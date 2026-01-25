Тайна раскрыта: от чего на самом деле умер Петр I

Смерть Петра Первого веками была покрыта тайной. Ходили слухи об отравлении, говорили о последствиях бурной жизни и непосильных трудов. Официальной причиной тогда назвали «водяную болезнь», но детали мучительной кончины до сих пор порождают вопросы.

© ГлагоL

В 2026 году в научном сообществе вновь поднялась волна интереса к этой теме. Благодаря цифровым реконструкциям и анализу записей лейб-медиков (Бидлоо и Блументроста) тайна начала проясняться. Подтверждается, что у императора была запущенная аденома простаты, осложненная тяжелой инфекцией и, как следствие, гангреной (тем самым «антоновым огнем»), отмечает канал «Загадки истории».

Скорее всего, финальным ударом стала мочекаменная болезнь. Камень заблокировал мочевые пути, что привело к уремии — самоотравлению организма продуктами обмена. Это вызвало острую сердечную недостаточность на фоне общего сепсиса. Версия объясняет страшные симптомы последних дней: нестерпимые боли, отеки и спутанность сознания.

Болезнь, дремавшая годами, резко обострилась в ноябре 1724 года. Несмотря на недомогание, Петр не щадил себя: поездки по Ладожскому каналу и ледяная вода Финского залива, где царь лично спасал тонущих солдат, стали роковыми. Император был гиперактивен до самого конца, что лишь ускорило его смерть.

Медицина того времени фактически не оставила ему шансов. Лекари-иностранцы использовали методы, которые сегодня кажутся варварскими, а отсутствие антибиотиков делало борьбу с гангреной бессмысленной. И хотя версия об отравлении все еще живет в исторических романах, современный научный анализ склоняет чашу весов именно в сторону смертельного сочетания болезней и самоотверженности царя.

Финал этой драмы стал трагедией для страны. Петр до последнего пытался управлять государством, но из-за боли смог вывести в завещании лишь: «Отдайте всё…». Он так и не успел назвать имя наследника, оставив империю на пороге эпохи дворцовых переворотов.

Интересный факт из жизни Петра I: несмотря на свой статус и неограниченные возможности, в быту он был довольно неприхотлив и выбирал простую пищу. Любимым блюдом русского императора была перловая каша, которую часто готовила для него лично Екатерина I, писал «ГлагоL».