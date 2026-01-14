Какую баню любил Иван Грозный

Москва середины XVI века: деревянные дома, узкие улочки, колокольный звон. А посреди этого — чёрные избы-бани, из которых валит густой дым прямо в небо. Нет труб, нет окон почти — только дверь и маленькое окошко под потолком. Это не ошибка строителей, это классическая русская баня по-чёрному, какой она была при Иване Грозном. Иностранцы, приезжавшие ко двору царя, писали об этом с ужасом и восхищением одновременно. Сигизмунд фон Герберштейн, австрийский посол, в своих «Записках о Московии» (1549 год) описывал, как русские моются в таком дыму, что «едва можно дышать», а потом выскакивают на мороз и катаются в снегу.

По-чёрному: почему дым был частью ритуала

В эпоху Грозного почти все бани топились по-чёрному. Каменка — груда камней в углу — раскалялась докрасна, дрова горели часами. Дым заполнял помещение, коптил стены и потолок, выходил через дверь или волоковое оконце. Только когда печь прогорала, баню проветривали, поливали водой стены, чтобы сажа не сыпалась, и начинали париться.

Почему не строили трубы? Дорого и сложно — кирпич был редкостью, а деревянная труба быстро сгорала. Плюс, дым отпугивал злых духов и дезинфицировал — так считали. Археологические раскопки в Новгороде и Пскове XVI века подтверждают: бани по-чёрному доминировали. Историк быта Иван Забелин в «Домашнем быте русских царей» пишет: даже в царских хоромах бани часто были чёрными, хотя у богатых уже появлялись «белые» с трубой.

Веник в руках — царь в бане

Главное оружие — веник. Берёзовый, дубовый, иногда можжевеловый или крапивный. Грозный и его опричники, по свидетельствам современников, парились жёстко: хлестали друг друга до красных полос, потом ныряли в прорубь или обливались ледяной водой. Веник не просто массаж — это ритуал очищения. Домострой XVI века, сборник правил быта, советует мыться в бане еженедельно, особенно перед причастием.

Иван Грозный баню обожал. В переписке с Курбским он упоминает, как после походов парится до изнеможения. Опричники устраивали банные пирушки: пар, пиво, песни. Но и наказание было: провинившегося могли запереть в жаркой бане — пытка паром.

Женщины и мужчины: вместе или врозь

В деревнях и малых городах бани часто были семейными — мужчины и женщины парились вместе, без стеснения. Герберштейн шокированно писал: «Женщины моются с мужчинами, не прикрываясь, и иностранцы могут войти». В больших городах и при дворе уже разделяли: отдельные бани для женщин или разные дни.

Банщик — профессия уважаемая. Они знали, как поддать пару, как хлестать веником, чтобы не обжечь. У богатых — свои банщики, у царя — целая команда.

Лечебный пар или смертельный жар

Баня — не только гигиена, но и медицина. Лечили простуды, ревматизм, раны. Травы запаривали: мяту, эвкалипт (хотя его тогда не знали), ромашку, полынь. После бани — квас или пиво, иногда медовуха.

Но риски были. Жар до 100–120 градусов, угар от дыма — случались обмороки и даже смерти. Олеарий в XVII веке (но традиции те же) описывал, как русские лежат на полках, пока кожа не покраснеет, а потом прыгают в снег. Для европейцев — самоубийство, для русских — закалка.

Баня при дворе Грозного: роскошь и страх

У Ивана IV были личные бани в Кремле и Александровой слободе. По описаниям Забелина, они были побогаче: с предбанником, белой печью иногда, ковшами из серебра. Но даже царь парился по старинке — с веником и паром.

Опричнина добавила колорита: бани стали местом заговоров и казней. Говорят, Грозный в бане решал судьбы бояр — в жаре и пару легче выведать правду.

Иностранцы в русской бане: от ужаса к восторгу

Герберштейн пробовал — и выжил, но написал: «Русские выдерживают такой жар, что немцу невозможно». Англичанин Флетчер в конце XVI века отмечал: бани — причина здоровья русских в холодном климате.

Баня стала символом Руси для Европы: дикая, жаркая, очищающая душу и тело.

Наследие грозненской бани

К XVII веку белые бани распространились, но по-чёрному парились до XIX века в деревнях. Традиции Ивана Грозного — веник, пар, контраст — живы до сих пор. Археология и летописи подтверждают: баня была центром жизни — от крестьянина до царя.