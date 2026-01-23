Как советские «волкодавы» уничтожили шефа бандеровской службы безопасности Арсенича

23 января 1947 года советские спецслужбы ликвидировали шефа бандеровской СБ Николая Арсенича. Он был одним из создателей Украинской повстанческой армии* и высокопоставленным функционером Организации украинских националистов (ОУН)**. После службы в абвере Арсенич вошёл в состав руководителей СБ ОУН, а в дальнейшем возглавил её. Он координировал акты массового террора и вербовку жителей УССР. Под его командованием боевики СБ ОУН зверски пытали людей во время допросов. Ликвидация Арсенича стала важным этапом в разгроме националистического бандподполья на Западной Украине.

На службе у Гитлера

Николай Арсенич родился 27 сентября 1910 года в крестьянской семье в деревне Нижний Берёзов (в то время — территория Австро-Венгрии, сегодня — Ивано-Франковская область Украины). После советско-польской войны эти земли оказались под контролем Польши. В школьные годы Арсенич увлёкся украинским национализмом. Из гимназии его исключили за надругательство над польским гербом.

Ещё подростком Арсенич входил в различные радикальные объединения, а в 1929 году вступил в Организацию украинских националистов (ОУН)**. Год спустя он переехал во Львов, где учился на юридическом факультете университета и работал в еженедельнике «Новое село». В 1937 году Арсенич был арестован польскими властями и приговорён к трём годам лишения свободы за членство в радикальных организациях, но просидел всего год.

«Это может указывать на подписание им обязательства работать на польские спецслужбы», — отметил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Вскоре после освобождения Арсенича снова арестовали. Несколько месяцев он провёл в тюрьме «Бригидки» во Львове, из которой вышел благодаря падению польской государственности во время Второй мировой войны. Националист решил не задерживаться на подконтрольной советской власти территории и бежал в оккупированный нацистами Краков.

Арсенич прошёл подготовку на курсах младших командиров ОУН, а затем попал в абвер. Сначала он учился на курсах гитлеровской военной разведки, а затем сам преподавал на них. Кроме того, Николай вошёл в группу по созданию службы безопасности Организации украинских националистов.

После раскола ОУН Арсенич остался в её «революционной» бандеровской фракции, известной как ОУН(б) или ОУН(р). Службу безопасности бандеровцев возглавлял Николай Лебедь, а Арсенич стал его заместителем. По словам историков, СБ плотно занялась подготовкой убийств националистов из конкурирующей фракции ОУН, восстания на Советской Украине, разработкой планов по массовому уничтожению русских, поляков, евреев и лояльных по отношению к СССР украинцев. Об этом говорилось в официальных инструкциях СБ.

«ОУН(б) и её служба безопасности стояли на откровенно нацистских позициях и даже не скрывали стремления уничтожать население по национальному признаку, то есть совершать геноцид», — заявил в разговоре с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.

Весной 1941 года Лебедь ушёл на повышение, став первым заместителем Бандеры, а Арсенич вместо него возглавил службу безопасности ОУН. В этот период СБ ОУН(б) активно сотрудничала с абвером и СД в вопросах разведывательной деятельности против Советского Союза. На территории Польши шла подготовка оуновцев для нужд гитлеровских спецслужб.

После начала Великой Отечественной войны служба безопасности ОУН(б) активно занялась дезорганизацией тылов Красной армии, сбором военной информации для нацистов, борьбой с советским подпольем. По словам историков, сотрудники СБ сразу же приступили к массовым убийствам евреев и уничтожению польской интеллигенции. В этой деятельности СБ опиралась на большой аппарат секретных осведомителей.

«Арсенич создал огромную сеть осведомителей среди местных жителей, которых привлекали к сотрудничеству под страхом расправы», — подчеркнул Александр Макушин.

Параллельно СБ ОУН(б) убивала представителей конкурирующей фракции националистов, сторонников Андрея Мельника, который также работал на абвер. Кроме того, представители силового крыла бандеровцев, по словам историков, занимались грабежами и мародёрством.

Путь зверя

Отсутствие дисциплины у националистов, их политические амбиции и хищение денежных средств Германии Бандерой вызывали раздражение у немцев. Власти Третьего рейха разогнали часть связанных с ОУН структур, Бандеру арестовали, а оуновских боевиков перевели из армейских структур во вспомогательную полицию.

