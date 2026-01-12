«Сталинские конверты» и гонорары: на что жили правители СССР

Долгое время информация о доходах советских руководителей была под строжайшим запретом. Только после распада СССР стали просачиваться цифры, которые рисуют любопытную картину: от почти монашеского аскетизма первых лет до зарождения настоящей элиты с ее особыми привилегиями.

© ГлагоL

Владимир Ленин задал высокую планку, но не в деньгах, а в скромности. Его зарплата составляла 500 рублей — по нынешним меркам около 160 тыс. Он не только сам ограничивался этой суммой, но и строго запрещал партийцам любые дополнительные доходы: гонорары, подарки. Считал это пережитком буржуазного прошлого, отмечает канал «Кириллица».

Иосиф Сталин первое время держался ленинской ставки, но потом все изменилось. Его оклад вырос до 1,2 тыс., а после войны и вовсе до фантастических 10 тыс. рублей (примерно 3,2 млн сегодня). Но главным был даже не официальный оклад, а введенная им система «сталинских конвертов» — крупных неучтенных денежных премий для высшей номенклатуры, которые не облагались налогами. Это был уже переход от идеологии к личной преданности.

Никита Хрущев получал скромнее — от 800 до 1 тыс. рублей в месяц (примерно 300 тыс. на современные деньги). Но он активно пользовался государственными благами: у него были дача, квартира в центре Москвы, служебные автомобили. А его дети и вовсе получили в подарок от государства иномарки — «Рено» и «Фиат».

Леонид Брежнев жил с размахом и не скрывал этого. Его официальная зарплата была около 1,5 тыс. тысяч, но настоящие деньги текли рекой от публикаций его мемуаров. Именно Брежнев отменил ленинский запрет на гонорары для партийцев. В 1973 году он даже присвоил себе Ленинскую премию с солидным денежным бонусом. А еще он очень любил дорогие статусные подарки.

Его преемники, Юрий Андропов и Константин Черненко, на словах демонстрировали скромность, даже урезали себе оклады до 800 рублей. Но от литературных гонораров, которые в разы превышали зарплату, отказываться не спешили.

Михаил Горбачев за годы своего правления поднял свой оклад с 800 до 3 тыс. тысяч рублей. Но жил он во многом за счет других источников. Например, в 1990 году он получил Нобелевскую премию мира с весьма внушительным денежным вознаграждением.

Так что, если судить по официальным зарплатам, самым «богатым» был Сталин. Но если считать все скрытые доходы, привилегии и систему «конвертов», то пальма первенства, пожалуй, у Леонида Брежнева — человека, который не только любил жить хорошо, но и узаконил это право для всей партийной верхушки. Стоит отметить, что именно при нем коррупция и кумовство стали системными, что и привело к «застою».

При этом простые учителя, рабочие, инженеры получали весьма небольшие деньги. По нашим меркам средняя зарплата в СССР была равна 40–55 тыс. При этом покупательская способность в советские годы была весьма высокой. Этих денег вполне хватало не только на еду, одежду или проезд, а иногда даже на бытовую технику в рассрочку, писал «ГлагоL».

Все знают о тотальном дефиците, который царил в СССР. Даже простые вещи, не говоря уже о мебели приходилось «доставать». Можно сказать, что невидимый «блат» управлял всеми сферами советской жизни. Связи в те годы решали буквально все вопросы. От покупки сервелата до поступления в престижный вуз.