13 января День российской печати: что читала Россия 300 лет назад

На старте развития печатных газет в России за издание отвечал лично Пётр I. Большой вклад в информационный стиль внёс Михаил Ломоносов, упрощая и совершенствуя язык. А как на журналистику повлиял Иван Грозный и когда в России появились интервью и настоящие журналистские расследования? Ко Дню российской печати — хроника медиаразвития страны.

«Апостол» — первая печатная русская книга, вышедшая в 1564 году

В марте 1564 года в Москве вышла первая точно датированная печатная книга «Апостол». Её создание стало результатом государственного проекта, инициированного царём Иваном Грозным для борьбы с ошибками в рукописных церковных текстах.

Ответственным за это важнейшее дело был назначен дьякон Иван Фёдоров — образованный мастер, владевший литейным и переплётным искусством. Ему помогал Пётр Мстиславец. Подготовка заняла около десяти лет. Мастера создавали с нуля печатное оборудование, отливали шрифты и тщательно выверяли текст по древним рукописям в специально созданной Справной Палате.

Тираж книги составил около 2 тыс. экземпляров — огромная цифра для того времени. При этом в «Апостоле» исследователи не обнаружили ни одной типографской ошибки. Книга стала и полиграфическим шедевром. Её оформили в традициях рукописных образцов, использовав сафьяновый переплёт с золотым тиснением, 48 орнаментированных заставок и красные буквицы. Впервые в русской книге появился гравированный фронтиспис с изображением евангелиста Луки.

Особую ценность представляет послесловие, которое Иван Фёдоров лично добавил к тексту. Этот светский авторский текст стал первой печатной публикацией такого рода в России.

Успех «Апостола» заложил основу для дальнейшего развития книгопечатания. Сам Иван Фёдоров продолжил дело, выпустив первую русскую «Азбуку» и знаменитую Острожскую Библию. Сегодня сохранилось около 60 экземпляров этого исторического издания, каждый из которых является национальным достоянием и символом начала новой эпохи распространения знаний в России.

Первая русская газета: подборка текстов лично Петром I и первые тиражи

Праздник приурочен к событию, которое положило начало регулярной отечественной периодике. 13 января 1703 года увидел свет первый номер первой русскоязычной газеты «Ведомости». Издание вышло по личному указу императора Петра I, который был не просто вдохновителем, но и активным участником процесса. Он сам отбирал материалы, проверял переводы и правил тексты.

Первый выпуск вышел под длинным названием: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета печаталась попеременно в Москве и Санкт-Петербурге, а её название варьировалось. Встречались варианты «Российские ведомости» и «Ведомости Московские».

С 1728 года выпуск издания перешёл к Академии наук. Газета выходила уже два раза в неделю, а её тираж достигал 706 экземпляров.

Важнейшей вехой стал 1870 год. С 1 января в почтовых учреждениях был введён экспериментальный приём подписки на отечественные и зарубежные издания. Это было первое в России официальное распоряжение подобного рода. Опыт оказался успешным. К 1914 году в стране издавалось уже более 3 тыс. периодических печатных изданий.

Когда появились «Санкт-Петербургские ведомости» и что в них публиковалось

2 января 1728 года Академия наук выпустила первый номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости», ставшей в ту пору единственным русским периодическим изданием. Её тираж составлял 706 экземпляров, а выходила она дважды в неделю. Уже при первом редакторе, Герарде Миллере, появились «Месячные… примечания» — первый отечественный журнал-приложение. Писали в газете о важнейших событиях в стране и за рубежом — военных, политических, культурных.

Особую роль в развитии газеты на раннем этапе сыграл Михаил Васильевич Ломоносов, который в 1748 году стал первым русским редактором «Ведомостей».

Его трёхлетнее руководство стало настоящей революцией в языке отечественной прессы. Ломоносов целенаправленно боролся с тяжёлым, витиеватым слогом, заполненным канцеляризмами и громоздкими оборотами. Он ввёл в газетную практику более простой, ясный и энергичный язык, понятный широкому читателю.

В 1830-е годы издание стало ежедневным, а к середине XIX века превратилось во влиятельную общественно-политическую трибуну. На её страницах публиковались Жуковский, Достоевский, Тургенев, Островский. Здесь впервые прозвучало знаменитое выражение «Могучая кучка».

В XX веке газета, меняя названия вместе с городом (на «Петроградские» и «Ленинградскую правду»), прошла через революции и эпохи. Историческое название «Санкт-Петербургские ведомости» было возвращено в 1991 году, и с тех пор издание продолжает выходить, оставаясь одной из старейших газет мира.

