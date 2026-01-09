Крупный взрослый медведь жил в подвале у жителя Лос-Анджелеса и покинул свою «берлогу» только спустя 37 дней — его удалось выгнать только с помощью пейнтбольного ружья. Об этом пишет портал New York Post.

Бурый медведь поселился в конце ноября у американца Кена Джонсона. Мужчина провел с необычным соседом несколько праздников и больше месяца жил в страхе, готовясь подать в суд на власти штата за бездействие.

Сначала помочь в этой ситуации обещал департамент дикой природы Калифорнии, установив ловушку, но в нее попался другой медведь. Затем прогнать зверя пытались с помощью гудков, но это тоже не дало результата. После нескольких неудачных попыток Джонсону заявили, что дальнейшие попытки прогнать зверя бесполезны.

В конечном итоге специалисты по отлову медведей смогли выгнать животное с помощью пейнтбольного ружья всего за 20 минут. Они также положили к двери электрошоковый коврик на случай, если зверь вернется — так и произошло: медведя ударило током, он развернулся и ушел, говорится в публикации.

К счастью, в этот раз обошлось без последствий как для животного, так и для людей. Но бывают и другие случаи. До этого в США медведь пробрался в дом и накинулся на американца, спящего на раскладушке. При этом мужчина решил не двигаться в надежде, что хищник уйдет.