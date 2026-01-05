Почему Екатерина II отказала Казанове

В 1764 году знаменитый авантюрист Джакомо Казанова, уже известный своими любовными похождениями и финансовыми схемами, отправился в Россию. Ему было 39 лет, и он надеялся найти здесь покровительство и новые возможности. Казанова провёл в империи Екатерины II около года, путешествуя от Риги до Санкт-Петербурга и Москвы. Его главная цель — продать идею государственной лотереи, которая принесла ему успех во Франции. Но планы шли дальше: он искал должность при дворе и связи в высшем свете.

© РИА Новости

Дорога в Россию: в поисках новой удачи

Казанова прибыл в Ригу в октябре 1764 года, имея рекомендации от европейских вельмож. Его мемуары "История моей жизни" (написаны в 1789–1798 годах) подробно описывают мотивы: после изгнания из Венеции в 1755 году он скитался по Европе, зарабатывая на лотереях и интригах. Во Франции он убедил Людовика XV ввести государственную лотерею, заработав 20 тысяч франков. Теперь он хотел повторить успех в России, где Екатерина II реформировала экономику.

Путешествие заняло месяцы: Казанова преодолел 4500 миль по плохим дорогам, останавливаясь в Риге, где встретил старых знакомых. В Санкт-Петербурге он поселился в декабре 1764 года, сняв квартиру на Миллионной улице. Планы были амбициозны: предложить лотерею как источник дохода для казны, возможно, получить пост советника или дипломата. Авантюрист рассчитывал на интерес Екатерины к Просвещению и её реформам.

Встреча с Екатериной: лотерея и разочарование

Главной целью Казановы была аудиенция у императрицы. Через связи — в том числе масонские, поскольку он был членом ложи — он добился встречи с Екатериной II в начале 1765 года. В мемуарах он описывает беседу в Царском Селе: они говорили о календаре, науке и финансах. Казанова предложил ввести лотерею по французскому образцу, аргументируя, что она принесёт миллионы рублей без повышения налогов.

Но Екатерина отвергла идею. Как пишет Казанова, она сочла лотерею "обманом народа". Императрица предпочитала реформы, а не азартные игры. Казанова не унывал: он планировал остаться в России, надеясь на должность в Коллегии иностранных дел или при дворе. Он даже изучал русский язык и общался с вельможами, такими как граф Григорий Орлов.

Личные приключения: романы и интриги

Пока планы с лотереей буксовали, Казанова не терял времени. В Петербурге он вёл светскую жизнь: посещал балы, театры и салоны. Его мемуары полны историй о романах — с актрисами, аристократками и даже с крепостной девушкой Зайрой, которую он купил за 100 рублей. Как отмечает Келли, это был типичный для него способ интегрироваться: через связи и интриги.

Казанова планировал обосноваться: он писал о желании стать советником по образованию или даже шпионом. В 1765 году он переехал в Москву, где встретил князя Григория Потёмкина и других. Там он надеялся на поддержку в реализации проектов, включая идею о реформе календаря. Но Россия разочаровала: холодный климат, бюрократия и отсутствие интереса к его идеям заставили уехать в 1765 году.

Почему планы сорвались: разочарование и отъезд

Казанова уехал из России в октябре 1765 года, не добившись успеха. В мемуарах он жалуется на "варварство" русских обычаев и холод. Историк Филип Мэнсел в "Казанове" (2005) объясняет: Екатерина видела в нём авантюриста, а не реформатора. Его планы — лотерея, должность, реформы — остались на бумаге. Но визит обогатил мемуары: Россия описана как страна контрастов, с роскошью и нищетой.