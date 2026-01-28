Приметы и поверья на 28 января: что нельзя делать в Павлов день

28 января по народному календарю отмечают Павлов день. В старину его также называют Днем колдунов. Согласно древним верованиям, в эту дату ведьмы и чародеи посвящали в тайны своих учеников, которые затем испытывали новые способности на людях. Православные вспоминают преподобного Павла Фивейского.

Предки совершали обряд: стучали по дереву и сплевывали через левое плечо. Чтобы не принести в дом беду от нечистой силы, действие повторяли каждый раз, возвращаясь с улицы. Также было принято угощать Домового. Во время трапезы в его честь говорили добрые слова и ставили лишнюю тарелку, а на ночь оставляли в углу чашку с киселем и ломоть пирога. Кроме того, 28 января читали заговоры и проводили обряды для защиты от порчи и сглаза.

Запрещается носить грязную одежду — это может привлечь внимание злых сил. Нельзя ссориться, хамить или вступать в споры даже с посторонними. По преданию, нарушивший запрет рисковал своим здоровьем. Люди старались быть предельно внимательными и ничего не терять, ведь считалось, что утраченное в Павлов день — будь то вещь, любовь, дружба или семейное благополучие — вернуть уже невозможно. Также нельзя передавать что-либо из рук в руки, принимать подарки, поднимать найденное на улице и выходить из дома натощак, чтобы не заболеть.

Согласно приметам, если 28 января тучи идут с севера — жди похолодания. Ясный день предвещает знойное засушливое лето. Сильный ветер сулит холодный сезон, снег — дождливый. Безветренная пасмурная погода обещает тёплое и урожайное лето.