Как операция «Большая блокада» изменила Западную Украину

80 лет назад началась операция «Большая блокада». Сотрудники НКВД и НКГБ СССР совместно с истребительными батальонами и частями Красной армии развернули активную борьбу с укрывавшимися в лесах Западной Украины боевиками-националистами. Всего за несколько недель численность участников украинских националистических формирований сократилась на 40%. УПА* не удалось сорвать выборы в Верховный Совет СССР на Западной Украине, что значительно укрепило позиции советской власти в регионе.

История украинского национализма

В 1929 году в Вене на базе нескольких радикальных группировок была создана Организация украинских националистов (ОУН)**. Её главой стал бывший офицер австрийской армии и петлюровец Евгений Коновалец. Идеологией новой организации был интегральный национализм, который историки называют разновидностью фашизма. Члены ОУН работали на немецкую разведку и совершали теракты в Польше, которая контролировала современные территории Западной Украины.

Руководство СССР видело в сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами серьёзную угрозу для государственной безопасности. В ОУН был внедрён сотрудник НКВД Павел Судоплатов, который ликвидировал Коновальца. Вскоре после смерти лидера Организация украинских националистов разделилась на две фракции, которые возглавили Андрей Мельник и Степан Бандера. Оба были завербованы в качестве агентов военной разведкой гитлеровской Германии.

В 1939 году абвер создал из боевиков ОУН Украинский легион, участвовавший в нападении на Польшу, а затем задействовал организацию против советских властей на Западной Украине. В начале Великой Отечественной войны абвер использовал в диверсионных целях против СССР сформированный из украинских националистов батальон «Нахтигаль».

ОУН принимала участие в еврейских погромах, а затем — в планомерном уничтожении евреев нацистами, в том числе в Бабьем Яре под Киевом. Однако отношение руководства Третьего рейха к организации резко ухудшилось после того, как члены ОУН попытались провозгласить во Львове украинское «государство» под протекторатом Германии без согласования с Берлином. Кроме того, Бандеру уличили в хищении крупных сумм денег и отправили, хотя и на привилегированных условиях, в концлагерь Заксенхаузен.

Членов ОУН стали массово привлекать на службу во вспомогательную полицию, которую нацисты использовали для проведения карательных операций на оккупированных территориях и для участия в холокосте. Один из фаворитов Бандеры — служивший ранее в «Нахтигале» Роман Шухевич — был назначен заместителем командира 201-го батальона охранной полиции, проводившего карательные акции против гражданского населения Белоруссии. Когда батальон из-за низкого уровня дисциплины был расформирован, Шухевич при не до конца выясненных обстоятельствах вернулся в оуновское подполье и через некоторое время возглавил боевое крыло ОУН — Украинскую повстанческую армию (УПА). Эта структура атаковала советских партизан, участвовала в массовых убийствах поляков, известных как Волынская резня и, по словам историков, поддерживала тайные связи с немецкой разведкой.

В ходе освобождения Западной Украины Красной армией в 1944 году боевики УПА, выполняя задания германских спецслужб, остались в тылу у советских войск для проведения диверсионной деятельности. Их численность в этот период достигала нескольких десятков тысяч.

«Это была довольно внушительная сила, особенно учитывая знание местных условий и опыт ведения боевых действий против Красной армии», — отметил в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

УПА не только совершала теракты и диверсии, но и развернула террор против просоветски настроенного мирного населения. По словам историков, боевики пытались затруднить наступление Красной армии на нацистов, сорвать мобилизацию и помешать установлению советской власти в регионе. Их ряды пополнялись за счёт бегущих в леса бывших полицаев и членов подразделений СС.

«Фронт продвигался дальше на запад, а борьба с националистами была поручена подразделениям НКВД, Смерша, пограничникам, истребительным батальонам и отрядам из местного населения», — рассказал RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Местные жители активно присоединялись к борьбе с ОУН-УПА. Уже к концу 1944 года существовали 212 истребительных батальонов и 2336 групп содействия.

В свою очередь, гитлеровская разведка создала для координации действий с ОУН-УПА специальную группу под командованием капитана Дитриха Витцеля (Кирн). Для поддержки националистов немцы отправляли к ним профессионально подготовленных диверсантов, а также оружие. Только в 1944 году УПА получила от Германии около 10 тыс. пулемётов, 26 тыс. автоматов, 72 тыс. винтовок. Немцы выплачивали Шухевичу крупные суммы денег, а он передавал в Германию разведывательную информацию о Красной армии.

