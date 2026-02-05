Как британская разведка стала главным мотором Февральской революции в России

Со времён Петра Великого Англия считала Россию своим главным противником, хотя периодически вступала с ней в союз, когда ей требовалось русское «пушечное мясо».

Естественно, Лондон пытался контролировать политику Российской империи. Вспомним, как на 180 градусов изменилась политика России после убийства 13 марта 1800 года императора Павла I, в котором ключевую роль играл британский посол Чарльз Уитворт.

В феврале 1883 года внучка императрицы Виктории Элла Гессенская обручилась с великим князем Сергеем Александровичем. Зачем-то с Эллой направилась её 12-летняя сестра Алиса. Новобрачные посадили Алису за столом рядом с 16-летним цесаревичем Николаем.

Зимой 1889 года Алиса вновь приехала в Россию и провела несколько недель в гостях у сестры. Ни Александр III, ни императрица Мария Федоровна поначалу и слышать не хотели о браке Николая и Алисы.

Дармштадская родня Алисы старалась вовсю, но, увы, её возможности были невелики.

Решающую роль сыграли королева Виктория и две петербургские пары – великий князь Сергей Александрович с женой Елизаветой (Эллой), а также великий князь Александр Михайлович с сестрой Николая Ксенией.

Воспитателем цесаревича Николая был англичанин Чарльз Хис, а воспитателем цесаревича Алексея – англичанин Чарльз Гибсс. Любопытно, что с 1911 года в доме Гибсса № 1/58 по Можайской улице «поселился замечательный сосед» Пол Дюкс, близкий приятель Феликса Юсупова.

Пол Дюкс вернулся на родину в 1920 году как настоящий герой. Король Георг V посвятил его в рыцари, назвав при этом «величайшим из воинов». До сих пор он является единственным британцем, посвящённым в рыцари исключительно за шпионскую деятельность.

В 1910 году послом Англии в Петербурге стал потомственный дипломат Джордж Бьюкенен. Сразу по прибытии в Петербург Бьюкенен возглавил Английский клуб на Большой Морской. Членами клуба были князья, губернаторы, генералы, писатели и т.д.

Британские дипломаты состояли и в другом привилегированном заведении – Императорском яхт-клубе. Членами яхт-клуба были 15 великих князей (к 1917 году – 10). Последним командором клуба был министр двора граф В.Б. Фредерикс.

Баронесса Мария Клейнмихель писала: «В России было два типа близких к Его Величеству людей: одни выдвинутые счастливым случаем, другие – члены яхт-клуба, особого общества, для которых всё было доступно».

В августе 1915 года монархист Л.А. Тихомиров причислял «к нашим правящим силам» после царя, царицы и Распутина яхт-клуб, представлявший собой «учреждение выше правительства и Думы».

К концу 1916 года Джордж Бьюкенен был хорошо осведомлён от П.Н. Милюкова, с которым находился в постоянном общении, о планах оппозиции по свержению Николая II.

Император знал, что в посольстве у Бьюкенена происходят встречи с лицами, оппозиционными царскому строю. Среди обсуждаемых тем в присутствии британского посла поднимался вопрос, будет ли в ходе переворота убита императорская чета.

Во время высочайшего приёма по случаю Нового 1917 года Николай II прямо заявил Бьюкенену, что ему известно, что английский посол «принимает у себя в посольстве врагов монархии».

В ответ британский посол заговорил о политическом кризисе в России и посоветовал царю назначить премьер-министром «кого-нибудь, кто пользуется доверием народа».

На что соответственно Николай II гордо ответил: «Так вы думаете, что Я должен приобрести доверие своего народа, или что он должен приобрести моё доверие?»

Послы Палеолог и Бьюкенен регулярно бывали в салоне великой княгини Марии Павловны, вдовы великого князя Владимира Александровича.

Постоянными посетителями салона были руководители думской оппозиции Гучков, Милюков и другие. Морис Палеолог записал в дневнике слова Марии Павловны: «Ужасно – императрица сумасшедшая, а государь слеп. Ни он, ни она не видят, куда их ведут».

Не менее жёстко высказывались о царе и сыновья Марии Павловны Кирилл, Борис и Андрей. Все они были командирами гвардейских частей, дислоцированных в Петрограде. Кстати, именно Кирилл, нацепив красный бант, 1 марта 1917 года, ещё до отречения царя, приведёт к Думе свой Гвардейский экипаж, который должен был охранять императорскую семью в Царском Селе.

Любопытно, что после Февральской революции британская разведка помогла великой княгине Марии Павловне вывезти свои сокровища из России. Британский дипломат и агент МИ-6 Альберт Стопфорд в женском платье проник в её дворец, вынес её драгоценности и спрятал в британском посольстве. Затем их диппочтой вывезли в Англию, а там нашлась и покупательница – супруга короля Георга V Мария.

Кстати, именно Альберт Стопфорд свёл Феликса Юсупова с Бьюкененом.

В царской ставке в Могилёве постоянно находился британский генерал Джон Ханбери Вильямс, который почти ежедневно вёл политические беседы с русскими генералами.

Главным убийцей Распутина был английский разведчик Освальд Рейнер. Именно он произвёл третий, контрольный выстрел в лоб Григорию Ефимовичу.

В Россию Райнер вернулся в 1919 году, служил во Владивостоке. Демобилизовался из британской армии в 1920 году, в 1921 году посещал Москву в составе торговой делегации – бывших разведчиков не бывает.

В июле 1916 года русское правительство разрешило британской SIS (Секретная служба) участвовать в контроле на всех русских пограничных пропускных пунктах. После этого ни один человек не мог въехать в Российскую империю без контроля офицеров британской разведки.

В начале марта 1917 года Временное правительство постановило упразднить охранное отделение, Отдельный жандармский корпус, а затем и полицию. В результате увольнения жандармов, контролировавших пограничные пункты в Торнео и в Белоострове для въезда со стороны Петрограда, а также в Архангельске, Владивостоке и других местах, пограничный контроль на границе России вели только британские офицеры.

2 (15) апреля 1917 года группа российских политэмигрантов во главе с Лениным из пограничного шведского посёлка Хапаранда на санях прибыли в Торнео, где находился российский пограничный пост.

«Там им пришлось иметь дело с английскими офицерами, командовавшими на финской границе. Они были грубы и бесцеремонны…».

Все члены группы были подвергнуты самому тщательному обыску. А Ленина и грузина Миху Цхакая, который был на пять лет старше Ленина, «отвели в отдельные комнаты, раздели догола и обыскали».

Надо ли доказывать, что Февральская революция в России была следствием всеобщего недовольства самодержавием, но британская разведка сыграла организующую и направляющую роль в действиях оппозиции.