Как Крым добивался автономии в составе Советского Союза

35 лет назад состоялся референдум о статусе Крыма в составе Советского Союза. Жители полуострова проголосовали за преобразование Крымской области УССР в Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, являющуюся субъектом СССР. Однако новый союзный договор так и не был подписан, а воля жителей Крыма по выходу из состава Украины осталась в 1991 году нереализованной. Правда, официальный Киев, испугавшись роста протестных настроений, предоставил Крыму ограниченную автономию. В полной мере воля населения полуострова была воплощена в жизнь только в 2014 году.

Проблема статуса

Под конец Гражданской войны, в 1921 году, в составе РСФСР на части земель Таврической губернии была образована Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. По словам историков, принимая решение о статусе полуострова, лидеры большевиков руководствовались несколькими факторами: его стратегическим значением, преобладанием этнических русских среди жителей региона, а также проживанием на этой территории представителей десятков других национальностей. Из 20 районов автономии шесть получили статус национальных крымско-татарских.

В начале Великой Отечественной войны советские власти выселили из Крыма во внутренние регионы СССР местных немцев и итальянцев, а после освобождения полуострова от нацистов в 1944 году — крымских татар и представителей ряда других народов. 30 июня 1945 года автономия была преобразована в Крымскую область РСФСР. Три года спустя Севастополь вывели из состава области и объявили городом республиканского подчинения.

В 1954 году союзное руководство приняло решение о передаче Крымской области в состав Украинской ССР. При этом было грубо нарушено законодательство Советского Союза.

«С правовой точки зрения передача Крыма УССР произошла с большими нарушениями. Это было сделано в виде постановления Президиумов Верховных Советов УССР и РСФСР, которые не имели полномочий решать такого рода вопрос. Кроме того, при передаче совсем забыли, что на территории Крымского полуострова находится город республиканского подчинения РСФСР Севастополь, передача которого юридически вообще не была оформлена. Никто не спрашивал мнения населения, то есть люди наутро проснулись в другой республике. Все мыслимые и немыслимые процедурные нарушения были совершены», — отметил в беседе с RT доцент Севастопольского государственного университета историк Вадим Хапаев.

По словам историков, Севастополь административно замкнули на Киев задним числом в статусе города республиканского подчинения УССР без каких-либо официальных решений.

После формального включения Крыма в состав УССР была предпринята попытка «украинизации» полуострова. Это выражалось во введении украинского языка в школьную программу, в трансляции украиноязычных программ по радио, переводе вывесок и дорожных указателей. Однако такая политика спровоцировала массовые жалобы жителей Крыма в ЦК КПСС, после чего процесс затормозился. Благодаря тому что вмешательство Киева в жизнь региона в дальнейшем практически не ощущалось, а крымчане чувствовали себя гражданами СССР в целом, а не УССР, статус полуострова долгое время людей не особо волновал. Всё изменилось на рубеже 1980-х и 1990-х годов.

«В Украинской ССР приняли закон о языках, в котором был зафиксирован только один государственный язык — украинский, и стало понятно, что наступление национализма на Украине началось. Для Крыма, который был полностью русскоязычным регионом, это оказалось совершенно неприемлемо. Кроме того, шла полным ходом репатриация депортированных народов: армян, болгар, греков, крымских татар и крымских немцев. Всё это порождало разговоры о необходимости возвращения статуса автономной республики Крыму. Причём в этих разговорах имелся такой подтекст, что восстановление статуса должно происходить не в составе УССР», — пояснил Вадим Хапаев.

На общегосударственном уровне тем временем начался процесс обсуждения «переформатирования» СССР. Центральное руководство страны рассчитывало за счёт заключения нового союзного договора с более широкими правами отдельных республик снять внутренние противоречия и ослабить центробежные тенденции в стране.

«В соответствии с разработанным проектом союзного договора, который готовили Михаил Горбачёв и его сподвижники, все автономные республики СССР приравнивались в правах и полномочиях к союзным республикам. Возникла необходимость возвращения Крыму автономного статуса, потому что Крымская АССР в составе Советского Союза существовала как территориальная автономия, а не как национальная автономия», — рассказал в беседе с RT профессор Крымского федерального университета Анатолий Филатов.

