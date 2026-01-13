Почему пароход «Георгий Седов» почти три года дрейфовал в Арктике

В 1930-1940-е годы XX века Россия удивляла весь мир своими рекордами в освоении Арктики. Никогда еще человечество так подробно не исследовало этот ледяной, казалось совершенно непригодный для жизни край. А он и не торопился покоряться, сопротивляясь и устраивая испытания первопроходцам. Одним из самых серьезных и грандиозных стал почти трехгодичный дрейф зажатого льдами парохода «Георгий Седов», который благополучно завершился 13 января 1940 года.

Летом 1937 года в Арктике в море Лаптевых работали три ледокольных парохода – «Седов», «Малыгин» и «Садко». Каждый из них выполнял свою задачу, а когда время короткой северной навигации стало подходить к концу, то сгруппировались и собирались вместе идти домой.

Но зима началась раньше, чем ожидали и пролив Вилькицкого оказался уже закрыт льдами. «Седов» попытался прорваться сквозь них, но застрял. Два других корабля ринулись на выручку, но в результате тоже оказались зажаты льдами. Шансов вырваться до следующего лета не было и 30 октября все экипажи кораблей получили приказ готовиться к зимовке.

Это и стало началом дрейфа. Ведь льды в Арктике – это не земля, под ними километры океанской воды, и они перемещаются, как и все, что плавает, подчиняясь течениям и ветру. Корабли потихоньку несло к Северному полюсу.

На трех судах находилось 217 человек – а это уже серьезная сила, не одиночки, которая оказалась в состоянии обустроить свою жизнь во льдах. Поставили палатки, отапливали их буржуйками. Так было надо для безопасности, потому что льды могли в любой момент раздавить корабли. Освещение – керосиновые лампы. Кстати, не стоит забывать, что зима в Арктике – это полярная ночь.

Опасения были не напрасными – «Седов», оказавшийся в самом тревожном положении, только за первую зиму пережил не менее 20 сжатий. Это когда гигантские ледяные поля наскакивали друг на друга. В такой момент лед толщиной в десятки метров рассыпался в крошку, образуя горы торосов.

А корабль попал как раз между двумя такими полями: однажды спасло только чудо – движение остановилось, когда торосы оказались лишь в нескольких метрах от корабля. Но был поврежден руль и для «Седова» это станет большой проблемой, продлив зимовку и дрейф.

Все три судна были научными. Кстати, одной из задач «Седова» было попытаться найти легендарную Землю Санникова и результатом стало то, что убедились – ее не существует. Но ученые не сидели без дела – они решили, что дрейф замечательная возможность изучить Арктику еще лучше, да еще и в условиях, в которые никто до них так драматично не попадал. Надо пользоваться.

Расстроились только студенты – такой вынужденный академический отпуск никак не входил в их планы. Но на кораблях были профессоры по различным специальностям. Поэтому они быстро организовали учебный процесс, читали лекции, а студенты старательно конспектировали. Вот только с бумагой было туго.

Одним словом, обустроились. Нашлись и «развлечения». Одним из основных стала молодая медведица Машка, которая жила на «Садко». Ей хотелось играть и потому лихо сметала палатки, выдергивала флажки, «прерывала» научные эксперименты.

Однажды пришла в гости на «Седов», пробралась в каюту заместителя начальника экспедиции Воробьеву и нашла там коробку шоколадных конфет. Радостно это сожрала, а потом улеглась на кровать и удрыхлась. Но ее любили и прощали все проказы – ребенок, что с него возьмешь?!

Ближе к весне начали готовить аэродромы для самолетов. 3 апреля из Тикси пришли первые рейсы, стали забирать вначале пожилых и больных. К 26 апреля летчики Павел Головин и Георгий Орлов, и другие из звена Героя Советского Союза Алексеева, практически всех вывезли. Осталось лишь 33 человека экипажей кораблей – по 11 на каждый из трех.

Для их спасения из ледового плена в конце лета 1938 года был направлен ледокол «Ермак». Ему удалось вывести на чистую воду «Садко» и «Малыгина». А вот «Седова» из-за поврежденного льдами руля не получилось. Может и вышло бы, но как оказалось, и сам «Ермак» тоже имел повреждения. Пришлось оставаться на вторую зимовку, на борту было 15 добровольцев во главе с отважным 29-летним капитаном Константином Бадиным.

Чтобы не предаваться унынию продолжили научные наблюдения, которые проводили по оставленным учеными инструкциям. Да и сами, помогая им в прошлую зимовку, многому научились. Организовали курсы вождения малотоннажных судов, с тем чтобы на Большой земле оставалось лишь сдать экзамены и получить свидетельства.

А заодно занялись починкой руля. Дело было нелегкое – он ведь был в арктической воде, даже кувалдой по зубилу нормально не ударишь. Но удалось кое-что сделать.

А тем временем льдину все несло — до Северного полюса оставалось всего 370 км. Так прошел 1939 год, наступила третья зима дрейфа.

И вот тут наконец-то пришла долгожданная помощь – «Седов» уже дрейфовал по Гренландскому морю. 3 января 1940 к кораблю почти пробился ледокол «Иосиф Сталин» — оставалось всего 25 км. Десять дней потребовалось, чтобы преодолеть эти последние километры. Наконец, 13 января корабли встретились борт о борт. «Георгий Седов» вышел на чистую воду.

Так завершились 817 дней дрейфа ледового парохода «Седов», за которые он преодолел 6124 км. 3 февраля 1940 года все члены экипажа стали Героями Советского Союза. А сам корабль «Георгий Седов» получил орден Ленина – ведь он тоже героически боролся со льдами Арктики и победил.