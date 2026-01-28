27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции Красной армии была полностью снята блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня. Войска нацистской Германии и её союзников разрушали город авиационными и артиллерийскими ударами, а также блокировали поставки продуктов питания, пытаясь уморить ленинградцев голодом. Но город выстоял, сковав огромные силы вермахта и не допустив их использование на других направлениях.

Блокада Ленинграда

Наступление вермахта на Ленинград нацисты запланировали ещё на стадии разработки плана «Барбаросса». Ленинградское направление было одним из основных в продвижении гитлеровских войск.

«Взятие Ленинграда, уничтожение этого города было особенно важно для нацистов и лично Гитлера, поскольку это второй по величине и промышленному потенциалу город Советского Союза. Это культурный и политический центр. Он был связан с революцией 1917 года. В Германии считали, что если уничтожить Ленинград, то советский народ лишится важного идеологического символа», — заявил в беседе с RT научный директор РВИО Михаил Мягков.

В планы нацистов не входило сохранять город и его население после захвата. Гитлер планировал его полное уничтожение.

«Ленинград должен был стать мёртвой зоной, а по реке Неве должна была пройти граница между Финляндией и Германией», — отметил в разговоре с RT директор департамента информационных технологий и цифровых проектов Национального центра исторической памяти при президенте РФ Максим Синицын.

По словам историков, то, что нацисты заранее спланировали действия по стиранию Ленинграда с лица земли и по уничтожению его населения, свидетельствует о том, что это было умышленным преступлением против человечности.

«Геноцид ленинградцев, как и всего нашего народа, — это тягчайшее преступление, которое не имеет срока давности», — заявила во время памятных мероприятий, посвящённых 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

С конца июня 1941 года жители Ленинграда массово участвовали в строительстве укреплений на подходах к городу. На возведении фортификационных сооружений они работали по семь дней подряд, после чего им полагалось четыре дня отдыха.

5 июля 1941 года нацисты захватили город Остров Ленинградской области, а 12 июля вышли к Лужскому укреплённому району, где их задержали советские войска. В конце августа гитлеровцы перерезали последнюю железную дорогу, соединявшую Ленинград с Большой землёй. Германские войска получили приказ взять город в кольцо и не выпускать из него мирное население.

«Блокада планировалась таким образом, чтобы заморить население Ленинграда голодом», — подчеркнул Максим Синицын.

Синхронно с немецкими войсками действовали финские, которые в конце июня 1941 года атаковали СССР. «Планы Германии и Финляндии были чётко согласованы», — заявил Михаил Мягков.

8 сентября войска гитлеровской группы армий «Север» захватили город Шлиссельбург и полностью заблокировали Ленинград со стороны суши. Сообщение с Большой землёй стало возможно только через Ладожское озеро. Продолжая сжимать кольцо блокады, нацисты захватили несколько населённых пунктов под Ленинградом и разрезали окружённую советскую группировку на две части. Линия фронта на некоторых участках находилась всего в 4 км от границ города.

Ленинград подвергался авиационным и артиллерийским ударам, в том числе с применением зажигательных боеприпасов. В сентябре гитлеровцы смогли уничтожить Бадаевские склады, на которых хранились значительные запасы продуктов. Уже в ноябре в городе начался голод.

«Действия нацистов против Ленинграда — геноцид советского народа», — подчеркнул Максим Синицын.

20 ноября нормы выдачи хлеба, который был основой рациона в окружённом Ленинграде, пришлось снизить до 250 г для рабочих и до 125 г для иждивенцев, включая детей. В хлеб добавляли ячмень, солод, сою, древесину, льняной и хлопковый жмых. В меню столовых входили щи из подорожника, пюре из крапивы, котлеты из свекольной ботвы, биточки из лебеды.

«Самый тяжёлый период блокады — это зима 1941—1942 годов. Это сотни тысяч мирных жителей, которые погибли страшной голодной смертью», — заявил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

22 ноября 1941 года по Ладоге была проложена автомобильная ледовая дорога. Маршруты через озеро получили название «Дорога жизни». В город перевозили войска, доставляли продукты питания, оружие, боеприпасы. С ноября 1941 по апрель 1942 года из города по Дороге жизни эвакуировали 550 тыс. человек, а в Ленинград доставили 361 тыс. т грузов. Ещё 448 тыс. человек вывезли из города с мая по август 1942 года.

«Блокада стала тяжелейшим испытанием для сотен тысяч человек. Гитлеровские войска отрезали город от остальной страны, планируя захватить и уничтожить его. Но враг не сломил дух ленинградцев. Несмотря на голод, холод, потерю родных и близких, постоянные удары немецкой артиллерии и авиации, ленинградцы жили, работали и боролись. Годы обороны города вобрали в себя безмерное людское горе и боль утрат», — заявила Валентина Матвиенко.

Прорыв блокады

Оборону города осуществляли силы Ленинградского фронта, включая Балтийский флот. В критические моменты гитлеровского наступления его войсками командовали Климент Ворошилов и Георгий Жуков. С июня 1942 года и до конца войны силы фронта возглавлял Леонид Говоров.

По словам Михаила Мягкова, руководство СССР поставило задачу спасти Ленинград любой ценой.

«Если бы Ленинград пал в 1941 году, то и Москве пришлось бы намного тяжелее», — отметил научный директор РВИО.

Советское командование предпринимало неоднократные попытки прорвать кольцо блокады. Удалось это только в ходе операции «Искра» 18 января 1943 года благодаря скоординированным ударам с двух сторон силами Ленинградского и Волховского фронтов. Советские войска освободили от нацистов полосу суши вдоль южного берега Ладожского озера, по которой, несмотря на обстрелы, удалось наладить транспортное сообщение между городом и Большой землёй.

С осени 1943 года советское командование начало готовить масштабное стратегическое наступление на Северо-Западном направлении. После анализа нескольких его вариантов было принято решение нанести мощный удар под Ленинградом силами Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов.

Бои в рамках Ленинградско-Новгородской операции в районе самого Ленинграда начались 14 января 1944 года с наступательных действий 2-й ударной армии на Ораниенбаумском плацдарме. Поэтапно к ней примкнули другие соединения Красной армии.

21 января части 26-го армейского корпуса вермахта, опасаясь окружения, начали отступление в районе Мги. В тот же день подразделения 67-й армии Ленинградского фронта и 8-й армии Волховского фронта взяли Мгу и установили контроль над Кировской железной дорогой. Активизировали свои действия советские войска и на других участках фронта в районе Ленинграда. Были освобождены Пушкин, Слуцк, Красногвардейск.

Параллельно части Красной армии успешно наступали в районе реки Волхов и озера Ильмень. 17 января они взломали основную линию обороны нацистов, а 20 января освободили Новгород.

За две недели боёв силы вермахта были отброшены от Ленинграда на 70—100 км. Красная армия освободила коммуникации между городом и Большой землёй. Это позволило руководству СССР объявить 27 января 1944 года о полном снятии блокады Ленинграда. Она продолжалась 872 дня.

«Когда была снята полностью блокада Ленинграда, положение Красной армии и всего Советского Союза значительно улучшилось. Гитлеровская группа «Север» потеряла огромное количество войск, техники. Гитлер был в бешенстве. Его план по уничтожению Ленинграда потерпел полный крах. Нацистский фюрер понимал, что нанесён сильный удар по его режиму — и военный, и политический», — заявил Михаил Мягков.

При этом, по словам историка, окончательно угроза Ленинграду исчезла летом 1944 года, когда были разгромлены стоявшие к северу от города финские войска.

«Благодаря снятию блокады Ленинграда в СССР освободили силы для изгнания нацистов из Прибалтики. Предприятия города смогли полностью включиться в производство промышленной продукции на нужды страны», — подчеркнул Александр Макушин.

Ленинградско-Новгородская операция завершилась 1 марта 1944 года. По её итогам Красная армия отбросила нацистов на 220—280 км от Ленинграда. Почти вся Ленинградская область была освобождена от гитлеровских оккупантов.

По словам историков, события блокады Ленинграда и спасение города от нацистов занимают особое место в исторической памяти россиян.

«Мы подготовим обращение ко всем парламентам мира. Считаю, что день 85-летия начала блокады Ленинграда должен звучать и в повестке ООН, чтобы напомнить миру о страшных преступлениях против человечности, которые совершили европейские нацисты. С тем чтобы ещё раз зафиксировать в документах акт геноцида, организованного правительствами и армиями фашистских европейских режимов, чтобы подтвердить историческую ответственность всех, кто уничтожал город и мирных жителей Ленинграда самыми жёсткими способами. Мы знаем, кто за это несёт ответственность», — заявила Валентина Матвиенко.