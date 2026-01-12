Как прусский Кенигсберг становился русским Калининградом

В 1255 году тевтонские рыцари в Восточной Пруссии построили замок Кёнигсберг. А кто такие пруссы? Нет, это не немцы и не литовцы, а группа восточно-балтских племён, говоривших на своём, прусском, языке. Самоназвания пруссы не имели – у каждого племени было своё название.

Впервые название «пруссы» встретилось в «Баварском Географе» в первой половине IX века.

Племенная знать пруссов перешла на немецкий язык в конце XIV века, а последние носители прусского языка исчезли в 1709-1711 годах, но не от происков немцев, а в ходе эпидемии чумы.

В ноябре 1943 года на Тегеранской конференции Сталин назвал Восточную Пруссию «исконно славянской землёй». Сие открытие с чувством глубокого удовлетворения подхватили все советские историки.

«В седую старину, – говорилось, например, в передаче цикла «В помощь агитатору» калининградского областного радио 28 ноября 1947 г., – на этих землях жили предки советского народа».

В феврале 1945 года в Ялте Сталин вновь поднял вопрос о Кёнигсберге, но окончательно решение о передаче его СССР было принято лишь в июле 1945 года на Потсдамской конференции. А 17 октября 1945 года город Кёнигсберг вместе с прилегающими к нему землями был включён в состав СССР.

Однако подготовка населения СССР к присоединению Кёнигсберга началась еще осенью 1944 года. Так, 25 октября 1944 года газета «Правда» написала о продвижении Красной Армии к Кёнигсбергу:

«Эйдткунен – город пограничный, крайний город Пруссии – город лазутчиков, контрабандистов, жандармов, город шпионов и воров. Здесь, в грязных пивнушках, шушукались шпионы за час до перехода границы. Здесь, в маленьких, полутёмных ресторанах диверсанты договаривались о поджогах и взрывах».

«Кёнигсберг – это история преступлений Германии. Всю свою многовековую жизнь он жил разбоем, другая жизнь ему была неведома».

Ряд историков ставят под сомнение целесообразность штурма Кёнигсберга. Его гарнизон был неспособен к наступательным операциям, и город можно было блокировать небольшими силами. Но штурм Кёнигсберга нужен был в качестве дополнительного аргумента для присоединения его к СССР.

Судьба мирного немецкого населения Кёнигсберга была решена заранее. Несколько тысяч жителей города были арестованы и вывезены в первые недели после взятия города.

Согласно секретной справке, по состоянию на 1 сентября 1945 года в советской части Восточной Пруссии проживали 129 614 немцев, в том числе в Кёнигсберге – 68 014 немцев. Из них – 37,8% мужчин, 62,2% – женщин, а свыше 80% населения находилось в Кёнигсберге.

Согласно секретной записке, поданной 10 декабря 1945 года Лаврентию Берия, «в области 137 412 поданных Германии. Из них только 47 013 человек трудоспособны. Это мужчины и женщины в возрасте от 17 до 50 лет. Остальные – старики и дети…

Вследствие тяжёлых материальных условий, в которых находится немецкое население, недостаточного питания и совершенно неудовлетворительно поставленной медицинской помощи среди населения имеются эпидемиологические заболевания и большая смертность, – только в течение ноября месяца умерло 1258 человек».

Разумеется, дело не в ненависти к немцам сотрудников «органов».

В 1946-1952 годах «приглашенные» из Германии немецкие инженеры во дворце Меншикова в Ораниенбауме и в санатории «Синоп» в Сухуми, жили, как и не снилось простым советским инженерам. Просто немцы в Калининграде нужны были лишь для поддержания функционирования местных структур.

14 октября 1947 года вышел совершенно секретный приказ № 4.8 – Приказ министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова № 001067 «О переселении немцев из Калининградской области РСФСР в Советскую зону оккупации Германии».

В отличие от бесчеловечной депортации гражданского населения из Польши и Чехословакии, советские власти вывозили немцев из Калининграда в сравнительно сносных условиях. Так, 19 июня 1945 года в городе Прерау (сегодня Пржеров) чешские солдаты остановили поезд с депортируемыми немцами. Чешские солдаты под командованием офицера Карола Пазура расстреляли 265 немцев, среди которых было 120 женщин и 74 ребенка. Самому старшему из убитых гражданских было 80 лет, а самому младшему – восемь месяцев. Закончив расстрел, чехи разграбили вещи, принадлежавшие беженцам.

Немцам, депортированным из Калининграда, разрешалось взять с собой по 300 кг личных вещей.

