«Быстрый глобальный удар»: могут ли США победить Россию за час

В современной военной стратегии США существует концепция, которая вызывает серьёзные опасения у военных экспертов по всему миру. Она называется «Быстрый глобальный удар» (Prompt Global Strike — PGS). Суть замысла, который активно разрабатывается Пентагоном, заключается в возможности нанести молниеносное, высокоточное поражение любой точке планеты в течение 60 минут, используя при этом обычное (неядерное) вооружение. Цель — обезглавить военное и государственное управление противника до того, как он успеет предпринять ответные действия.

Технологии часа «Х»

Идея БГУ — это попытка получить преимущества стратегического ядерного удара (скорость, глобальность, невозможность перехвата), но без катастрофических последствий ядерной зимы. Для этого планируется использовать:

Гиперзвуковое оружие: Ракеты, способные лететь со скоростью более 5 Махов (около 6 000 км/ч), например, AGM-183A ARRW или перспективные крылатые ракеты X-51 Waverider. Они крайне сложны для перехвата существующими системами ПВО.

Баллистические ракеты с неядерным оснащением: Переоборудованные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) или баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), несущие не ядерный заряд, а высокоточные боевые блоки с обычной взрывчаткой.

Космическое базирование: Разработка орбитальных платформ (как часть программы «Тор») для запуска кинетического оружия — так называемых «стержней Бога», которые обрушиваются на цель с околоземной орбиты с огромной кинетической энергией.

Такой удар направлен не на уничтожение городов, а на критическую инфраструктуру: командные центры, узлы связи, пусковые установки, энергосистемы. Теоретически, обезглавленная и дезорганизованная страна теряет волю и способность к сопротивлению.

Цель — Россия

Открытые заявления американских генералов, развёртывание систем ПРО в Восточной Европе и активность НАТО у российских границ прямо указывают на главного потенциального адресата этой стратегии. Ещё в 2010 году тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что технология отработана и Пентагон готов привести её в действие «в любую минуту». Россия, обладающая вторым по мощности ядерным арсеналом в мире, рассматривается Вашингтоном как единственный противник, способный нанести США неприемлемый ущерб. Цель БГУ в этом контексте — обезоруживающий удар, лишающий Россию возможности нанести ответный ядерный контрудар.

Гарантированное возмездие

Россия осознаёт эту угрозу и десятилетиями выстраивает свою оборонную доктрину именно для парирования подобных сценариев. Ключевой принцип — гарантированное ответное поражение, даже в условиях внезапного обезглавливающего удара.

Система «Периметр» («Мёртвая рука»): Легендарная система, способная в автоматическом режиме отдать приказ на запуск ядерных сил, если высшее руководство будет уничтожено.

Новые гиперзвуковые комплексы: «Авангард» (планирующие гиперзвуковые боевые блоки), «Кинжал» (аэробаллистическая ракета), «Циркон» (гиперзвуковая противокорабельная ракета). Они созданы, чтобы преодолевать любую существующую ПРО.

Подвижные и скрытные носители: Мобильные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» и возрождаемые боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) «Баргузин», которые практически невозможно отследить и уничтожить в первом ударе.

Подводный флот: Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проекта «Борей», несущие ракеты «Булава», несут постоянное боевое дежурство в океане, оставаясь невидимым и неуязвимым гарантом ответного удара.

Час против вечности

Концепция «Быстрого глобального удара» — это опасная попытка США выиграть войну до её начала. Однако в случае с Россией эта ставка, скорее всего, является парируемой.

Во-первых, технически невозможно гарантированно уничтожить все российские средства ответного удара за час из-за их мобильности, скрытности и количества.

Во-вторых, Россия готовится именно к такому сценарию, делая ставку на асимметричный ответ гиперзвуковым оружием и автоматизированными системами управления.

Таким образом, «Быстрый глобальный удар» против России грозит не молниеносной победой, а мгновенным переходом конфликта в фазу полномасштабного ядерного обмена с гарантированным уничтожением обоих государств. Это делает саму идею такого удара крайне рискованной и, по сути, сдерживающей, возвращая стороны к классической доктрине взаимно гарантированного уничтожения, но уже на новом технологическом уровне. Победителя в такой войне не будет, и понимание этого остаётся главным сдерживающим фактором.