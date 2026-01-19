Расстрел Чаушеску: давал ли Горбачев согласие на казнь румынского лидера

Падение и казнь румынского диктатора Николае Чаушеску в декабре 1989 года стали одним из самых драматичных финалов эпохи социализма в Восточной Европе. Всего за три дня супружеская чета была схвачена, осуждена и расстреляна у стены казарменного туалета. Но за кадром скоротечного «правосудия» многие историки видят более сложную игру, в которой ключевую роль мог сыграть советский лидер Михаил Горбачёв.

Визит в «сказку»: как Горбачёв увидел реальную Румынию

В 1987 году Михаил Горбачёв с официальным визитом посетил Бухарест. То, что он там увидел, шокировало даже его, уже привыкшего к советским реалиям. Страна жила в атмосфере тотальной нищеты и страха. Для визита генсека Чаушеску организовал показуху: людей свозили на улицы, чтобы те выкрикивали только две фамилии — «Горбачёв! Чаушеску!». Апогеем абсурда стала встреча у камина, которую диктатор устроил в невыносимую жару, лишь бы подражать приёмам Рональда Рейгана.

Этот визит, как пишет биограф Горбачёва Уильям Таубман, оставил у советского лидера тяжёлое впечатление. Чаушеску с его запретом контрацептивов, налогом на бездетность и культом личности воспринимался не просто как союзник, а как позор для всего социалистического блока, с которым Горбачёв пытался наладить отношения с Западом.

Быстрый суд и казнь у туалетной стены

В декабре 1989 года в Румынии вспыхнуло восстание, быстро переросшее в переворот. Чаушеску с женой Еленой бежал из столицы, но был схвачен в городе Тырговиште. Там же, в местной казарме, за трое суток был организован скорый военный трибунал. Семейную пару обвинили в геноциде и расхищении государственной собственности, а затем вывели во внутренний двор и расстреляли у стены туалета. Вся процедура, включая казнь, была снята на видео и вскоре показана по западным телеканалам.

Столь стремительная и унизительная расправа наводила на мысль, что это была не спонтанная месть толпы, а хорошо спланированная ликвидация.

Версия: молчаливое согласие Москвы

Многие исследователи полагают, что столь быстрая ликвидация Чаушеску не могла произойти без молчаливого одобрения или невмешательства ключевых игроков — США и СССР. Существует версия, что это была совместная операция ЦРУ и КГБ, желавших быстро и окончательно убрать неудобного и непредсказуемого диктатора.

Косвенным подтверждением этой теории служит известный факт: президент США Джордж Буш-старший действительно звонил Горбачёву в разгар событий и заявил, что Америка «не будет возражать против советского вмешательства». Однако СССР остался в стороне. Это невмешательство некоторые трактуют как молчаливое согласие Москвы на устранение Чаушеску.

Как утверждает юрист Михаил Хоружик в книге «Гибель Великого Государства», Горбачёв не просто знал о планах переворота, но и дал прямое согласие на казнь. По этой логике, без «добро» из Москвы Запад не решился бы на столь радикальный шаг в стране, входившей в сферу влияния СССР.

Прямых доказательств причастности Горбачёва к казни, разумеется, нет. Однако сам факт его пассивности в критический момент весьма показателен. Чаушеску был последним ортодоксальным коммунистическим лидером в Европе, живым символом всего того, от чего Горбачёв пытался дистанцироваться — репрессий, культа личности и экономической несостоятельности. Его стремительное устранение развязало Горбачёву руки в отношениях с Западом и убрало с политической карты «смущающего» союзника.