Конец XIX века: расцвет журналистики и специализированных изданий в России

Вторая половина XIX века, отмеченная бурным капиталистическим развитием страны, стала эпохой настоящего расцвета для отечественной прессы. Особенно ярко это проявилось в Санкт-Петербурге — не только административной, но и медийной столице империи. Технический прогресс и рост типографий создали почву для превращения газеты из узкосословного издания в массовое и влиятельное общественное явление.

Если в середине 1850-х годов на всю Россию приходились лишь три ежедневные газеты («Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», «Северная пчела»), то к 1870-м ежедневно уже выходило большинство изданий. Лидером стал «Голос» А.А. Краевского с тиражом 25 тыс. экземпляров. Позже пальма первенства перешла к суворинскому «Новому времени», чей тираж в 1881 году достиг 35 тыс. Это была эпоха первых газетных магнатов и высокотиражных изданий.

Отмена крепостного права и рост городского населения создали массового читателя из разных сословий. Пресса чутко разделилась на два направления: для образованной публики — и для всех, или бульварную. Ярким примером последней был «Петербургский листок», чьими новостями и сенсациями зачитывались приказчики, мастеровые и мелкие торговцы. Чтобы привлечь и удержать подписчика, редакции использовали хитрые приёмы. Публиковали бесплатные литературные приложения, премии в виде альбомов, льготную подписку и даже выпуск удешевлённых вторых изданий для провинции.

Конкуренция способствовала профессионализации. В газетах сложилась чёткая структура номера: передовая статья, хроника, корреспонденции, фельетон и литературный раздел. Именно в это время зарождались и оттачивались новые журналистские форматы, такие как интервью и ролевой репортаж. Журналисты вроде Николая Животова, чтобы рассказать о жизни извозчиков, сами садились на козлы и брали в руки кнут, а «король репортёров» Юлий Шрейер, переодевшись официантом, раскрыл финансовую аферу. Внешний вид газет тоже менялся, появились иллюстрации, чертежи и даже первые прообразы инфографики.

Начало XX века — в России около трёх тысяч газетных и журнальных изданий

К 1917 году российская журналистика, пройдя более чем двухвековой путь, стала мощным социальным институтом. В стране выходило около 3 тыс. периодических изданий, которые отражали весь спектр политических взглядов и социальных интересов — от официальных монархических до радикально-социалистических.

Основную массу составляли правительственные и буржуазные издания. Официальными рупорами власти были «Правительственный вестник» и «Сельский вестник», а охранительные позиции самодержавия последовательно отстаивали «Московские ведомости».

Крупнейшими коммерческими газетами стали «Новое время» и «Русское слово» И.Д. Сытина, чей тираж к 1917 году достиг беспрецедентного 1 млн экземпляров.

С возникновением множества политических партий после Манифеста 1905 года пресса стала ареной острой идеологической борьбы. Кадеты (Партия народной свободы) обладали самой разветвлённой сетью изданий, центральным из которых была газета «Речь» под редакцией П.Н. Милюкова.

Одновременно стремительно развивалась пресса социалистической ориентации. Здесь ключевым стал конфликт между двумя течениями: народническим (эсеры) и марксистским (социал-демократы). Центральными органами эсеров были газета «Революционная Россия» и журнал «Вестник русской революции». В социал-демократическом лагере судьбоносную роль сыграла газета «Искра», основанная в 1900 году. Именно вокруг неё сплотились будущие лидеры революции, включая В.И. Ленина и Г.В. Плеханова.

Раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков привёл к формированию двух независимых фракций со своей прессой. Если меньшевики продолжили выпуск «Искры», то большевики начали издавать газеты «Вперёд» и «Пролетарий». Несмотря на ожесточённую полемику, в разгар Первой русской революции (1905—1907) их позиции временно сблизились, что позволило даже выпускать совместные легальные издания, такие как «Новая жизнь» и «Начало».

После поражения революции и в годы Первой мировой войны пресса всех социалистических партий подвергалась преследованиям, постоянно меняя названия. Большевистская «Правда», например, была переименована восемь раз. Ситуация кардинально изменилась после Февральской революции 1917 года, когда был провозглашён принцип свободы печати.

В короткий период между февралём и октябрём социалистическая пресса пережила невиданный расцвет: эсеры издавали «Дело народа», меньшевики — «Рабочую газету», а большевики восстановили «Правду».