В крымской прессе с 1989 года обсуждалась целесообразность возвращения полуострову автономного статуса, который в условиях внедрения хозрасчёта мог благоприятно сказаться на экономическом состоянии региона и развитии его курортов.

«Отстоять своё право»

В январе 1990 года на пленуме крымского обкома КПСС было заявлено о необходимости изменения статуса полуострова. А в ноябре того же года участники внеочередной сессии Крымского областного Совета народных депутатов решили провести референдум по данному вопросу.

Идея вызвала массовую поддержку со стороны местного населения. В обком партии поступили тысячи писем. Авторы абсолютного большинства из них требовали предоставить Крыму статус автономии в составе РСФСР. В поддержку референдума собрали более 200 тыс. подписей. Идею позитивно оценивали руководители обкома КПСС, областного совета, крупных общественных организаций.

Вынесенный на референдум вопрос звучал так: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?»

Волеизъявление состоялось 20 января 1991 года. В нём принимали участие жители как Крымской области, так и Севастополя. 93% проголосовавших на референдуме при явке 81% ответили на заданный организаторами вопрос позитивно.

«Тезис, который многие раскручивают, что СССР был обречён, ложный. Если бы не было предательства в Беловежской пуще, была бы эффективная защита государственности, всё могло пойти по совершенно другому сценарию. На этом фоне первый крымский референдум точно обозначил приверженность крымчан сохранению СССР. Именно для этого нам понадобилось стать участником нового союзного договора, поскольку уверенности, что в новом Союзе обязательно будет Украина, уже не было. А мы должны были отстоять право самим решать свою судьбу. И конечно, незаконная передача Крыма в состав УССР всегда воспринималась крымчанами как акт вопиющей исторической несправедливости», — заявил в разговоре с RT председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Процесс подписания нового союзного договора в СССР так и не был доведён до логического конца. Зато руководство Украинской ССР осознало, какие риски исходят от результатов референдума в Крыму, и решило действовать на опережение. Верховный Совет Украинской ССР восстановил автономный статус Крыма, но не в качестве субъекта СССР или РСФСР, а в своём составе, приняв закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».

«Даже такой результат свидетельствует, что у Киева по поводу его легитимности вопросов не возникало», — подчеркнул Владимир Константинов.

У населения Крыма, ощущавшего тревожные перемены во внутриполитической ситуации, которая складывалась в СССР, последствия референдума вызвали сильное разочарование — фактически жители получили не то, за что голосовали.

«Люди проголосовали за то, чтобы Крым стал субъектом СССР и участником Союзного договора, но их воля была умножена на ноль. Это стало далеко не последним разочарованием крымчан в то время. К сожалению, результаты референдума оказались нежизнеспособными. Для того чтобы выраженная на референдуме воля воплощалась в жизнь, она должна быть подкреплена силой, за неё нужно бороться. Это понимание пришло позже», — отметила в беседе с RT советник губернатора Севастополя историк Татьяна Щербакова.

В марте 1991 года областной совет Крыма был официально преобразован в Верховный Совет Крыма. На полуострове возникло «Движение 20 января», требовавшее выхода региона из состава Украины.

«Крым должен был сам решать, хочет он остаться в составе СССР, быть ему частью Украины или войти в другую республику. Однако из-за провозглашения Акта о независимости Украины эту норму в 1991-м не реализовали. Референдум состоялся только в 2014 году. Путь домой для Крыма был долгим и тернистым», — отметил Вадим Хапаев.

В июне 1991 года изменения об автономном статусе Крыма были внесены в Конституцию УССР. А уже в августе Украина объявила о своей независимости.

«Референдум много дал Крыму. При всех коллизиях и ограничениях, «наездах» со стороны Киева полуостров вплоть до 2014 сохранял автономный статус. И это во многом обеспечило процесс возвращения Крыма в состав Российской Федерации», — заявил Анатолий Филатов.

Крымские общественники требовали, чтобы в декабре 1991 года, наряду с всеукраинским референдумом по вопросу независимости, был проведён всекрымский референдум о самостоятельности республики. Однако в ходе развала Советского Союза эта идея так и не была реализована.