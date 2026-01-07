Лилит: что случилось с «первой женой» Адама

Кто такая Лилит? Для одних — демоница из древних мифов, для других — первая женщина, восставшая против патриархата, для третьих — просто упоминание в Библии. Её образ, возникший на стыке мифологии и теологии, прошёл путь от ночного чудища до символа женской свободы. Попробуем разобраться в этой удивительной метаморфозе.

Библейский след: птица, чудовище или призрак?

Прямых упоминаний Лилит как первой жены Адама в канонической Библии нет. Её имя («lilith») встречается лишь однажды — в Книге Исайи, где пророк описывает запустение Идумеи: «…там будет отдыхать ночное привидение (lilith)». Учёные полагают, что речь идёт о животном или птице, возможно, неясыти (сове).

Путаница началась с древних переводов.

Септуагинта (III в. до н.э.): «lilith» стала «онокентавром» (получеловек-полуосёл).

Вульгата (IV в.): использовано слово «ламия» — чудовище женского пола.

Английский перевод (XVII в.): — «screech owl» (сипуха).

Так «ночное привидение» превратилось в гибридное существо. А идея о двух жёнах Адама возникла из-за двух разных описаний создания женщины в Книге Бытия (сначала «мужчину и женщину» из праха, затем Еву из ребра).

Рождение легенды: «я никогда не лягу под тебя!»

Конкретный образ Лилит как первой жены сформировался в еврейской апокрифической традиции, прежде всего в тексте «Алфавит Бен-Сира» (примерно VII–X вв.). Здесь история обрела дерзкие детали: Созданная, как и Адам, из праха, Лилит потребовала равенства. На знаменитую фразу Адама «Я лягу сверху» она ответила:

«Мы оба равны, ибо оба из праха. Я никогда не лягу под тебя!»

Произнеся тайное имя Бога, она улетела.

Ангелы, посланные вернуть её, настигли Лилит у Красного моря. Вместо покорности она прокляла себя, став демоницей, убивающей младенцев, и согласилась щадить лишь тех детей, кто защищён амулетами с именами ангелов. Так в еврейском фольклоре она закрепилась как злобный дух, вредящий роженицам и детям.

Корни этого образа уходят ещё глубже — к месопотамским демонам лилу/лилиту, ночным духам, соблазняющим людей и вредящим при родах.

Как относится к Лилит православная традиция?

Именно так и относится: как к порождению еврейского фольклора, к ночному чудовищу из народных фантазий. Два рассказа о сотворении человека православная традиция трактует следующим образом: вначале приводится рассказ о сотворении мира в целом, и история сотворения человека передана лаконично, как часть общего замысла Творца. Во второй главе содержится начало истории грехопадения, поэтому приводятся подробности: Адам создан из праха земного, а Ева – из плоти Адама, чтобы подчеркнуть важную мысль о том, что мужчина и женщина имеют единую природу, единую плоть. По этой причине никакой «первой жены» у Адама просто быть не могло. Кроме того, сама идея превращения женщины (Лилит) в демоницу с точки зрения богословия совершенно безграмотна: человек не может стать демоном, поскольку демоны – это падшие ангелы, существа совсем иной природы, нежели человек.

Лилит в современной культуре

Образ Лилит приобрел большое значение в XX столетии и в наши дни среди оккультистов разного толка (даже сатанистов, которые почитают Лилит как супругу своего темного «божества») и среди феминисток.

Теперь это уже не ослоногая демоница, убивающая младенцев, не ночной кошмар, а весьма красивая женщина с длинными волосами (иногда даже с крыльями), которая свободна в выборе сексуальных партнеров, не желает подчиняться мужской власти и вообще — сама себе госпожа.

Свободную и сильную Лилит противопоставляют Еве, которая в этой интерпретации выглядит серенькой, пресной, погрязшей в домашних заботах.

Немалую роль в создании подобного образа «первой женщины» сыграла картина прерафаэлита Росетти «Леди Лилит», роман шотландца Макдоналда «Лилит», поэзия русского декаданса (вроде «Попытки ревности» Цветаевой, в котором поэтесса отождествляет себя с Лилит) и других произведений, среди которых и «Дочь Лилит» Анатоля Франса.