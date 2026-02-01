Где проходил последний маршрут Пушкина в Петербурге

Конец января в Петербурге — это время, когда город вспоминает не только поэта Александра Пушкина, но и саму городскую среду, в которой прошёл его последний день. Как отмечает портал «boda», улицы, кафе и дома становятся частью исторического маршрута, который сегодня легко представить как прогулку сквозь эпоху.

Утро 27 января 1837 года Пушкин встретил в квартире на набережной Мойки, 12. Это был съёмный дом князей Волконских, где поэт жил с семьёй. Сейчас здесь музей, а тогда — обычный городской особняк с видом на воду и шумом центра столицы.

Днём Пушкин оказался в районе Миллионной улицы и Невского проспекта. Эти места уже тогда были важными точками городской жизни. Французское посольство, квартиры дипломатов, оживлённые улицы — всё это создавало фон для переписки и встреч, которые в тот день имели решающее значение.

Одной из знаковых остановок стала кондитерская Вольфа и Беранже. В XIX веке это было пространство светской жизни, где читали газеты, обсуждали слухи и встречались представители литературного круга. Сегодня это «Литературное кафе», куда приходят за атмосферой и историей.

Оружие для дуэли было куплено в «Магазине военных вещей» на Невском. Магазин выглядел как обычная лавка, и этот эпизод подчёркивает, насколько буднично иногда складываются трагические события.

Во второй половине дня маршрут резко меняется. Вместо центральных улиц — дорога к Комендантской даче. Там, в сумерках, состоялась дуэль. После выстрела Пушкина доставили обратно в квартиру на Мойке, где он провёл последние часы жизни.

Сегодня этот путь можно повторить пешком. Он начинается в парадном центре города и заканчивается в более спокойном и суровом районе у Чёрной речки. Именно этот контраст делает маршрут особенно запоминающимся и позволяет увидеть Петербург не только как туристическую открытку, но и как город личных историй.