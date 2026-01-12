Каких женщин на Руси называли «‎самокрутками»

В традиционном русском обществе очень важен был брак и то, как и с кем он был заключен. Ключевую роль в выборе супруга для дочери играли родители. Процедура бракосочетания включала обязательные этапы сватовства, договоренностей о приданом и церковного венчания. Нарушение этого порядка воспринималось как отклонение от нормы, и именно с ним связано слово «самокрутка». Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Значение термина и его происхождение

Слово «самокрутка» происходит от глаголов «крутить» и «скручивать» и в контексте брачных отношений означало самостоятельное, несанкционированное замужество. Термин фиксировал не личностную характеристику женщины, а ее способ заключения брака. Самокруткой называли девушку, которая сама инициировала и осуществляла вступление в брак, минуя родительскую волю и общепринятые формы одобрения.

Важно подчеркнуть, что в традиционной культуре это понятие не обозначало аморальность или распущенность. Оно указывало на факт нарушения иерархии принятия решений, в которой судьба дочери находилась в ведении семьи. Самокрутка была фигурой социального отклонения, но не обязательно нравственного осуждения.

Самокрутка и практика умыкания

Наиболее распространенной формой самокрутного брака было так называемое умыкание невесты. Вопреки буквальному значению, в большинстве случаев речь шла не о насильственном похищении, а о заранее согласованной инсценировке. Девушка добровольно соглашалась на уход с женихом, после чего оказывалась в его доме или у его родственников.

Факт умыкания создавал ситуацию, при которой возвращение девушки в родительский дом становилось социально затруднительным. В традиционных представлениях это означало бы утрату репутации и сомнение в ее невинности. В результате родители часто были вынуждены признать случившееся и согласиться на оформление брака постфактум. Именно такие женщины — участницы добровольного умыкания — и назывались самокрутками.

Причины самокрутных браков

Основной причиной самокрутных браков становился конфликт между личным выбором девушки и волей родителей. Семьи могли отвергать предложенного жениха по социальным, имущественным или репутационным причинам. Нередко родители настаивали на более выгодном браке или откладывали замужество дочери, рассчитывая на лучшие перспективы.

В подобных условиях самокрутка становилась для девушки единственным способом вступить в желаемый союз. Это не было открытым протестом, но представляло собой форму индивидуального решения, реализуемого в рамках существующих обычаев, хотя и в обход их официальной последовательности.

Социальные последствия

Отношение к самокруткам в крестьянской среде было неоднозначным. Нарушение брачного порядка могло вызывать осуждение, временное отчуждение или упреки со стороны родственников и соседей. Однако сам факт самокрутного брака не означал пожизненной стигматизации.

Если союз оказывался устойчивым, муж признавал ответственность за жену, а в семье появлялись дети, негативное отношение постепенно ослабевало. Самокрутка не приравнивалась к женщине, нарушившей нормы сексуального поведения вне брака. Ее поступок рассматривался как нарушение процедуры, а не нравственного основания брака.

Позиция церкви и правовой статус

Православная церковь относилась к самокрутным бракам настороженно, особенно если они начинались без венчания. Тем не менее на практике духовенство часто шло на компромисс. После фактического начала семейной жизни и особенно после рождения детей такие союзы могли быть узаконены церковным браком.

С точки зрения светского права самокрутка не являлась преступлением. Ответственность наступала лишь в случае доказанного насильственного похищения, что в ситуации добровольного умыкания было практически невозможно. Таким образом, самокрутный брак находился в промежуточной зоне между нормой и нарушением, оставаясь признанной, хотя и нежелательной практикой.

Региональные особенности

Самокрутные браки чаще фиксировались в регионах с ослабленным родовым контролем — на Севере, в восточных губерниях и в казачьей среде. В этих обществах мобильность населения и специфика социального устройства допускали большую степень индивидуальной инициативы в брачных решениях.

С изменением социальной структуры, развитием городов, упрощением брачных процедур и ослаблением роли родовой семьи практика самокруток постепенно исчезла. К началу XX века термин вышел из живого употребления, сохранившись лишь в этнографических описаниях и исторических источниках.

