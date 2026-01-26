185 лет назад в ходе Первой «опиумной войны» захваченный английскими войсками Гонконг был объявлен британской колонией. В дальнейшем захватчики вынудили китайские власти передать им эту территорию в «вечное пользование». В результате последующих конфликтов и дипломатического давления на Пекин со стороны Лондона территорию колонии под различными предлогами расширили. Однако в конце ХХ века, уже имея дело с мощной военной силой Китайской Народной Республики, британцы вернули Гонконг КНР, а в Китае появился политический феномен «одна страна, две системы».

«Дурманящий» повод для войны

Китайские товары долгое время пользовались высоким спросом в Великобритании, в то время как английская продукция практически не интересовала население Поднебесной. Поэтому за чай, фарфор и шёлк британцам приходилось расплачиваться золотом и серебром. Это порождало огромный внешнеторговый дисбаланс. Власти Китая такое положение вещей устраивало. Для иностранцев был открыт только один порт — Гуанчжоу, а китайцы вели сделки с зарубежными торговцами через узкий круг купцов.

«Иностранцы не могли сами распространять свои товары внутри Китая. Самый сладкий кусок экономики оставался для британцев закрытым. Но Великобритания пыталась вскрыть Китай изнутри», — заявил в беседе с RT директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Выходом для англичан стала торговля опиумом. В конце XVIII века Британская Ост-Индская компания, имевшая монополию на приобретение опиума в Бенгалии, начала нелегально продавать наркотики в Китае. Это было незаконно, но очень выгодно для английских купцов. В 1834 году официальный Лондон лишил Ост-Индскую компанию монополии, и на поле продажи опиума в Китае появилось множество новых торговцев.

Счёт потребителей наркотика в Поднебесной пошёл на миллионы. Опиум составлял три четверти всего импорта империи. Наркомания стремительно распространялась в армии и государственном аппарате. Вошедшие во вкус британские предприниматели требовали от официального Лондона заставить Китай официально снять торговые ограничения.

Однако попытки англичан отправить в Поднебесную посольство, нарушив местные дипломатические нормы, едва не привели к вооружённому конфликту. Британцы вовремя отступили, но начали нагнетать обстановку. В частности, у берегов Китая постоянно стояли британские корабли.

Ситуация с наркотизацией страны вызывала сильное раздражение в Пекине. Чрезвычайный уполномоченный китайского императора Линь Цзэсюй в 1839 году потребовал от английских и американских купцов в Гуанчжоу сдать весь опиум. Те сначала отказались, но на фоне блокады фактории наркоторговцы всё же сдали 19 тыс. ящиков и 2 тыс. тюков с опиумом, которые сразу были уничтожены.

Торговлю разрешили только иностранцам, давшим подписку не продавать наркотики. Британцев, которые отказались выполнять это условие, китайцы вытеснили с берега в море. Атаки английских кораблей на китайские суда не изменили позицию властей Поднебесной, а только больше разозлили их. В конце 1839 года китайские порты закрыли для предпринимателей из Великобритании и Индии.

Лобби британских наркоторговцев уговорило официальный Лондон объявить войну Китаю. В направлении Поднебесной из Индии выдвинулась флотилия примерно из 40 кораблей, на которых разместились четыре полка британских сухопутных войск с артиллерией. Численность китайской армии в то время составляла сотни тысяч человек, но её части были разбросаны по огромной территории страны и подготовлены для выполнения полицейских задач, а не для борьбы с организованными вооружёнными формированиями. Британский флот обстрелял китайские корабли в устье реки Сицзян, а затем несколько месяцев маневрировал у берегов Поднебесной.

Между Великобританией и Китаем

Полноценные боевые действия начались летом 1840 года. Англичане захватили архипелаг Чжоушань, а затем стали продвигаться на север, атакуя один китайский порт за другим. Власти Поднебесной инициировали переговоры, на которых англичане потребовали заплатить им за уничтоженный опиум, принести извинения, передать Британии острова у берегов страны, в частности Гонконг, и компенсировать расходы на войну. Китайская сторона принципиально согласилась обсуждать эти требования на дальнейших переговорах, после чего английская эскадра вернулась на юг.