Как правило, эшелон состоял из 55 вагонов. 50 вагонов для переселяемых, один – для начальника эшелона и команды сопровождения, один санитарный вагон и три вагона с багажом. В вагон, оборудованный нарами и печами, помещалось сорок человек.

На месте погрузки всем переселяемым выдавался продовольственный сухой паёк на 15 суток. Лицам, не имеющим денег, продовольствие выдавалось за счёт средств Облисполкома.

Эшелоны были оборудованы нарами, печами и снабжены углём на 5-6 суток. На каждый эшелон были назначены 2-3 врача и 3-4 медсестры или фельдшера из числа переселяемых немцев с необходимыми документами. Для каждого эшелона было выделено по одному санитарному вагону.

Первый эшелон ушёл в сторону станции назначения Позевальк 22 октября 1947 года, последний – 21 октября 1948 года. Всего отправили 48 эшелонов.

С октября 1947 года по октябрь 1948 года было переселено 102 125 немцев, из них: мужчин – 17 521, женщин – 50 982 и детей – 33 622.

Остатки немцев вывозили из Калининграда до 1951 года. Но и после окончания депортации в области осталось несколько десятков немцев, в том числе несколько немок, которые вышли замуж за советских военнослужащих. Как правило, они выдавали себя за литовок.

В течение года после окончания боёв военные оставались единственной властью в северной части Восточной Пруссии, отошедшей к СССР. Сначала управление этой территорией осуществлялось командованием 3-го Белорусского фронта, затем, с июля 1945 года, Военным советом Особого военного округа.

Сталин изначально склонялся к самому логичному решению: включить Кёнигсберг в состав Литовской СССР, которая напрямую граничила с Восточной Пруссией.

Однако первый секретарь ЦК компартии Литвы Антанас Снечкус категорически отказался. Он очень боялся, что процент литовцев в республике существенно сократится. Тогда Первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пантелеймон Пономаренко заявил, что его республика хочет получить выход к морю. В этом случае Белоруссии пришлось бы обменяться с Литвой небольшими участками территории, на что Снечкус не пошёл.

По одной из версий Сталин сказал: «Раз одни не хотят, а другие не могут, Кёнигсберг нужно присоединить к РСФСР. Россия все сможет, даже если не очень хочет».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 года на территории Кёнигсберга и прилегающих к нему районов образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР.

Начать кампанию переименований населённых пунктов Восточной Пруссии предстояло с изменения названия областного центра. Первоначальное предложение исходило от председателя Совета министров РСФСР М.И. Родионова, который 17 июня 1946 года представил проект переименования Кёнигсберга в Балтийск, соответственно область должна была называться Балтийской.

Уже были заготовлены на этот счёт проекты указов Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР. Однако благодаря воле случая этой весьма разумной инициативе Центра не суждено было реализоваться.

В связи со смертью З июня «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина Совет министров СССР принял 30 июня постановление об увековечивании его имени. В числе прочего оно предусматривало превращение Кёнигсберга в Калининград.

Окончательно это решение было оформлено указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1946 года «О переименовании города Кёнигсберга в город Калининград и Кёнигсбергской области в Калининградскую область».

Ну а название «Балтийск» по предложению Калининградского областного управления по гражданским делам решением политбюро ЦК ВК Пф) от 27 ноября 1946 года присвоили городу и порту Пиллау.

Массовое заселение Кёнигсберга советскими гражданами началось в 1946 году. Переселенцы получали различные льготы и денежные пособия. Им предоставлялись дома депортированных немцев. Уже к 1 августа 1946 года в Калининградской области находилось 84,5 тысячи советских граждан.

Накануне массового заселения секретным постановлением правительства от 29 июня 1946 года вся территория Калининградской области была отнесена к запретно-пограничной зоне, въезд в которую разрешался лишь по пропускам органов милиции.

Полностью, в том числе и для иностранцев, Калининград был открыт лишь 5 июля 1990 года.

Основу населения области составили выходцы из России и Белоруссии, соответственно 74,6% и 12,4%. Третье и четвёртое места занимают Украина (7%) и Прибалтика (почти 6%), причём переселенцы из Прибалтики – это в основном жители Литвы. На остальные десять республик тогдашнего Советского Союза приходилось лишь 1,5% переселенцев. Причём эти цифры фиксируют не национальность, а только место прежнего проживания.

Никаких конфликтов на национальной почве на присоединенной к России территории не было и в помине, все были равны и ни у кого не было повода считать себя «ровнее». По мнению автора, таким образом к 1990 году в Калининградской области был создан самый «советский народ», чего на всей остальной территории страны сделать так и не удалось.