Боевики УПА проводили диверсии на железных дорогах, совершали нападения на советские структуры и убивали мирных жителей, настроенных жить и работать в СССР. Благодаря большому количеству бойцов и оружия националисты могли контролировать даже районные центры.

Осенью 1945 года УПА напала на областной центр Станислав (современный Ивано-Франковск), атаковав отдел НКВД, обком партии, военкомат, магазины, склады, аптеки и дома неугодных.

«После разгрома Третьего рейха УПА начала работать на американцев и англичан. Националисты рассчитывали, что скоро должна начаться третья мировая война между СССР и бывшими западными союзниками», — отметил Сергей Перелыгин.

«Большая блокада»

Власти СССР стремились к налаживанию на Западной Украине нормальной мирной жизни. Одним из элементов этого процесса стало проведение в регионе, как и на всей территории Советского Союза, выборов в Верховный Совет СССР в феврале 1946 года. Срыв избирательного процесса стал для УПА одной из важнейших задач. Боевики-националисты начали блокаду многих населённых пунктов Западной Украины. Отдельные райцентры на короткие промежутки времени даже переходили под полный контроль УПА. Кроме того, боевики устраивали массовые теракты и провокации в форме военнослужащих Красной армии.

«Советским правоохранительным органам было необходимо обеспечить спокойствие и порядок для проведения выборов в Верховный Совет», — подчеркнул Валерий Куличков.

Ответом спецслужб СССР на действия УПА стала операция «Большая блокада» (в некоторых источниках она упоминается как «тактика большой блокады»). Ей руководили председатель Совнаркома УССР Никита Хрущёв и первый заместитель наркома внутренних дел СССР Василий Рясной, будущий руководитель контрразведки МГБ СССР.

«Нужно было покончить с бандеровским террором, подрывающим деятельность по установлению мирной жизни на Западной Украине», — заявил Сергей Перелыгин.

«Большая блокада» началась 10 января (в некоторых источниках фигурирует дата 15 января) 1946 года. В её рамках была развёрнута массовая просветительская и политическая работа среди населения Западной Украины. А в силовых мероприятиях спецслужбы СССР задействовали огромные силы: 20 тыс. солдат внутренних войск, 44 тыс. бойцов истребительных батальонов и вооружённых групп содействия. Им на усиление из других регионов отправили 760 оперативников НКВД, 140 оперативников НКГБ, 260 курсантов школ НКВД, два полка и шесть отдельных батальонов войск НКВД. Кроме того, в операции были задействованы подразделения пограничных и конвойных войск, а также части Красной армии.

Во все населённые пункты Западной Украины вводились гарнизоны НКВД: взвод или рота — в село, полк или бригада — в район. В каждом райцентре создавались специальные оперативные подразделения НКГБ.

Боевики УПА утратили возможность спокойно проникать в населённые пункты. Им стало гораздо сложнее добывать себе продукты питания и собирать информацию. В ходе боестолкновений были ликвидированы и задержаны тысячи бандитов. Многие из них явились в правоохранительные органы с повинной.

По словам большинства историков, «Большой блокадой» считаются мероприятия, проведённые в январе — феврале 1946 года. Но иногда к ним относят и весенние действия советских спецслужб.

«Большая блокада» существенно сократила численность формирований УПА. Их поддержка со стороны местного населения ослабла, людям хотелось жить спокойно, без страха боевых действий», — отметил Валерий Куличков.

По итогам операции УПА потеряла около 40% личного состава и утратила способность вступать в масштабные боестолкновения с подразделениями НКВД и Красной армии. Руководству националистов пришлось провести частичную «демобилизацию». УПА разделилась на мелкие подразделения и стала преимущественно использовать тактику малого террора.

Советские спецслужбы расширили агентурный аппарат на Западной Украине и лишили УПА возможности свободно пополнять свои ряды. Населённые пункты перешли под устойчивый контроль СССР — боевиков вытеснили в леса. Выборы в Верховный Совет были признаны состоявшимися.

По словам историков, полностью уничтожить УПА в ходе «Большой блокады» не удалось. Террористические действия националистов продолжались вплоть до второй половины 1950-х годов. Однако после событий 1946 года деятельность УПА пошла на спад, перестав быть определяющим фактором в общественно-политической жизни Западной Украины.

_____________________

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).