В конце 1942 — начале 1943 года у ОУН(б) появилось полноценное боевое крыло — Украинская повстанческая армия (УПА)*. Арсенич стал одним из её создателей. А СБ была интегрирована в структуру УПА.

Большая часть еврейского населения Западной Украины к тому времени была уничтожена или отправлена в концлагеря. Приоритетом для УПА и СБ ОУН стала борьба с поляками и просоветски настроенными украинцами, в том числе с партизанами. С этой целью националисты отзывали свои кадры из немецкой вспомогательной полиции и проводили мобилизацию мужского населения.

СБ ОУН(б) под руководством Арсенича приступила к уничтожению мирного населения, которое в случае изменения политической ситуации могло стать опорой советской власти. Так, националисты зарубили депутата Верховного Совета УССР крестьянку Калину Хомич вместе с матерью и семимесячной дочкой.

«С моральной точки зрения Арсенич — подонок, который убивал своих мирных соотечественников. Ведь украинский национализм — это, наверное, единственный национализм, предполагающий массовое уничтожение своих соплеменников. Что касается юридической оценки, то Арсенич — террорист, совершавший преступления против человечности», — заявил Александр Макушин.

Людей, подозреваемых в нелояльности к ОУН, рубили топорами, заживо перепиливали пилами, вешали, сжигали живьём, душили. Причём убивали их вместе с родителями, жёнами и детьми. Согласно воспоминаниям очевидцев, одной из любимых пыток Арсенича было «цуркування» — когда подозреваемому туго обвязывали голову верёвкой, а потом закручивали её с помощью палки до тех пор, пока не треснет череп.

«Арсенич был садистом и фанатиком, готовым пойти на любые жестокости ради того, что он считал интересами украинского национализма. В моральном плане он был очень похож на представителей гитлеровской верхушки», — подчеркнул Никита Борисов.

Служба безопасности искала потенциальных предателей в рядах Украинской повстанческой армии и жестоко боролась с дезертирством насильно мобилизованных крестьян.

Активное участие СБ ОУН(б) принимала в Волынской резне — устроенных УПА массовых убийствах гражданского польского населения. Жертвами этих расправ стали, по разным оценкам, от 60 тыс. до 200 тыс. человек. Националисты с гордостью рапортовали своему командованию, что ряд районов стали «этнически чистыми».

В 1944 году Арсенич от имени ОУН(б) участвовал в переговорах с гитлеровской Германией по координации действий против Советского Союза. Красная армия изгнала вермахт с Западной Украины, и УПА осталась в тылу у советских войск, получая от немцев оружие и деньги. СБ формировала «спецгруппы», участники которых переодевались в захваченную советскую форму и совершали преступления против мирных жителей, дискредитируя СССР и Красную армию.

Постепенно СБ Арсенича установила практически полный контроль над оуновским подпольем. Такая внутренняя диктатура вызывала возмущение у самих националистов, однако недовольных сразу же убивали.

СБ ОУН(б)развернула террор против тех, кто хотел жить при советской власти. Под прицелом оказались представители сельской интеллигенции, служащие, советские активисты. Согласно оценкам историков, в 1944—1948 годах среди жертв СБ преобладали молодые женщины. Был описан случай, когда в конюшне Львовского университета обнаружили сразу 17 обезображенных обнажённых женских трупов.

Защитниками мирного населения Западной Украины стали сотрудники НКВД и органов госбезопасности СССР.

23 января (в некоторых источниках указывается дата 21 января) 1947 года сотрудники Министерства государственной безопасности СССР обнаружили укрытие, в котором находился Арсенич вместе с несколькими другими националистами. Шеф СБ ОУН(б) был ликвидирован. Сегодня в украинских источниках можно найти версию о том, что он якобы застрелил находившуюся с ним жену, а затем застрелился сам, чтобы не сдаваться в плен, однако, по словам историков, она ничем не подтверждена.

«Ликвидация Арсенича — великолепно проведённая операция наших «волкодавов». Уничтожение этого террориста обезглавило службу безопасности ОУН и снизило накал террора», — отметил Александр Макушин.

По словам историков, преемники шефа СБ ОУН не смогли поддерживать такие масштабы террористической деятельности, как он.

«Арсенич сыграл тёмную роль в истории. Созданная им структура уничтожила десятки, а возможно, и сотни тысяч невинных мирных людей. Он был основателем системы чудовищного террора, с которой советским органам госбезопасности пришлось бороться до 1950-х годов», — подытожил Александр Макушин.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).