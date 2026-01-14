Чем закончилось знакомство террористки Фанни Каплан с братом Ленина

В истории СССР биография Фанни Каплан, стрелявшей в В.И. Ленина, была очищена от многих «неудобных» фактов. Одним из самых замалчиваемых эпизодов стала ее возможная близкая связь с Дмитрием Ульяновым — родным братом вождя революции. Как могли пересечься судьбы революционерки-эсерки и брата большевистского лидера?

Каторжанка, помилованная революцией

Путь Каплан к роковому выстрелу 1918 года начался гораздо раньше. Еще в 1906 году юная анархистка, участвуя в подготовке покушения на киевского генерал-губернатора, получила тяжелые ранения от самодельной бомбы, что привело к частичной потере зрения и слуха. Схваченная и приговоренная к смертной казни, она была помилована: приговор заменили каторгой. Февральская революция 1917 года даровала ей полную свободу, переквалифицировав из преступницы в «жертву царского режима».

Крымские встречи: дом отдыха и слухи о романе

Летом 1917 года для реабилитации здоровья Каплан направляют в Дом отдыха политкаторжан в Евпатории. Именно здесь, согласно ряду источников, и могла произойти ее встреча с Дмитрием Ульяновым. В мемуарах революционера Виктора Баранченко, впервые опубликованных историком Ярославом Леонтьевым, прямо указывается на роман между Каплан и братом Ленина.

Дмитрий Ильич, будучи врачом по образованию, действительно работал в Крыму и, как утверждается, курировал медицинские учреждения для политкаторжан. В той среде, пропитанной духом революционного братства, личные отношения завязывались стремительно.

Была ли связь?

Версия о романе не является бесспорной. Часть историков, как, например, крымский специалист Вячеслав Зарубин, почти не сомневается в том, что интимная близость между Фанни Каплан и Дмитрием Ульяновым вполне могла иметь место. Тем более, что Ульянов был знаменит не только своей страстью к спиртным напиткам, но и любовными похождениями. А невзрачная Каплан на юге сразу расцвела и без труда покорила сердце местного доктора.

Однако далеко не все эксперты принимают эту историю за чистую монету. Дело в том, что никаких достоверных данных о том, что Дмитрий Ульянов в период лечения Фанни Каплан находился в Доме отдыха политкаторжан, в действительности нет. Более того, как следует из архивных материалов, Дмитрий Ильич в то время должен был служить в Севастополе в качестве военного врача. По некоторым сведениям, брат Ленина приехал в Евпаторию лишь в мае 1918 года, когда Каплан оттуда уже уехала.