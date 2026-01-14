Почему подполковникНиколай Заец сбежал к моджахедам

История Афганской войны знает немало трагедий, но дело подполковника Николая Зайца (в ряде документов — Заец) стоит особняком. Он стал самым высокопоставленным советским офицером, попавшим в плен к моджахедам, а его путь от командира разведки до дезертира и пленника полон нестыковок и тёмных пятен.

© РИА Новости

Неудачливый разведчик с репутацией «труса»

Уроженец Житомирской области, Николай Заец начал службу в 1964 году. К моменту отправки в Афганистан в феврале 1983 года за его плечами была служба в ГДР и Прикарпатском округе. Однако, по воспоминаниям сослуживцев, он плохо подходил для роли командира разведки. Его характеризовали как осторожного, неинициативного офицера, больше годного для тыловой работы. Желание любой ценой вернуться живым к детям на Украину, вероятно, лишь усиливало эту осторожность, которую некоторые мемуаристы открыто называют трусостью.

Роковой инцидент в барханах и тень трибунала

Осенью 1983 года карьера Зайца пошла под откос. Во время операции он с проводником-моджахедом и офицером афганской госбезопасности (ХАД) отошёл за бархан. Раздались выстрелы — и вернулся один Заец, заявивший, что оба афганца были предателями.

Его версия менялась, но суть была одна: он стрелял, чтобы защититься. Расследование показало, что убитый офицер ХАД был важной фигурой, возможно, родственником лидера ДРА Бабрака Кармаля. На Зайца начали давить, требуя суда. К началу 1984 года решение о трибунале было практически принято. От неминуемого ареста его спасла лишь беспечность начальства, решившего, что бежать ему некуда.

Побег на БРДМ и пленение

15 марта 1984 года, поняв, что трибунал неизбежен, подполковник совершил отчаянный шаг. Под предлогом проверки техники он захватил бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), присоединился к колонне, а затем свернул в сторону. На следующий день его брошенную и разграбленную машину нашли вертолётчики.

По свидетельствам местных жителей, Заец вышел из застрявшей БРДМ и был почти сразу окружён моджахедами. Неизвестно, оказал ли он сопротивление. Возможно, он изначально рассчитывал с их помощью добраться до Пакистана, чтобы запросить политического убежища на Западе — такие прецеденты были.

Казнь на берегу Кундуза и посмертная реабилитация

Планам душман не суждено было сбыться. По данным из показаний пленных, банда, приютившая Зайца, оказалась в кольце советских войск. Чтобы избавиться от обузы и одновременно заработать политический капитал, полевые командиры вынесли ему «смертный приговор». Предположительно, 18 марта 1984 года Николая Зайца расстреляли на берегу реки Кундуз, а тело сбросили в воду, предварительно хвастая по радио о казни «советского генерала».

Долгие годы он числился пропавшим без вести. Только в начале 1990-х, когда стали доступны новые данные, с него были сняты обвинения в измене Родине: выяснилось, что в плену он отказался сотрудничать с моджахедами. Так закончилась жизнь офицера, чья слабость и страх перед трибуналом привели его к побегу, а расчёт на помощь врага — к гибели в безвестности на чужой земле. Его история стала одним из самых мрачных и поучительных эпизодов Афганской кампании.