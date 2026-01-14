Как жили в СССР пленные офицеры и генералы вермахта

В годы Великой Отечественной войны Советский Союз, формально не связанный Женевскими конвенциями, проводил двойственную политику в отношении военнопленных. Если рядовых солдат часто ждали голод и тяжкий труд, то к высшему командному составу вермахта и его союзников применяли иные стандарты. Их содержание было частью стратегической пропаганды и попыток создать лояльные «антифашистские» структуры. Ярким примером такой политики стал спецлагерь № 48 в Ивановской области, где в почти курортных условиях содержались десятки пленных генералов, включая фельдмаршала Паулюса.

Элитный лагерь в бывшей усадьбе

Лагерь был организован летом 1943 года в здании дореволюционного санатория — бывшей роскошной помещичьей усадьбы в селе Чернцы. Первыми «постояльцами» стали 31 генерал (22 немецких, 6 румынских, 3 итальянских) и десятки полковников, взятых в плен под Сталинградом и на Дону. Для обслуживания «господ генералов» советское командование, тонко играя на нацистских предрассудках, выделило прислугу из числа пленных солдат Италии, Венгрии и Румынии.

«Санаторный» паёк и прибавка в весе

Питание было организовано по высшему разряду, контрастируя со скудным рационом советских тружеников тыла. Суточный паёк высших офицеров, помимо хлеба, мяса и овощей, включал рыбу, яйца, сливочное масло, сыр, натуральный кофе, чай и даже праздничную выпечку. Энергетическая ценность достигала 3500 калорий в день — вдвое-втрое больше, чем получали рабочие и служащие Ивановской области. Неудивительно, что за время пребывания в лагере пленные в среднем прибавили по 3 килограмма.

Быт, досуг и особая охота для Паулюса

Труд был добровольным и сводился к работе в огородах или столярной мастерской «для души». Лагерь напоминал скорее закрытый пансион: здесь были врачебные кабинеты с американским оборудованием, личные массажисты, библиотека на немецком языке, регулярные кинопоказы (включая зарубежные комедии) и концерты.

Особое внимание уделялось фельдмаршалу Паулюсу, которого активно склоняли к сотрудничеству. Он занимался рисованием (его работы хранятся в местных музеях), а для него лично была организована охота с участием высокопоставленного советского генерала Ивана Петрова.

Шокирующий контраст с советской реальностью

Современный публицист Павел Пряников, описывая условия содержания таких пленных высшего разряда в советских лагерях замечает, что это был «просто какой-то рай даже по мирным временам». Он сравнивает, очевидно, с условиями жизни большинства советских трудящихся перед войной и в первое время после неё.

Особенно же шокирующе выглядит сравнение с уровнем жизни советских тружеников тыла во время войны, живших впроголодь, на грани физического выживания. Калорийность дневного пайка военнопленных офицеров и генералов составляла, напомним, 3500 калорий. По подсчётам исследователей, средний дневной рацион рабочих лёгкой промышленности той же Ивановской области в годы войны составлял 1400-1600 калорий. У служащих он снижался до 1100 калорий и до 800 калорий у иждивенцев.