Поднебесная возобновила торговлю с британцами, сняла ограничения на импорт опиума и пошла на уступки по остальным требованиям Лондона, однако не хотела расставаться с Гонконгом. Когда переговоры зашли в тупик, китайские власти отказались выплачивать британцам компенсации и начали перебрасывать на побережье войска.

В начале января 1841 года англичане атаковали китайские прибрежные укрепления и высадились на острове Гонконг. 26 января они объявили Гонконг своей колонией. Её возглавил суперинтендант британской торговли в Поднебесной Чарльз Эллиот, который ранее и спровоцировал конфликт с Китаем, приведший к Первой «опиумной войне». Вскоре колониальная администрация заявила, что Гонконг является свободным портом, и начала строить на острове город Викторию. Разъярённый император вышел из переговоров с англичанами. Боевые действия возобновились, но оказались неудачными для китайской стороны.

Летом — осенью 1841 года англичане захватили несколько городов и остались там зимовать. Летом 1842 года они взяли Гуанчжоу и Чжэньцзян. Подойдя к Нанкину, британцы просто продиктовали руководству Поднебесной условия мира. Договор был подписан на борту корабля «Корнуэллс» 29 августа 1842 года. Власти Китая согласились выплатить британцам контрибуции, передать им Гонконг в вечное пользование и открыть порты для английских торговцев.

В 1840-е годы в Гонконге вспыхивали протесты против политики британских колонизаторов. По словам историков, в одних случаях англичане подавляли выступления китайского населения силой, в других шли на уступки.

В 1856—1860 годах произошла Вторая «опиумная война» — конфликт Великобритании и Франции при содействии США с Цинской империей. Боевые действия начались из-за ареста китайскими властями группы находящихся на борту гонконгского судна лиц по подозрению в контрабанде и пиратстве.

В ходе войны англо-французские войска разграбили китайские земли. По условиям Пекинского мира Китай пошёл на новые экономические уступки европейцам — снял ещё ряд торговых ограничений, разрешил отправлять местных работников в английские и французские колонии, выплатил контрибуции и передал Великобритании дополнительные территории, присоединённые к колонии в Гонконге.

«Совершенно ослабленный в «опиумных войнах» Китай вынужден был соглашаться на самые невыгодные для него требования оккупантов», — заявил в разговоре с RT руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, член РСМД Сергей Санакоев.

В 1898 году Китай под давлением официального Лондона согласился передать формально в аренду британцам крупный участок земли, примыкающий к Гонконгу. Этот участок фактически вошёл в состав колонии, и англичане, по словам историков, аренду за него не платили.

«Роль британского присутствия в Гонконге оказалась двоякой. С одной стороны, это была самая настоящая оккупация, с другой — за счёт использования статуса свободного порта Гонконг превратился в крупный торговый и промышленный центр», — подчеркнул Алексей Маслов.

Однако преимуществами экономических изменений в Гонконге пользовались исключительно колонизаторы.

«Всё, что только можно было выкачивать из Китая, выкачивалось. Ничего хорошего в колонизационном захвате в целях собственного обогащения быть не может», — отметил Сергей Санакоев.

Во время Второй мировой войны Гонконг оккупировали японские войска. Он сильно пострадал. Его население сократилось втрое. После образования КНР в Гонконг переехали азиатские представительства многих западных компаний.

В 1967 году в Гонконге прошли массовые протесты левых сил против политики колониальной администрации. Но британцы подавили эти выступления. Тысячи оппозиционеров оказались за решёткой.

По словам историков, в 1980-е годы в связи с приближением завершения сроков аренды ряда входящих в состав колонии территорий Лондону пришлось вступить в переговоры с Пекином по вопросу будущей судьбы Гонконга.

Китай к тому времени был уже принципиально иным государством. Власти КНР дали понять британцам, что настроены на возвращение всего Гонконга, и в Лондоне были вынуждены на это согласиться.

В 1997 году Гонконг перешёл под юрисдикцию КНР, породив политический феномен, известный как «одна страна, две системы». В рамках единого Китая получили возможность существовать отдельные административные районы с капиталистическим укладом. В дальнейшем такой же порядок был распространён на бывшую португальскую колонию Макао.