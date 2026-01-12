Купленная Олимпиада. Кто продал США самые коррупционные Игры современности

Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити запомнилась многим российским болельщикам огромным скандалом в фигурном катании. Пару Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, честно выигравших турнир, неожиданно подвинули на пьедестале канадцы, которым тоже вручили золотые медали. Те Игры преследовали множество неприятных эпизодов и инцидентов в разных видах спорта.

Но крупнейший скандал развернулся ещё за четыре года до начала ОИ-2002. Оказалось, что США попросту купили себе ту Олимпиаду и заплатили за это $ 1 млн. В ходе разбирательства попались на взятках сразу двадцать членов Международного олимпийского комитета (МОК).

Раньше уже «покупали» Олимпиады?

Коррупционные скандалы, к сожалению, в нашем мире не редкость. Спорт не является исключением из правил. Обвинения в подкупе были слышны и на летних Играх-1996 в Атланте, и в 2000-м в Сиднее. Мол, за определённую сумму определённым людям в МОК вполне можно «протолкнуть» нужный город в качестве места проведения следующей Олимпиады. И тогда на финальном голосовании большинство членов комитета сделает «правильный» выбор.

Схема простая.Об этом говорил, например, Брюс Бейрд – руководитель предвыборной кампании Игр в Сиднее. Чиновник заявлял, что на него выходил человек, сообщивший, что есть возможность купить голоса некоторых членов МОК из Африки. По словам Бейрда, он отказался.

Как США подкупили членов МОК?

Власти США горели желанием провести Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити уже давно. Американцы подавали заявочный лист четыре раза, но до поры до времени на голосовании побеждали другие страны. Турнир 2002 года стал пятой попыткой – в этот раз успешной. Но, как оказалось позднее, нечестной.

В СМИ быстро раскопали всю правду. Выяснилось, что на взятки ушло больше миллиона долларов, но не в привычном виде – в чемоданах или конвертах. Всё было куда продуманнее.

Удивительное совпадение, но накануне голосования МОК насчёт места проведения Олимпиады-2002, дочь представителя Южной Кореи Хой Юнг Кима приезжала в Юту. Она была известной пианисткой мирового уровня. Вместе с симфоническим оркестром девушка дала два концерта в Солт-Лейке.

Чилийский член МОК Серхио Сантандер получил грант суммой в $ 10 тыс. для предвыборной кампании за пост мэра Сантьяго. Пирьо Ханнанен – представительница Финляндии получила уютное жилье в Квебеке, а её муж – пост в правительстве города. Дочь члена МОК из Эквадора Агустина Аррохо стала работать в заявочном комитете Солт-Лейк-Сити и получила деньги на учёбу в Америке.

Оплатили обучение в вузе и дочке представителя Камеруна Рене Эссомбы. В общем помогли американцы многим голосующим чиновникам, чем смогли.

Как люди узнали правду?

Впервые об этом рассказал член МОК из Швейцарии Марк Холдер. Осенью 1998 года общественность узнала из доклада, что группа влиятельных членов олимпийского комитета брала взятки и голосовала в пользу Солт-Лейка. Сразу начались четыре независимые расследования, в ходе которых нашли двадцать представителей, замешанных в коррупции.

До Олимпиады оставалось четыре года. Резонанс получился нешуточным. И общество, и пресса кричали об отставке президента МОК Хуана Антонио Самаранча. Даже было проведено голосование членами комитета, но единогласным решением испанец сохранил пост.

По итогам расследования десять членов МОК были уволены, к десятерым применили санкции. А из оргкомитета будущей Олимпиады убрали троих представителей. Естественно, никто США права проведения зимних Игр уже не лишил. Подготовка шла полным ходом. В итоге турнир прошёл в Америке и запомнился множеством скандалов. В 2034 году зимние Олимпийские игры вновь пройдут в Солт-Лейк-Сити.