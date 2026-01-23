23 января: чем наши предки занимались в этот день?

Православные верующие 23 января вспоминают святителя Григория Нисского. В народном календаре - это день Григория Летоуказателя. Этот день считался поворотным с зимы на весну.

© Российская Газета

В этот день мужчины приводили в порядок инструменты, а женщины отбирали семена для будущего посева.

Главным символом дня был стог сена. Наши предки верили, что в нем живет Стоговой. Этому духу пекли каравай и оставляли рядом со стогом. Хорошей приметой было после такого подношения обойти вокруг стога три раза против часовой стрелки. Потом брали левой рукой горсть сена и несли домой. Считалось, что оно принесет счастье, если из него сплести подобие гнездышка и в центр поставить свечку.

В этот день матери ниткой из платья подшивали подол одежды ребенка, чтобы защитить его от злых сил. Старались слезы в этот день не лить, чтобы не проплакать еще 9 дней. Нельзя мыть в чужом доме посуду, иначе ссору можно "намыть". Запрещено поднимать упавшую во время еды ложку, ждали, когда другой день наступит. Не стряхивали с деревьев снег, чтобы урожая не лишиться.

Если к этому дню на стогах иней лежит, летом будет холодно и много дождей. Ветер с юга подул - грозовое лето впереди. Снег выпал - жди засуху летом. Весь день стоит солнечная погода - лето будет сухим и жарким.