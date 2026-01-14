Зачем дочь генсека сбежала с циркачом

ина Брежнева: зачем дочь генсека сбежала с циркачём

Личная жизнь дочери советского лидера Леонида Брежнева всегда была предметом оживленных пересудов. Одной из самых ярких и скандальных ее глав стала история любви к цирковому артисту Евгению Милаеву, ради которого молодая Галина, по свидетельствам современников, осмелилась на побег из родительского дома.

Мечта о сцене против воли отца

В начале 1950-х годов Леонид Брежнев, возглавлявший Компартию Молдавии, видел для дочери иное будущее, чем то, о котором она грезила. Галина, мечтавшая об актерской карьере, по настоянию отца поступила на филологический факультет Кишиневского университета. Однако тяга к искусству приводила ее в театры и на цирковые представления. Именно на манеже шапито она и встретила артиста Евгения Милаева — виртуозного акробата и клоуна, который, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, очаровал студентку.

Бунт и бегство

Чувства оказались взаимными. Для Милаева этот роман стал возможностью начать жизнь после трагической потери — его первая жена скончалась после родов. Однако отношения встретили категорическое неодобрение Брежнева, которого не устраивала ни профессия избранника, ни возрастная разница.

Ответом Галины, известной своим решительным нравом, стал дерзкий шаг: она оставила университет и отправилась вслед за возлюбленным на его гастроли, фактически сбежав из дома. Как вспоминал помощник Брежнева Виктор Голиков, девушка рассчитывала, что отец будет вынужден примириться со свершившимся фактом.

Финал истории

Леонид Брежнев и в самом деле вскоре сменил гнев на милость. Он познакомился с Милаевым, и тот произвел на него неплохое впечатление. Леонид Ильич дал добро на свадьбу. Супруги вроде бы жили неплохо: Галина воспитывала сыновей Милаева, а позже родила ему дочь Викторию. Евгений Тимофеевич тоже наверняка был доволен своим выбором, так как благодаря влиянию Брежнева он быстро поднялся по карьерной лестнице и стал директором Московского цирка.

Впрочем, последнее событие произошло уже после развода, но, как утверждает историк Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», Евгений Милаев сумел добиться такого расположения Леонида Ильича, что до конца оставался для него своим. Примечательно, что тот же Зенькович пишет о том, что Милаев и Брежнева расстались в 1962 году из-за романа Галины. Тогда Брежнева влюбилась в 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио.