История Освенцима: от «маршей смерти» до освобождения

27 января 1945 года — дата, навсегда вошедшая в мировую историю как день освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) — крупнейшего центра массового уничтожения людей. В этот день бойцы Красной армии открыли его ворота, обнаружив за ними доказательства преступлений нацистского режима, масштаб которых трудно осознать человеческому разуму.

Когда был образован лагерь Освенцим

История «фабрики смерти» началась весной 1940 года. По распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера под нужды концлагеря были переоборудованы бывшие казармы польской армии, расположенные неподалёку от города Освенцим. Лагерь занимал территорию площадью 40 км², с которой предварительно выселили всех местных жителей.

Официальной датой основания концлагеря считается 20 мая 1940 года. Изначально это место задумывалось как изолятор для политических заключённых, прежде всего поляков. Для повышения вместимости к строительству в принудительном порядке были привлечены члены еврейской общины города, которые, по сути, стали первыми узниками концлагеря. Первая крупная группа заключённых (728 поляков) прибыла сюда 14 июня 1940 года.

Со временем Освенцим превратился в гигантский комплекс, состоявший из трёх частей различного назначения:

1. Аушвиц I — административный центр и первый лагерь.

2. Аушвиц II (Биркенау) — основан в 1941 году. Именно он стал «конвейером смерти» с газовыми камерами и крематориями.

3. Аушвиц III (Моновиц) — сеть из почти 50 вспомогательных рабочих лагерей, узники которых трудились как рабы на нужды германских промышленных гигантов (таких как IG Farben).

Сколько человек было уничтожено на «фабрике смерти»

Точное количество жертв комплекса концлагерей Освенцим остаётся предметом дискуссий, так как нацисты на завершающем этапе войны планомерно уничтожали архивную документацию. Комендант лагеря Рудольф Хёсс на допросах признавал, что никогда не знал точного числа уничтоженных людей, так как многие партии заключённых отправлялись в газовые камеры сразу по прибытии, без регистрации.

Современные историки, опираясь на сохранившиеся записи и вещественные доказательства, называют цифру от 1,1 до 1,5 млн погибших. Около 90% жертв составляли евреи, депортированные со всей Европы. Также в лагере методично уничтожали цыган, поляков и советских военнопленных. Из примерно 15 тыс. попавших в Освенцим солдат Красной армии в живых остались менее 100 человек. Крематории и газовые камеры лагеря Биркенау позволяли убивать до 12 тыс. человек в сутки. Свидетельством масштабов трагедии служат находки советских войск: на складах, которые немцы не успели сжечь, обнаружили около 836 тыс. женских комплектов одежды, свыше 348 тыс. мужских, 44 тыс. пар обуви и 7 тонн человеческих волос.

Ужасы Освенцима

Жизнь в Освенциме была не просто выживанием, а ежедневной борьбой с системой, направленной на полное стирание человеческого достоинства. Прибывший в этот ад человек переставал быть личностью, превращаясь в номер на руке и объект для безжалостного уничтожения. Бывший узник Исраэль Альберто рассказал РИА Новости, как людей везли по 13 дней в вагонах для скота, а по прибытии эсэсовцы выгоняли их наружу и натравливали на них собак. Тех, кто был слишком слаб, били ногами и заставляли ползти. Для множества людей этот путь заканчивался на «рампе» — сортировочной платформе, где врачи СС решали их судьбу: рабский труд или немедленная смерть в газовых камерах.

Самым страшным элементом этой «фабрики смерти» стал конвейерный метод убийства. Обречённым людям говорили, что их ведут в баню для дезинфекции, и они до последнего сохраняли надежду. Затем их заставляли раздеваться и загоняли в камеры, куда через потолок засыпали гранулы «Циклона Б», выделявшие смертельный газ. Смерть наступала в течение нескольких минут мучительной агонии.

Первые такие опыты нацисты отработали ещё в 1941 году. В числе первых жертв «Циклона Б» были и советские военнопленные.

После смерти у тел вырывали зубы и срезали волосы, превращая человеческие останки в промышленное сырьё. По воспоминаниям выживших, в воздухе над лагерем и его окрестностями постоянно висел тяжёлый запах палёного мяса, а пепел из крематориев оседал на одежде и земле чёрным слоем.

Тех, кого оставляли в живых для работы, ждал медленный путь к смерти через голод и пытки. В стенах лагеря, прикрываясь «наукой», орудовал «ангел смерти» Йозеф Менгеле, проводивший изуверские евгенические эксперименты, опыты над близнецами и калечивший людей операциями без наркоза.Женщин подвергали принудительной стерилизации. Узники спали в бараках на соломе, кишевшей паразитами. Иногда провинившиеся попадали в «стоячие камеры» размером 90 на 90 см, где человек был вынужден проводить всю ночь без возможности сесть, прежде чем снова отправиться на 12-часовую каторгу.

Особенно чудовищная судьба ждала в бараках матерей и детей. Польская акушерка Станислава Лещинская, принявшая в лагере тысячи родов, с болью описывала, как нацисты топили новорождённых в бочонках, а затем выбрасывали тела на улицу. Выживание здесь было чудом, а смерть — единственным избавлением от бесконечного ужаса. Каждый день в Освенциме был пропитан криками боли, которые заглушались только грохотом лагерного оркестра — узников заставляли маршировать под музыку навстречу своей гибели.

Сколько человек удалось спасти советским солдатам при освобождении Освенцима

К январю 1945 года, чувствуя приближение линии фронта, руководство СС начало эвакуацию. Около 58 тыс. трудоспособных узников в лютый мороз погнали на запад «маршем смерти». Тех, кто не мог идти, расстреливали на месте.В самом лагере остались те, кто был слишком слаб для перехода и подлежал уничтожению, — около 7 тыс. человек. Однако ликвидировать лагерь и убить оставшихся узников нацисты не успели.

Освобождение лагеря стало возможным благодаря успеху проводившейся Красной армией в январе 1945 года Висло-Одерской операции. Первыми в Освенцим вошли части 60-й армии 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Павла Курочкина. Бои за район лагеря были ожесточёнными: в сражениях за Освенцим и окрестности погибли, по разным данным, от 231 до 350 советских воинов.

Войдя на территорию лагеря, солдаты Красной армии увидели «живых скелетов», которые не сразу осознали, что они свободны. Даже опытные фронтовики не выдерживали запаха в бараках и вида истощённых детей, которые вместо имён показывали татуированные на руках номера. Всего в комплексе концлагерей было обнаружено около 7 тыс. узников. Им немедленно начали оказывать помощь военные медики и добровольцы Красного Креста, однако многие были настолько истощены, что спасти их не удалось.

Обнаруженное на территории освобождённого Освенцима стало неопровержимым доказательством нацистских зверств. Весь мир содрогнулся от того, на что способна идеология ненависти, подкреплённая государственной машиной уничтожения.