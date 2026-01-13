РСФСР: какие были еще варианты названия Советской России

Октябрь 1917-го перевернул всё: царя нет, Временное правительство разогнали, власть у Советов. Но как назвать эту новую страну? Старое «Российская империя» звучало как осколок прошлого, с его царями и помещиками. Большевики, захватившие руль, понимали: название — это не просто слова, это программа, манифест для миллионов. В 1918 году на съездах Советов кипели жаркие споры. Ленин, Свердлов, Бухарин, левые эсеры — все предлагали свои версии. Финалом стала Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, но путь к ней был тернистым. По протоколам съездов и историческим исследованиям, вариантов хватало — от простых до идеологически заряженных.

Январь 1918: первая попытка на III съезде

III Всероссийский съезд Советов в январе 1918 года — здесь всё началось по-настоящему. Страна в хаосе: Гражданская война на пороге, Брестские переговоры висят на волоске. Яков Свердлов от имени большевиков зачитывает Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, написанную Лениным. Там чётко: Россия провозглашается Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Простое, понятное: власть — Советам, никаких буржуазных парламентов. В резолюции «О федеральных учреждениях Российской Республики» появляется вариант Российская Советская Республика. Ещё один — Республика Советов России. Депутаты аплодируют: название подчёркивает, что власть от Советов, а не от старых институтов. Но это временно: федерация только намечается, национальные республики ещё не созданы. Съезд поручает ВЦИК доработать Конституцию — и название тоже. «Русская» против «Российской»: национальный вопрос на острие Один из самых острых споров — слово «Русская» или «Российская». Левые эсеры и часть делегатов настаивали на Русской Социалистической Федеративной Советской Республике. Аргумент простой: страна исторически Россия, народ в большинстве русский, зачем прятаться за нейтральным «российский»?

Большевики во главе с Лениным жёстко отвергли. «Русская» звучала шовинистично, великорусски — мол, подминает под себя украинцев, татар, башкир, финнов. Ленин всегда бил по национализму: Россия должна быть интернациональной, федерацией равных народов. В его работах и речах 1918 года красной нитью — право наций на самоопределение. «Российская» — нейтрально, включает всех. Этот спор отразил будущую политику: РСФСР стала основой для национальных автономий, а потом и СССР.

Июль 1918: V съезд и битва за «социалистическая»

К V Всероссийскому съезду Советов в июле 1918 года страна уже в огне войны. Принимают первую Конституцию РСФСР — и название фиксируют окончательно. Но дебаты разгорелись нешуточные. Николай Бухарин, один из лидеров «левых коммунистов», предложил бомбу: Российская Коммунистическая Федеративная Советская Республика.

Зачем «коммунистическая»? Бухарин считал: мы строим коммунизм прямо сейчас, зачем прятаться за «социализмом» как переходным этапом? Это честнее, радикальнее, вдохновит пролетариев мира. Ленин встал стеной: нет! Социализм — первая фаза коммунистического общества, как писал Маркс. «Коммунистическая» отпугнёт крестьян, которые составляют большинство, — они ещё не готовы к полному коммунизму. Плюс, партия называется коммунистической, а государство — социалистическим, чтобы не путать.

Ленин победил убедительно: «социалистическая» осталась. Протоколы съезда фиксируют: большинство поддержало ленинскую формулу. Ещё обсуждали порядок слов — Федеративная Советская Социалистическая или Социалистическая Федеративная Советская. Выбрали второй: социализм на первом месте, федерация — как форма.

Другие варианты, которые не прошли

В черновиках и кулуарных предложениях всплывали экзотика. Кто-то предлагал Всероссийскую Социалистическую Советскую Республику — без «федеративная», ведь автономий ещё мало. Другие — просто Советская Республика Россия, коротко и ясно. Левые эсеры упирали на «трудового народа», чтобы включить крестьянство явно.

Ещё идея: Республика Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов России — длинно, но точно отражало базу власти. В ранних декретах СНК так и подписывались. Но для Конституции нужно было компактно и идеологически выверенно.

Почему именно РСФСР победила

Финальная формула — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика — компромисс гениальный. «Советская» — власть от Советов. «Социалистическая» — цель строительства социализма. «Федеративная» — обещание равенства наций, дверь для Украины, Белоруссии, Закавказья. «Российская» — преемственность территории, но без русского шовинизма. Ленин настоял: название должно привлекать, а не отталкивать. Оно просуществовало до 1991 года, пережив СССР. Если бы выбрали «коммунистическая» — возможно, отпугнули бы союзников в Гражданской. «Русская» — могла бы разжечь национальные конфликты.