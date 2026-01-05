Почему после смерти Вольфа Мессинга было возбуждено уголовное дело

Смерть Вольфа Мессинга в ноябре 1974 года окутана не только мистическим ореолом его предсказаний, но и вполне реальной криминальной тайной. Сразу после кончины великого телепата его ассистентка Вера Ивановская обратилась в МУР с заявлением о пропаже. Исчез не просто драгоценный предмет — пропал золотой перстень с бриллиантом, который Мессинг считал своим личным талисманом и с которым никогда не расставался. По этому факту было возбуждено уголовное дело, но найти кольцо так и не удалось. Куда же оно могло деться?

Предчувствие и последний сеанс

Последние месяцы жизни Мессинга были омрачены сильными болями в ногах — последствиями старой травмы, полученной при побеге от нацистов. Осенью 1974 года ему предстояла сложная операция на сосудах. По легенде, перед отъездом в больницу он взглянул на свой портрет в квартире и сказал:

«Все, Вольф, ты сюда больше не вернешься».

В дневнике же артиста якобы обнаружилась запись с датами его жизни: 1899-1974.

Интересно, что накануне операции, в московском кинозале «Октябрь», Мессинг дал одно из своих самых блестящих выступлений. Каждый номер удавался безукоризненно, словно он прощался со сценой. Операция прошла успешно, но затем последовали осложнения — отек легких и отказ почек. 8 ноября 1974 года Вольфа Мессинга не стало.

Следствие: квартира под слоем пыли и молчание врача

Расследование пропажи перстня взял на себя опытный сыщик Владимир Горшков. Версия о краже выглядела убедительной: перстень с бриллиантом в три карата был не просто украшением. Еще при жизни Мессингу за него предлагали баснословные суммы — до 600-700 тысяч рублей (состояние по тем временам). Многие верили, что в кольце заключена магическая сила, помогавшая артисту.

Однако следствие сразу зашло в тупик. Хирург, оперировавший Мессинга, категорически отрицал, что видел на пациенте какие-либо драгоценности.

Квартира телепата на Новопесчаной улице была заперта и стояла нетронутой. Дорогая обстановка, коллекция фарфора и картин — все было на месте. Толстый слой пыли указывал, что после отъезда хозяина туда никто не входил.

Уборщицу, которую иногда нанимал Мессинг, с трудом разыскали, но и ее подозрения были сняты.

Дело о краже превращалось в детективную загадку без следов взлома и очевидных подозреваемых. В итоге все имущество, оставшееся без прямых наследников (жена умерла раньше, детей не было), отошло государству, а поиски талисмана прекратились.

Две главные версии

Историки и биографы предлагают два противоположных объяснения.

Целенаправленная кража. Почитатель таланта или охотник за артефактами, зная о ценности и «силе» кольца, мог воспользоваться моментом слабости и одиночества пожилого артиста (за ним ухаживала только ассистентка) и выкрасть талисман. Но как это было сделано бесследно — неизвестно.

Почитатель таланта или охотник за артефактами, зная о ценности и «силе» кольца, мог воспользоваться моментом слабости и одиночества пожилого артиста (за ним ухаживала только ассистентка) и выкрасть талисман. Но как это было сделано бесследно — неизвестно. Осознанное исчезновение. Эта версия кажется наиболее интригующей. Некоторые исследователи полагают, что Мессинг, тонкий психолог и создатель собственного мифа, мог сам избавиться от кольца. Понимая, что не вернется, он не хотел, чтобы его «магический» артефакт попал в чужие руки и его «силу» развенчали. В конце концов, сам Мессинг всегда утверждал, что его «дар» — результат титанической работы над собой, а не магия.

Так куда же делся перстень? Был ли он украден в больнице? Спрятан самим Мессингом? Или, быть может, легендарного кольца с бриллиантом в три карата никогда и не существовало, а его история — часть гениально созданного образа великого иллюзиониста? Ответ, как и сам Вольф Мессинг, навсегда остался загадкой.