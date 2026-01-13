День офицера в 2026 году: дата, история и традиции

В августе в России отмечают День офицера. Этот праздник посвящен людям, которые входят в командный состав всех силовых структур нашей страны. «Лента.ру» рассказывает, когда и по чьей инициативе появился День офицера, как его принято отмечать и что можно подарить виновникам торжества.

Дата праздника

Ежегодно День офицера России празднуют в одну и ту же дату, то есть он не переходящий.

День офицера России отмечают каждый год 21 августа

В 2026 году дата выпадает на пятницу. Но дополнительного выходного не будет — праздник пока не внесли в официальный календарь торжеств, хотя он стал довольно популярным среди населения.

История праздника

С инициативой ввести день, посвященный командному составу отечественных войск, более 10 лет назад выступила общественная организация «Офицеры России». И хотя праздник пока не имеет официального статуса, его отмечают по всей стране уже в течение многих лет.

21 августа выбрали неслучайно. На следующий день в нашей стране отмечают День флага России, а он как раз считается общим символом доблести, чести и верности отчизне для всех, кто имеет отношение к офицерскому корпусу.

История офицерства в России

Офицерское звание появилось в России в начале XVIII века при Петре I. Изначально его могли получить военнослужащие из дворянства, но со временем ситуация изменилась. Офицерами становились люди из других сословий, но обязательным условием было наличие воинских заслуг.

Первым в истории России звание офицера Иван Бутурлин в 1687 году. Его называли наиболее «ретивым» и «принимавшим к сердцу занятия Петра I».

Со временем в офицерском корпусе сформировался свой неписаный кодекс чести, основные положения которого действуют и сейчас. В 1904 году, во времена Русско-японской войны, ротмистр Валентин Кульчицкий собрал устные предписания в единый документ, выпущенный в форме брошюры. Она несколько раз пересобиралась, но суть оставалась прежней. В современном кодексе собраны правила поведения и моральные принципы, которые считают основополагающими для любого военнослужащего высшего чина в России. Например, там сказано, что офицер обязан беречь честь, быть верным Родине, соблюдать нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны. При этом он не должен давать обещание, которое не может выполнить, и злоупотреблять служебным положением. Кодекс чести — неофициальный документ, однако его знают, чтут и соблюдают во всех офицерских подразделениях ВС РФ, а также в учебных заведениях.

Со временем численность офицерского корпуса России росла, появлялось больше профильных учебных заведений. К 1917 году количество людей, относящихся к высшим воинским чинам, превысило 190 тысяч человек. Но с приходом революции, а затем и гражданской войны ситуация изменилась. Офицерский корпус раскололся на «белых» и «красных».

После прихода к власти большевиков началось формирование новой Рабоче-крестьянской армии. В крупных городах начали функционировать академии, выпускавшие высшие чины. Например, Военно-морская и Военно-медицинская академии.

В те времена слово «офицер» ушло из лексикона, его заменили выражением «красный командир»

После окончания гражданской войны офицерский состав, получивший образование еще во времена Российской империи, был уволен из армии. На это место пришли выпускники советских учебных заведений.

Когда началась Великая Отечественная война, в Советском Союзе по сути отсутствовало офицерство — это признавал и Иосиф Сталин. За короткий срок офицерский корпус удалось восстановить, и уже в 1943 году он снова начал функционировать. В послевоенные годы ситуация также менялась к лучшему — правительство усиливало социальную и материальную поддержку офицеров и их семей.

После распада Советского Союза корпус высших военных чинов претерпел изменения: проводились реформы по реорганизации всей структуры армии, сокращалось количество военных.

В современной России до сих пор есть недостаток в офицерах, особенно это касается среднего и нижнего звеньев. Поэтому в ближайшие 10 лет в стране планируют открыть 15 новых вузов — например, Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и Нижегородское высшее военно-инженерное училище.

Традиции Дня офицера

Поскольку торжество неофициальное, государственных праздничных мероприятий в этот день нет. Но организация «Офицеры России» устраивает концерты, вручает награды, организует благотворительные и гуманитарные выезды, а также встречи с ветеранами в гарнизонах и Домах офицеров по всей стране.

Виновники торжества обязательно собираются за праздничным столом и поздравляют друг друга лично.

Кого можно поздравить

В современной России к офицерам относят командный состав всех силовых структур.

действующие офицеры (те, кто и сейчас продолжает службу в составе ВС РФ, МЧС, МВД, ФСБ и других структур);

офицеры запаса (кто завершил карьеру, но сохраняет звание);

ветераны военной службы (это люди, посвятившие свою жизнь служению Отечеству);

курсанты военных училищ (те, кто только получает высшее образование);

Как поздравить с Днем офицера

Поздравления могут быть и личными, и через сообщения в социальных сетях. Можно подарить символический или полезный подарок — виновнику торжества будет приятно.

Например, такой подарок:

качественные наручные часы (например, с военной символикой); запонки с гравировкой (герб, звание, имя); ремень с символикой рода войск; галстук или зажим для галстука; складной нож с гравировкой; военные мемуары известных полководцев; художественная литература о войне (историческая, документальная); элитный коньяк или виски в подарочной упаковке; набор для виски (камни, бокалы); флешка в форме гильзы с именем; портрет в военной форме (художественный или фото); медальница или шкатулка для наград; кожаный ежедневник с тиснением; термос или кружка с военной символикой; самодельный подарок (например, стенгазета с фотографиями); сладости (тематический торт, набор шоколада); видеопоздравление от сослуживцев; пауэрбанк в защищенном корпусе; письмо с благодарностью (если вы подчиненный или близкий человек).

К подарку можно приложить открытку с поздравлением, написанным от руки. Так презент станет еще более душевным и личным.

Примеры поздравления с Днем офицера

1. Офицер — это не просто звание, это характер, честь и преданность долгу. Пусть ваша выдержка остается непоколебимой, решения — мудрыми, а сердце — смелым. Желаю, чтобы звезды на погонах сияли ярко, а за спиной всегда была надежная поддержка.

2. Спасибо за то, что вы — человек, на которого можно положиться. За вашу стойкость, умение вести за собой и нести ответственность. Пусть в вашей жизни будет место не только службе, но и радости, уюту, душевному спокойствию.

3. Примите искренние поздравления с Днем офицера — профессиональным праздником тех, кто выбрал служение Отечеству, кто стоит на страже порядка, безопасности и мира. Офицер — это не просто профессия, это призвание, требующее мужества, ответственности и преданности долгу. Ваша сила духа, профессионализм и верность присяге служат примером для подчиненных и коллег. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов по службе и реализации всех поставленных задач. Пусть в вашей жизни будет место не только ратному труду, но и семейному благополучию, душевному теплу и заслуженному отдыху.