Останки таинственно пропавшего юноши опознали через 60 лет

В США опознали останки юноши, который таинственно исчез в 1965 году. Об этом сообщает KTLA.

19-летний Рональд Джозеф Коул исчез в мае 1965-го из дома своих родственников в городе Филмор, штат Калифорния. Молодой человек приехал туда из Сан-Диего, чтобы попытаться найти работу. При этом по неизвестным причинам в розыск его объявили только через 18 лет.

Следователи были уверены, что Коул стал жертвой преступления, а главным подозреваемым считали его сводного брата Дэвида Ла Февера. Однако улик, которые это подтверждают найти не удалось, а сам Ла Февер отрицал любую причастность к пропаже родственника. Прорыв в расследовании дела произошел только в 2024 году при повторном изучении останков, найденных в штате Иллинойс в октябре 1966 года. В частности, там был обнаружен череп с пулевым отверстием.

В 2025 году некоммерческой организации «Проект Доу», которая занимается поиском пропавших людей при помощи исследования ДНК-генеалогии, и следователям отдела по нераскрытым делам из Иллинойса удалось установить круг родственников неизвестного. В январе было объявлено, что в 1966 году полиция обнаружила останки Коула.

Каким образом он оказался в трех тысячах километров от места, где его видели в последний раз, неизвестно. Ла Февера, в последние годы жизни жившего в Канаде, не стало в 2007 году. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США сумели опознать останки женщины, которые нашли в октябре 2007 года. Ей оказалась 40-летняя Мэри Элис Мэлони, которая пропала весной того же года.