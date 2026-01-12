Александр Строганов: как герой Заграничных походов вписал свое имя в историю России и кулинарии

230 лет назад родился государственный и военный деятель Российской империи Александр Строганов. Он участвовал в Наполеоновских войнах, был управляющим Министерства внутренних дел России, а также новороссийским и бессарабским генерал-губернатором. Строганов многое сделал для развития Одессы и ратовал за либеральные реформы — в частности, за ликвидацию черты оседлости для евреев. Сын Строганова женился на дочери российского императора, а внучка имела большое влияние при дворе в конце XIX века. Имя Александра Строганова вошло и в историю мировой кулинарии: в честь русского графа названо популярное блюдо — бефстроганов.

© Картина работы И. Щадова

Из прапорщиков в министры

Александр Строганов родился в Санкт-Петербурге в семье известного дипломата времён правления Александра I и Николая I — барона Григория Строганова.

Получив образование в Институте корпуса инженеров путей сообщения, Александр в звании прапорщика был направлен в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. Он отличился в ходе Заграничных походов русской армии против Наполеона: участвовал в битвах под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, а также во взятии Парижа.

«Во время Наполеоновских войн Строганов в силу возраста ещё не мог командовать какими-то крупными соединениями, но проявил себя как храбрый офицер», — рассказал RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Вернувшись в Россию, Строганов служил адъютантом у начальника Главного штаба князя Петра Волконского и был флигель-адъютантом Александра I, выполняя дипломатические поручения императора. В 1826 году Строганов был возведён в графское достоинство. Он участвовал в подавлении Польского восстания 1830 года, отличившись при штурме Варшавы, после чего вошёл в состав временного правления царства Польского и получил звание генерал-майора.

«Строганов был хорошим кадровым военным, который удачно шёл по служебной траектории», — отметил в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент МГИМО МИД России Николай Могилевский.

В 1830-е годы Строганов стремительно продвинулся по гражданской службе. Он стал заместителем министра внутренних дел, генерал-адъютантом Николая I, малороссийским генерал-губернатором. В 1839 году он возглавил МВД в статусе управляющего министерством и параллельно вошёл в состав Государственного совета империи. Кроме того, Строганов участвовал в разработке системы управления Закавказским краем.

В дальнейшем Строганов на несколько лет ушёл в отпуск, чтобы получить образование в Париже. Он изучал европейские модели государственного управления, финансы, промышленное производство и работу железных дорог.

Вернувшись в Россию, Александр Строганов сменил несколько должностей на военной и гражданской службах. Среди прочего он организовывал борьбу с холерой в империи. В 1854 году он стал военным губернатором Санкт-Петербурга, а затем — генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии. По словам историков, это было ответственное и сложное назначение, так как на территории региона шли бои Крымской войны. Вскоре после назначения Строганова сорвалась попытка англо-французских сил взять Николаев.

© Портрет А. Строганова работы П. Соколова

Во главе Новороссии

Административным центром Новороссийско-Бессарабского генерал-губернаторства была Одесса, развитием которой активно занялся Строганов. Он настоял на том, чтобы провести в город железную дорогу. По его инициативе на базе Ришельевского лицея был создан Императорский Новороссийский университет. Именно при Строганове Одесса была благоустроена и утвердилась в статусе одного из важнейших коммерческих портов России.

Генерал-губернатор стал президентом Одесского общества истории и древностей и президентом Общества сельского хозяйства Южной России. Свою библиотеку он завещал Новороссийскому университету.

«Он оказался очень гуманным и просвещённым человеком, способствовал развитию в Одессе искусств, науки, поддерживал музеи», — рассказал Николай Могилевский.

Строганов официально включил предместья Одессы в черту города и подготовил реформу муниципального общественного самоуправления. В 1862 году Одесское купеческое и мещанское общество вынесло решение о присвоении ему звания «первого гражданина города Одессы».

Под руководством Строганова в Новороссии началась крестьянская реформа. Во время его работы в регионе в Херсоне наблюдался бурный экономический рост.

«Строганов делал всё, что должен был делать генерал-губернатор: заботился о благоустройстве вверенного ему края», — отметил Виталий Захаров.

Однако деятельность генерал-губернатора не ограничивалась решением местных проблем. Так, Строганов критиковал антисемитские предубеждения, продвигая проект по уравниванию евреев в правах с другими подданными империи и отмене так называемой черты оседлости. Он убедил в целесообразности соответствующей реформы руководство МВД, но Александр II не поддержал инициативу.

В 1862 году Строганов взял на службе бессрочный отпуск по состоянию здоровья, поселившись в Одессе. Он был избран первым городским головой, но отказался от должности, оставшись одним из гласных одесской городской думы. По словам историков, он долгие годы принимал деятельное участие в работе органов местного самоуправления.

«Строганов стал примером того, как можно честно и с пользой служить своему Отечеству и на бранном поле, и в государственных структурах, оставаясь верным себе», — подчеркнул Николай Могилевский.

Строганов приходился родственником Александру Пушкину — был троюродным братом Натальи Пушкиной (Гончаровой). Его отец Григорий лично организовывал похороны поэта, взяв на себя все расходы, а затем опекал семью великого литератора и способствовал изданию собрания его сочинений. Но Александр Строганов прохладно относился к Пушкину и даже отказался помогать с установкой памятника ему в Одессе.

Сын Строганова Григорий Александрович завоевал сердце дочери императора Николая I Марии и тайно женился на ней. Этот брак официально признал только брат Марии Александр II. Чтобы избежать злословия в высшем обществе, супруги долгое время жили за границей. Их дочь Елена стала одной из самых влиятельных придворных дам Российской империи в конце XIX века. К её мнению прислушивались кузен Александр III и племянник Николай II.

Скончался Александр Строганов 14 августа 1891 года в Одессе. Он установил исторический рекорд в России по длительности пребывания в генеральских чинах — 59 лет и девять месяцев. Сегодня его имя знают во всём мире — и не только благодаря управленческим заслугам.

Несмотря на многочисленные достижения Строганова перед государством и Одессой, больше всего графа прославили не административные заслуги, а кулинария, напоминают историки. Служивший у Строганова французский повар Андре Дюпон придумал блюдо, которое назвали сначала «говядина по-строгановски с горчицей» — это были мелко нарезанные кусочки мяса в соусе.

Согласно одной из версий, блюдо изобрели для «открытого стола» Строганова в Одессе, за которым мог отобедать любой прилично одетый горожанин. Новый способ приготовления говядины был удобен для порционной подачи. В дальнейшем блюдо стали называть «бефстроганов». Оно вошло в номенклатуру международной ресторанной кухни как часть российской кулинарной традиции.