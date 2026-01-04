Самые знаменитые лошади в истории, искусстве, литературе и кино

Образ лошади появился в литературе и искусстве ещё в древности. Пожалуй, самым известным примером можно считать легендарного троянского коня. В истории остались имена скакуна Александра Македонского Буцефала, коня-сенатора Инцитата, любимца римского императора Калигулы, а также боевого коня Наполеона Маренго. Знаменитые лошади — персонажи книг от Росинанта и Конька-горбунка до Холстомера и Фру-Фру. А скульптура «Персей и Пегас», в шутку прозванная бронзовой лошадью, хорошо известна поклонникам советского кинематографа.

© кадр из мультфильма «Конек-Горбунок»

Троянский конь

В финале Троянской войны (примерно XIII—XII века до нашей эры), описанной в поэме Гомера «Илиада», ахейцы покинули побережье у города Трои, который не смогли взять в течение десяти лет. Тогда они пошли на хитрость: в знак поражения оставили своим противникам огромного деревянного коня, и те ввезли подарок в город.

Ночью воины, прятавшиеся внутри статуи, открыли ворота Трои, и вернувшиеся на кораблях ахейцы ворвались в город и сожгли его, выиграв войну.

Выражение «троянский конь» стало крылатым, а также дало название разновидности вредоносных компьютерных программ.

Буцефал

У великого античного полководца Александра Македонского, жившего в IV веке до нашей эры, был конь Буцефал. Назван он был в честь фарсальского тавра в виде головы быка, выжженного на бедре, а его имя буквально означает «бычья голова». Конь славился неукротимым нравом, и только будущему императору удалось его объездить: по преданию, Александр понял, что Буцефал боялся собственной тени, и развернул скакуна мордой к солнцу, чтобы успокоить.

Конь стал верным соратником Александра, сопровождал его в военных походах и прожил 30 лет. Он умер в 326 году до нашей эры после битвы на реке Гидасп (Джелам) на территории современного Пакистана. Александр был глубоко опечален утратой. Он устроил похороны своего любимца и сам возглавил процессию. Вокруг могилы заложили город, названный в честь животного, — Александрия Букефала.

Квадрига собора Святого Марка

Собор Святого Марка в Венеции украшают четыре бронзовые позолоченные скульптуры лошадей. Изначально кони находились в Константинополе и уже в Средние века, во время одного из Крестовых походов, были вывезены на территорию Италии. Считается, что это самое древнее скульптурное изображение лошадей: авторство приписывают Лисиппу, который творил в IV веке до нашей эры. Также квадрига собора Святого Марка — единственная античная многофигурная конная скульптура, сохранившаяся до наших дней.

Инцитат

В I веке нашей эры коню Инцитату довелось пожить в роскоши и даже сделать политическую карьеру. Инцитат принадлежал римскому императору Калигуле. Легенда гласит, что конь сначала жил в мраморной конюшне и пил из золотой поилки, а позже и вовсе переехал в собственный дворец. Одевали скакуна в роскошные ткани.

Калигула пожаловал любимцу гражданство и место в сенате. Позже Инцитат был провозглашён воплощением всех богов. Калигула планировал сделать коня консулом, но сам был убит в результате заговора.

Однако ради соблюдения законности сенаторам пришлось приложить усилия, чтобы завершить политическую карьеру коня. Инцитату снизили жалование и объявили, что он не проходит по имущественному цензу. Остаток дней конь доживал в обычной конюшне. Правда, многие историки сомневаются в правдивости рассказов о личном коне Калигулы.

Росинант

В романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» (начало XVII века) у главного героя — мечтателя и самопровозглашённого странствующего рыцаря — была старая больная лошадь, годившаяся лишь для перевозки воды. Вознамерившись отправиться на поиски приключений, Алонсо Кехана взял себе рыцарское имя Дон Кихот, а своего скакуна назвал Росинантом: от слов rocín («кляча») и antes («раньше»), т. е. «бывшая кляча». Хозяин считал, что под новым именем его скакун будет соответствовать своему высокому предназначению.

Маренго

Боевой конь Наполеона был назван в честь победы в битве при Маренго. Он сопровождал хозяина в крупных сражениях при Аустерлице, Йене, Ваграме и Ватерлоо. В последней из этих битв скакун был под седлом более 12 часов. Коня ранили, поэтому он остался на ферме, а затем стал трофеем англичан.

Маренго пережил Наполеона и скончался в возрасте 38 лет. Его скелет, правда, без двух копыт, выставлен в музее Королевской военной академии в Сандхерсте.

Конёк-горбунок

Сказка в стихах Петра Ершова «Конёк-горбунок» была опубликована в 1834 году. Начинающему писателю было всего 18 лет, его талант высоко оценили Пушкин и Жуковский.

Конёк-горбунок, который обладает незаурядным умом и способностью говорить, становится другом и помощником крестьянского сына Ивана. Вместе они переживают ряд захватывающих приключений, а в финале конёк помогает Ивану взойти на царский престол и жениться на Царь-девице. По произведению Ершова были поставлены балеты, сняты художественные и мультипликационные фильмы.

«Укротители коней»

Аничков мост в Санкт-Петербурге украшают скульптуры выдающегося мастера Петра Клодта. Идею поддержал сам император Николай I. Он же предоставил арабских жеребцов, а когда увидел их изображения в бронзе, заключил, что скульптуры выглядят даже лучше самих животных.

Открытие моста стало событием в культурной жизни тогдашней столицы. При этом император использовал творения Клодта и для дипломатических нужд: он дарил скульптуры королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV и королю обеих Сицилий Фердинанду II. Пока Клодт изготавливал фигуры повторно, их заменяли копиями из гипса. С 1850 года все статуи на мосту — бронзовые.

Холстомер и Фру-Фру

Русский писатель Лев Толстой создал яркие образы лошадей. В 1886 году вышла его повесть «Холстомер», написанная от лица мерина: в старости он рассказывает историю своей жизни. На фоне этого сюжета Толстой поднимает различные философские вопросы.

В романе «Анна Каренина» писатель также ввёл яркий эпизод с лошадью Алексея Вронского. Совершив ошибку во время скачек, он сломал спину своей чистокровной скаковой лошади Фру-Фру, и её пришлось пристрелить. Считается, что этот момент предвещает судьбу Анны Карениной, для которой отношения с Вронским окажутся губительными.

«Купание красного коня»

Картина Кузьмы Петрова-Водкина привлекла внимание современников на первых же показах в 1912 году. Сам автор позже отмечал, что полотно стало предзнаменованием грядущих тяжёлых событий — Первой мировой войны и революции.

Работая над полотном, Петров-Водкин вдохновлялся средневековыми европейскими фресками и древнерусскими иконами: в частности, по религиозным канонам коней принято изображать в красном цвете.

«Персей и Пегас»

В 1950-х в историю советского кинематографа вошла копия скульптуры Эмиля Луи Пико. Она появилась в таких фильмах, как «Секретная миссия» Михаила Ромма, «Пакет» Владимира Назарова, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну, «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.

Самым ярким появлением «бронзовой лошади» на экране стала сцена из комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». Герой Андрея Мягкова Новосельцев долго носит внушительную статуэтку, чтобы спрятать её от юбиляра, которому она предназначается в подарок, и одновременно выясняет отношения с Людмилой Прокофьевной в исполнении Алисы Фрейндлих.

Своя минута славы у скульптуры была и в ленте Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»: герой Юрия Никулина Горбунков видит её в магазине и интересуется, нет ли такого же коня, но без крыльев.