. Это город шахтеров и металлургов.

Магнитогорск (с 1929 года)стал одним из главных символов индустриализации 1930-х. Его создали вокруг гигантского металлургического комбината, который должен был стать «кузницей» страны.

Комсомольск-на-Амуре (с 1933 года) решал не только экономическую, но и геополитическую задачу — освоение и укрепление Дальнего Востока.

Братск (с 1955 года) появился вокруг крупной ГЭС, а затем и алюминиевого завода. Сначала дали энергию, потом построили завод, а под него город.

Тольятти (1960-е) — старый город затопили при строительстве ГЭС, а затем построили новый вариант, который был привязан к АвтоВАЗу.

Набережные Челны (с 1970-х) был фактически построен заново и масштабно переосмыслен вокруг автозавода КАМАЗ, став одним из классических позднесоветских моногородов.

Всякий раз схема была примерно одинаковой: государство собирало в кулак силы, людей и технику, чтобы за рекордно короткий срок построить завод и нужную для жизни рабочих инфраструктуру — обычные дома, школы, больницы. Несмотря на множество плюсов, часто после производственного кризиса такие города начинали медленно умирать.