15 января: что празднуют и кого вспоминают в этот день

15 января в России — профессиональный праздник следователей. Православные вспоминают святого Серафима Саровского. В мире празднуют День шаурмы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 15 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День образования Следственного комитета

15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». В настоящее время его приоритетным направлением деятельности является расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, совершенных несовершеннолетними или в отношении детей. Кроме того, сотрудники комитета расследуют уголовные правонарушения в отношении высокопоставленных чиновников и дела о терактах.

День главного штаба ВМФ РФ

Праздник приурочен к годовщине создания главного штаба Военно-морского флота России 15 января 1938 года. Сейчас это основной орган оперативно-стратегического управления флотом.

Праздники в мире 15 января

Всемирный день шаурмы

Родиной шаурмы Турция, Ливан и Греция. В России это блюдо из мяса и овощей, завернутых в лаваш, стало набирать популярность в 90-е. В настоящее время шаурма — модный и разнообразный фастфуд, который порой не противоречит принципам здорового питания.

День фигурного катания

Фигурное катание как вид спорта стало активно развиваться в XIX веке. Уже более века соревнования фигуристов входят в программу Олимпийских игр, в рамках которых разыгрывают награды представители одиночного катания, парного катания и танцев на льду.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 января

День поиска пропавшего эха;

День принятия горячей ванны;

День головного убора.

Какой церковный праздник 15 января

Преставление и второе обретение мощей Серафима Саровского

Серафима Саровского верующие почитают как чудотворца, прозорливца и основателя Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области.

Согласно житию, в 17 лет он оставил мирскую жизнь и через некоторое время взял на себя подвиг пустынножительства, срубив себе одинокую келью на реке Саровке. Вскоре Серафим Саровский обрел дар провидения и начал принимать людей, приходивших к нему за советом. В 1833 году он преставился Богу. Тело старца нашли застывшим в коленном преклонении перед иконой Богородицы «Умиление».

Какие еще церковные праздники отмечают 15 января

Предпразднство Богоявления;

День памяти святителя Сильвестра, Папы Римского;

День памяти праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.

Приметы на 15 января

По народному календарю 15 января — Куриный праздник. На Руси в это время чистили курятники, окуривали насесты и вешали на стену за нитку «куриного бога» — черный камень с отверстием посередине. Считалось, что это привлекает в курятник плодородие.

Если на небе месяц с острыми рогами, стоит ждать ветра и холода.

Если поздно вечером петух закричал — погода резко изменится.

Если птицы купаются в снегу, грядет оттепель.

Кто родился 15 января

Писатель и переводчик, признанный одним из крупнейший российских поэтов-акмеистов XX века. В 1933 году его арестовали за антисталинскую эпиграмму и сослали в Воронеж. Через пять лет жизнь Мандельштама оборвалась в пересыльном лагере во Владивостоке. Позже «за отсутствием состава преступления» поэт был реабилитирован.

Русский математик и механик, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук. Первая в Российской империи и Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина — профессор математики. Кроме того, Ковалевская известна как автор повести «Нигилистка» и книги «Воспоминания детства».

Кто еще родился 15 января